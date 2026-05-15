【少年野球の未来を繋ぐ】センス・トラスト、日本最大級の学童野球大会「ポップアスリートカップ」の冠スポンサーに就任

センス・トラスト株式会社

センス・トラスト株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：今中康仁、以下「センス・トラスト」）は、全国約2000チームの小学生が参加する日本最大級の学童野球大会「ポップアスリートカップ」の冠スポンサーに就任したことをお知らせいたします。

本年度の大会名称は、「センス・トラスト トーナメント第20回学童軟式野球全国大会ポップアスリートカップ星野仙一旗争奪」として開催されます。

日本最大級の学童軟式野球大会「ポップアスリートカップ」とは

「ポップアスリートカップ」は、毎年5月から12月にかけて開催される、日本最大級の学童軟式野球大会です。全国約2000チームが参加し、明治神宮野球場(https://www.jingu-stadium.com/)（予定）での決勝を目指して熱戦を繰り広げます。夏に開催される“小学生の甲子園”「マクドナルド・トーナメント」と並び、学童野球界を代表する大会の一つとして知られており、“冬の日本一” を決める大会として、多くの子どもたちが挑戦しています。

また、「参加費無料」を継続している点も大きな特徴です。全ての子どもたちが平等に、夢に向かって挑戦できる場を提供しています。

永世名誉会長には星野仙一氏が名を連ね、現在はアレックス・ラミレス氏が会長を務めています。

冠スポンサー就任の背景

当社は、「唯一無二の、感動を。」というミッションのもと、プロ野球領域への支援をはじめ、社会貢献活動を通じて、多くの方々に感動を届けることに尽力してまいりました。

この度、本大会への協賛を決定した背景には、「すべての子どもたちに平等な挑戦の機会を届け続ける」という、大会の想いへの深い共感があります。

未来を担う子どもたちが、一つの目標に向かって全力で練習に励み、日々努力を重ね、挑戦すること。そして、仲間と喜びや悔しさを分かち合うこと――。その一つひとつの経験が、子どもたちの成長につながり、未来を切り拓く力になっていくと、私たちは考えています。

そのような想いから、子どもたちが夢中になって挑戦できる環境を支え、野球界の裾野を広げていきたいと考え、「ポップアスリートカップ」への冠スポンサー就任を決定いたしました。

これまで大会を支えてこられた関係者の皆さまの想いを受け継ぎながら、日本全国の子どもたちが全力で野球に取り組める環境づくりに尽力してまいります。

代表コメント（代表取締役 今中康仁）

この度、ポップアスリートカップの冠スポンサーを務めさせていただくこととなり、大変光栄に思っております。

私自身、幼い頃から野球に打ち込み、小学生の頃には皆さんのように大きな大会を目指して、仲間たちと努力を重ねてきました。野球を通じて夢を追いかける中で、多くの大切なことを学んできたからこそ、今、夢に向かって挑戦する子どもたちを応援する、このような大会に携わらせていただけることを、大変感慨深く感じております。

次世代を担う子どもたちが、この大会を通じて大きな夢を描き、仲間とともに成長していく姿に触れられることを、心から楽しみにしています。

この大会が、皆さまにとって夢をカタチにする場となるよう、全力で支援してまいります。

開催スケジュール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/171202/table/17_1_b7d1da71d0b282fbbbd82a458b0b744a.jpg?v=202605151251 ]