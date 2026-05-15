澄んだ輝きに、気品を忍ばせてユリの紋章を添えたクラシカルなコレクションがEAU DOUCE4℃から登場

株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ



株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ(所在：東京都品川区 代表取締役社長：岡藤一朗)が展開するジュエリーブランド「EAU DOUCE4℃」は、フランス王家の象徴であるユリの紋章をモチーフにした新作コレクションを、2026年5月15日（金）より全国のEAU DOUCE４℃店舗および一部の４℃店舗、公式オンラインショップにて販売を開始いたします。

それぞれのデザインに添えられたユリの紋章が、ヨーロッパのクラシカルジュエリーを思わせる静かな気品を演出。時代を超えて愛されるクラシカルな意匠を、現代の装いに寄り添う軽やかな表情で再解釈し、EAU DOUCE４℃ならではの洗練されたコレクションに仕上げています。また、人気デザインの新たなバリエーションもラインアップに加わり、装いにさりげない華やぎと奥行きを添えるアイテムを展開します。

■静かな気品を宿す、ユリの紋章モチーフ

From Left

K10YG Necklace / Apatite / White Topaz \69,300

K10YG Ring / White Topaz \66,000

K10YG Ear Cuff / Apatite / White Topaz \46,200

フランス王家の象徴として受け継がれてきたユリの紋章を、EAU DOUCE４℃らしい繊細なジュエリーへと昇華したシリーズ。アパタイトやホワイトトパーズなどの爽やかな天然石をあしらい、クラシカルな意匠に軽やかな透明感を添えました。石座を支える爪や周囲の装飾にはユリの紋章を思わせるディテールを忍ばせ、細部まで優美な表情に。ミルグレインや透かしの意匠が、ヨーロッパのクラシカルジュエリーを思わせる静かな気品を漂わせます。

■澄んだ輝きを引き立てる、アクアマリンの端正な佇まい

From Left

K10WG Necklace / Aquamarine / White Topaz \74,800

K10WG Ring / Aquamarine / White Topaz \105,600 ※限定店舗のみで販売

透明感あふれるアクアマリンを主役に、ホワイトゴールドで端正に仕立てたネックレスとリング。アクアマリンを取り巻くようにホワイトトパーズを配し、爪の向きにまでこだわることで、クラシカルジュエリーを思わせる立体感と品格を表現しました。ホワイトゴールドとアクアマリンが織りなす凛とした輝きが、どこか王室の気品を感じさせる佇まいに。また、さりげなく添えたユリの紋章が、クラシカルな世界観をより印象的に引き立てます。「幸福」「聡明」「勇敢」の石言葉を持つアクアマリンをあしらい、身に着ける人の背中をそっと押してくれるようなジュエリーに仕上げました。

■軽やかに纏う、ユリの紋章モチーフ

From Left

K10YG+SV925(PTc) Necklace / Diamond \49,500

K10YG+SV925(PTc) Pierced Earrings / Diamond \33,000

SV925(PTc) Ring / Diamond \24,200

SV925(PTc) Ear Cuff / Diamond \19,800

SV925(PTc) Bracelet / Diamond \49,500

ユリの紋章をエレガントに表現したモチーフを、ミルのフレームに落とし込んだシリーズ。知的で落ち着いた印象を湛えたデザインに、ダイヤモンドをあしらうことで、ダイナミックでありながら抜け感のある軽やかな表情に仕上げました。ネックレスとピアスにはK10イエローゴールドのチェーンやピアスフックを組み合わせ、さりげないコンビネーションを演出。シルバーをベースにしながらも、洗練された高級感と上品な佇まいを備えた、ワンランク上のシルバージュエリーです。

■人気デザインが広がる、洗練のバリエーション

From Left

K10YG Necklace / Sky Blue Topaz / White Topaz \52,800

SV925(PTc) Necklace / White Topaz \29,700

SV925(PTc) Pierced Earrings / White Topaz \33,000

SV925(PTc) Earrings / White Topaz \33,000

SV925(PTc) Ear Cuff / White Topaz \19,800

SV925(PTc) Bangle / White Topaz \46,200

EAU DOUCE４℃で人気を集めるデザインに、新たなバリエーションが登場。K10ネックレスには、人気シリーズをベースに、爽やかなブルーが印象的なスカイブルートパーズをセッティングし、クラシカルな表情に瑞々しい透明感を添えました。また、K10素材で展開していたラリエットネックレスが、新たにシルバー素材でも登場。ホワイトトパーズが涼やかに輝き、動きに合わせて軽やかに揺れるデザインに仕上げました。さらに、その意匠を落とし込んだピアスやイヤリングに加え、存在感のあるイヤーカフやバングルまで幅広く展開。単品でも華やかに、シリーズで揃えれば統一感のあるスタイリングを楽しめる、豊富なバリエーションが魅力です。

【EAU DOUCE４℃公式サイト】

https://www.fdcp.co.jp/eaudouce4c/special/newcollection/?bid=eaudouce4c