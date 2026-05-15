数量限定「猛暑を乗り切る！ISHIGAKI LEMONGRASS Outdoor Body Mist記念発売セット」が登場！

株式会社ウカ

この度、トータルビューティーカンパニー uka（@instauka, @ukacojp, @ukatokyo）は、本日登場したuka ISHIGAKI LEMONGRASS Outdoor Body Mistの発売を記念して、ボトル・リフィルのセットでたっぷり使える約2か月分が10%OFFになる「猛暑を乗り切る！ISHIGAKI LEMONGRASS Outdoor Body Mist記念発売セット」を数量限定でご用意しました。

虫にも、汗にも、夏の暑さにも負け知らず、より冷感アップ！

3年目となる今回は、よりひんやりとした使用感を目指してコケモモ果実エキスを新たに配合。自社のオーガニック農場で栽培した石垣産のレモングラスもナチュラルに香り、夏の外出時間を、これまで以上に快適に過ごせるようアップデートしました。

また、逆さにしても使いやすい仕様になり、手の届きにくい背中や足にもミストしやすく、アウトドアシーンはもちろん、日常のさまざまな場面でより快適にお使いいただけます。

【セット詳細】

▽セット内容

・ウカ イシガキ アウトドア ボディミスト 60ｍL

・ウカ イシガキ アウトドア ボディミスト 100ｍL（リフィル）

▽価格

通常6,600円(税込) ⇒ 5,940円(税込) 10％OFF

※ukaの会員プログラムukainnに登録いただいた方限定でご購入いただけます。

虫が嫌がるとされる石垣産レモングラスと、爽やかなペパーミントを配合し、夏に寄り添う香りです。さらに、コメ発酵液を配合することで、保湿効果を高め肌に優しい設計に。ひんやりと爽快な使用感とともに、夏の不快なにおいが気になるシーンにもおすすめです。キャンプやフェス、釣り、ゴルフなどのアウトドアシーンはもちろん、通勤途中やお出かけ前、日々の散歩にも。アクティブに過ごす人を支える夏のマストアイテムです。

石垣産のレモングラスとペパーミントの冷感が暑い夏に寄り添います。

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