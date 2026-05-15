【HITORI WELLNESS】九州初出店となる熊本店が、本日5月15日グランドオープン!!

ミラーフィット株式会社

ミラーフィット株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：黄皓）が展開する女性専用美容ジム事業「HITORI WELLNESS (以下、ヒトリウェルネス)」は、2026年5月15日（金）、九州エリア初となる「HITORI WELLNESS 熊本店」をグランドオープンいたしました。

HITORI WELLNESS熊本店

■ 九州初出店の背景

女性は仕事や家事、育児に追われる中で、「運動したい」「体を整えたい」という気持ちはあっても、人目が気になる、時間が合わない、通い続ける自信がないと感じている方は少なくありません。

ヒトリウェルネスはこれまで関東・関西・東北エリアを中心に展開してきましたが、九州からも「私たちの地元にも開いてほしい」という声が届き続けていました。特に地方都市では、女性が安心して通えるウェルネス空間の選択肢はまだまだ少なく、今回の熊本出店はそうした声に応えるものです。

熊本店 MIRROR FIT. ブース熊本店 美容ブース

また、熊本エリアは、ファミリー層や働く女性も多く、近年は健康・美容意識の高まりとともに、“自分を整える場所”へのニーズが高まっています。一方で、女性専用かつ個室型で、運動・美容・リラクゼーションを一箇所で完結できる施設はまだ少ない状況です。

その中でヒトリウェルネスは、

【24時間利用可能】

【女性専用】

【個室空間】

【テクノロジーを活用したウェルネス体験】

という特徴により、熊本エリアにおいても非常に高いポテンシャルを持つと考えました。

実際に、グランドオープンに先立ち4月25日・26日に実施したプレオープンイベントでは、予約来場率96%を記録。入会者の約85%が1年または2年の長期契約を選択しました。また、4月25日から5月14日までのプレオープン期間のLTVは1,700万超えを記録しました。

この数字が示すのは、単なる好スタートという訳ではなく。地方都市において、女性たちが「本当に自分で自分を癒せる場所」を求めていたという事だと、スタッフ一同実感しています。

■株式会社内田陸運 代表取締役社長 内田 光彦様 コメント

私たちはこれまで、物流事業を通じて熊本の暮らしと地域を支えてまいりました。

日々、多くの企業様や地域の皆さまと関わる中で、私たちが強く感じてきたのは、 “人を支える仕事” の大切さです。運送業は、スタッフ一人ひとりの力だけでは成り立ちません。その背後には、毎日を支えてくださるご家族の存在があります。 特に奥様方は、仕事、家事、育児、介護など、数えきれない役割を担いながら、ご自身のことは後回しにしてしまうことも少なくありません。誰かのために頑張る毎日だからこそ、本当は心や身体を整える時間が必要なのではないか。そんな想いが、この場所をつくるきっかけになりました。「ヒトリウェルネス」は、単なる美容やフィットネスのための施設ではありません。忙しい日常から少し離れ、深呼吸をするように心を緩め、“自分自身を大切にする時間”を取り戻せる場所。そして、女性がもっと自然体で、美しく、健やかに過ごせる場所でありたいと考えています。

社員とそのご家族への福利厚生の一環としてはもちろん、地域の皆さまにも気軽にご利用いただくことで、健康的で前向きな毎日を支え、熊本の地域活性にも繋げていければ幸いです。

これからも私たちは、物流という仕事を通じて支えてきた“人との繋がり”を大切にしながら、地域に寄り添い、熊本の未来に貢献してまいります。今後とも、HITORI WELLNESS熊本店をどうぞよろしくお願いいたします。

■フランチャイズ展開の加速と、オーナー募集について

ヒトリウェルネスは現在、フランチャイズモデルによる全国展開を推進しており、既存オーナーによる複数店舗出店も増加しています。今回の熊本店の実績は、九州地方エリアにおいても確かな需要があることを証明するものとなりました。

地域の女性の生活に寄り添いながら、必要とされるビジネスを地元に築きたいとお考えの方に、ヒトリウェルネスのフランチャイズは最適な選択肢の一つです。今後も全国エリアでの出店をさらに加速させ、地方女性の健康をサポートしてまいります。フランチャイズオーナーおよびパートナー企業を引き続き募集しています。詳細についてはお気軽にお問い合わせください。

【HITORI WELLNESSフランチャイズ窓口】

https://hitoriwellness.hp.peraichi.com/fc(https://hitoriwellness.hp.peraichi.com/fc)

■HITORI WELLNESS熊本店 店舗概要

〒862-0918 熊本県熊本市東区花立6丁目1-21

https://hitoriwellness-kumamoto.com/



『HITORI WELLNESS/ヒトリウェルネス』概要

ミラーフィット株式会社は、「テクノロジーで女性を輝かせる。」というビジョンのもと、テクノロジーとウェルネスを融合させた新しいライフスタイル事業『HITORI WELLNESS（ヒトリウェルネス）』を行っています。

『HITORI WELLNESS（ヒトリウェルネス）』は、その思想を具現化した、24時間利用可能な女性専用フィットネス×美容サロンです。「誰にも気を遣わず、自分と向き合う時間」をコンセプトに、心と身体の両面から女性のコンディションを整える次世代型ウェルネス空間として誕生しました。

完全個室のプライベート空間には、ミラーフィットが独自開発したスマートミラー「MIRROR FIT.」を導入。AI・映像・通信技術を活用したトレーニングシステムにより、ヨガ・ピラティス・トレーニングなどの多彩なプログラムを、臨場感のあるLIVEレッスンやオンデマンド形式で提供しています。

さらに女性専用美容ジムとしてのボディメイク機能に加え、「美容器具使い放題」「よもぎ蒸し」「髪質改善トリートメント」などの美容・コンディショニングメニューも併設。

運動・温活・美容・回復までを一つの空間で完結できる、“テクノロジー×ウェルネス×ビューティー”を融合した独自の業態となっています。

没入感のある非日常空間の中で、運動・美容・リラクゼーションを横断的に楽しめることから、「忙しい現代女性のためのトータルウェルネス空間」として、新しいライフスタイル提案型の業態となっています。

公式サイト：https://lp.hitoriwellness.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/hitoriwellness_official

『ミラーフィット株式会社』概要

ミラーフィット株式会社は、2020年に設立され、スマートミラー「MIRROR FIT.」の製造開発並びに、「MIRROR FIT. 」専用のフィットネスのアプリ開発も開発しています。スマートミラーや体組成計などのプロダクト、「HITORI WELLNESS」という女性専用サロンを通じ、人々の生活の中にフィットネスを提供するだけではなく、健康習慣を含めたライフスタイルを提供しています。

社名：ミラーフィット株式会社

所在地：〒153-0061東京都目黒区中目黒一丁目 1 番 17 号 LANTIQUE BY IOQ 001号室

代表取締役：黄 皓

公式HP：https://mirrorfit.jp

公式ビジネスInstagram：https://www.instagram.com/mirrorfit_business/