堀元見×福岡太朗『超知的！しもねた部』早くも重版決定＆「積読チャンネル」紹介で注目度急上昇中！

株式会社新潮社

「ゆる言語学ラジオ」の堀元見監修、『おんなのこのけんをてにいれた』の福岡太朗が描く、読むとグングン頭が良くなる日常系青春コミック『超知的！しもねた部』が大反響！

2026年4月22日に発売された『超知的！しもねた部』が売れ行き好調により、発売から１か月を待たずに重版が決定しました。

“知的下ネタ”の世界に足を踏み入れる女子高生たちの日常を描いた本作は、原案であり、現在11刷となっている『読むだけでグングン頭が良くなる下ネタ大全』（堀元見著）と共に話題を呼んでいます。

5月8日に公開された「積読チャンネル」では本作が紹介され、堀元さんが初めて関わった漫画制作の裏話などについて語られています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=V6TmqmbTcCI ]

なお、下記６書店では以下の通り、オリジナルの購入特典が用意されています（一部数量限定、なくなり次第終了）。

■購入特典

メロンブックス 4ページリーフレット書泉・芳林堂書店 モノクロペーパーとらのあな イラストカードCOMIC ZIN イラストカード三洋堂書店 イラストカードバリューブックス 小冊子

バリューブックスで購入すると、堀元見さんがネーム原作を描き下ろした特別編が読める小冊子が付くほか、特典映像「下ネタで森を救う」も視聴できます。

また、メロンブックスの特典リーフレットでは、本編に登場する「新井しずかが作中で描いた漫画」を実際に福岡太朗さんが描いた特別編が読めます。

メロンブックスではさらに、“「超知的！しもねた部」＆「読むだけでグングン頭が良くなる下ネタ大全」連動購入フェア」”を展開。コミックスと原案本のどちらも購入した方は、堀元見さんが書き下ろした下ネタ大全のこぼれ話が読める、「さらに頭が良くなる超知的なリーフレット」が手に入ります。

■書籍内容紹介

メロンブックス連動購入フェア特典リーフレット『読むだけでグングン頭が良くなる下ネタ大全』

部活×青春×知的下ネタ！ 読むと頭が良くなる日常系マンガ、爆誕。「ゆる言語学ラジオ」の堀元見ヒット作『読むだけでグングン頭が良くなる下ネタ大全』を原案に、人気漫画家・福岡太朗がオリジナルテイストを加えて漫画化。読書が好きな女子高生の小林ひよりは、図書室で知り合った憧れの同級生・井上いろはと、ひょんなことから部活を作ることに。何の変哲もない高校生活を送ってきたひよりだが、一風変わった趣味を持ついろはの影響で……！？

■著者紹介

漫画：福岡太朗

1986年生まれ。福岡県北九州市出身。

ジャンプ＋「超異世界転生譚デウスエクスマキナ」で商業デビュー。その後「純情戦隊ヴァージニアス」を連載。他作品は「初恋転生ニアデスゴッデス」(COMIC FUZ）、「おんなのこのけんをてにいれた」(電撃G'sコミック)など。

過去にTwitterで存在しない妻とのラブラブ日記を描き「このまま描き続けたら精神に異常をきたしますよ」というDMをもらい、少しだけ傷ついたことがある。好きなラスボスはネオエクスデス。

監修：堀元 見（原案『読むだけでグングン頭が良くなる下ネタ大全』著者）

1992年生まれ。北海道出身。慶應義塾大学理工学部卒。専攻は情報工学。作家とYouTuberのハイブリッドで、知的ふざけコンテンツを作り散らかしている。YouTubeチャンネル「ゆる言語学ラジオ」で聞き手を務める。著書に『教養悪口本』（光文社）、『言語オタクが友だちに700日間語り続けて引きずり込んだ言語沼』（バリューブックス）など。

■書籍データ

【タイトル】超知的！しもねた部

【著者名】漫画：福岡太朗 監修：堀元見

【発売日】2026年4月22日

【造本】B6判

【定価】935円（税込）

【ISBN】978-4-10-356831-5

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/356831