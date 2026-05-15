Trailhead、2027年3月期の復配を方針決定。売上高は前期比約2倍の36億円、営業利益1.3億円の大幅成長フェーズへ

Trailhead Global Holdings株式会社

Trailhead Global Holdings株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高田 十光、証券コード：3358、以下「当社」）は、2026年5月15日に開催された取締役会において、2027年3月期の通期連結業績予算を確定し、あわせて剰余金の配当（復配）に関する方針を決定いたしましたので、お知らせいたします。

■ 復配の背景：キャッシュ創出力の向上と株主様への感謝

当社は、来月6月26日開催の定時株主総会において欠損填補が承認されることを前提に、財務健全化を完了させ、また2027年3月期のEBITDA（償却前営業利益）が250百万円に達するとの業績予想から、成長投資と株主還元の両立が可能と判断し、早期の復配を行う方針を決定いたしました。

変革の途上にあった当社を信じ、支えてくださった株主の皆様に対し、一刻も早く感謝を形にするため、2027年3月期は年間2円（中間1円・期末1円）の復配を計画しております。

■ 今後の見通し：EBITDA 2.5億円を原資とした成長サイクル

当社は、キャッシュ創出力の指標であるEBITDA（償却前営業利益）250百万円の達成を目標として掲げています。創出したキャッシュを「成長投資（M&A・新規出店）」と「安定的な株主還元」の双方に適切に配分することで、中長期的な企業価値の最大化を目指します。

■ 2027年3月期 業績・配当予想サマリー

売上高： 3,600百万円（前期：1,826百万円）

営業利益： 130百万円（前期：△11百万円）

EBITDA： 250百万円

年間配当： 2円（配当性向 143.2%）

※配当については、2026年6月26日株主総会にて資本剰余金の取り崩しにより欠損填補されることを前提としております。

■ 会社概要

Trailhead Global Holdings株式会社（Trailhead Global Holdings, Inc.）

所在地：東京都渋谷区道玄坂一丁目2番3号

設 立：1994年5月12日

代表者：代表取締役社長 高田 十光

資本金：16億3,881万1,032円

上場市場：東京証券取引所 スタンダード市場（証券コード 3358）

事業内容：・グループ会社の経営管理およびそれに付帯する業務

・不動産賃貸事業

URL：https://thg-hd.com/