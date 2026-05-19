大阪・舞洲のガーデンリゾートホテル The Day Osaka（旧名称：ホテル・ロッジ舞洲）では、6月1日から8月31日までの期間、ガーデンを眺めながら味わう夏限定の朝食ブッフェを提供します。 ロースト神戸ポークやチリコンカンサンド、チキンのレモンペッパーグリル、鯵の南蛮漬けなど、スタミナ感とさっぱり感を楽しめる夏メニューをご用意。スパークリングワインの飲み放題も実施します。

■スタミナ×さっぱり！ 夏限定メニュー

チリコンカンサンド

大豆ミートを使用したスパイシーなトマト煮込みを挟んだホットサンド。ほどよい辛みとトマトの酸味が、夏の朝にも食欲をそそる一品です。

ロースト神戸ポーク

うまみのある神戸ポークを香ばしく焼き上げた、食べ応えのある一品。甘酸っぱいハニーマスタードソースと、コクのあるBBQソースの2種類をご用意し、お好みで味わっていただけます

■その他、多彩なメニュー

爽やかなレモンの香りが広がる「チキンのレモンペッパーグリル」や、ほどよい酸味で仕上げた「鯵の南蛮漬け」、冷製スープ「トマトとスイカのガスパッチョ」などをご用意しています。 さらに、ホテル自家製のフレンチトーストに、大阪名物「ミックスジュース」風味のホイップクリームを添えたおすすめメニューもお楽しみいただけます。

■スパークリングワインも飲み放題

今年は、朝食ブッフェのサービスのひとつとして、樽に入ったスパークリングワインをグラスで提供。追加料金なしで何杯でもご利用可能です。 朝からスパークリングワインを味わう、リゾートホテルならではのひとときをお楽しみいただけます。

■朝はThe Day Osakaでパワーチャージ！

The Day Osakaが位置する舞洲エリアには、オリックス・バファローズ二軍球場やセレッソ大阪のサッカー練習場など、プロスポーツ施設が点在しています。 ガーデンを眺めながら味わう朝食ブッフェでパワーチャージ。スポーツ観戦やイベント、お出かけ前にもおすすめです。

■朝食ブッフェ概要

《提供期間》 2026年6月1日～8月31日 《ご利用時間》 7:00～10:00（最終受付 9:30） 《料金》 ・一般：3,300円（税込） ・宿泊者：3,000円（税込）

■【6月限定】朝食モニター付き宿泊プラン

6月限定で、朝食アンケートにご回答いただくと、ご滞在人数分の「朝食無料券」が付く宿泊プランもご用意しています。 ▶プラン詳細・ご予約は下記リンクへ

https://d-reserve.jp/GSEA002F01400/GSEA002A01?hotelCode=0000001674&pl=PL00022717&ci=20260513&co=20260514&rmcd001=RM00008281&rm001=1<001=0_1_2_3_4_5&lnum001=2_0_0_0_0_0&sumrm=1&way=1&cinon=true&dpck=false&DPCheckEnable=false

【本件に関するお問い合わせ先（メディア関係者様）】

The Day Osaka 〒554-0042 大阪市此花区北港緑地2-3-75 公式サイト https://theday.osaka/ 06-6460-6688 /受付 9:00-21:00 広報担当：大角（おおすみ）maishima_pr@castlehotel.co.jp