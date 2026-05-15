横浜市鶴見区制100年記念事業「ショートムービーコンテスト」作品を募集します！
横浜市
2027年、鶴見区は100歳
カメラを向けるのは、いつものおまつりでも、歴史ある建物でも、つい通っちゃうグルメでも。
あなたの視点で切り取った≪鶴見の好き≫をショートムービーにして伝えてください。
【作品テーマ】
自由です。
鶴見区を舞台に、お祭りや人々のふれあい、歴史やグルメなど、自由なテーマで魅力を伝えるもの
【募集期間】
令和８年５月１日（金）～８月３日（月）
【応募資格】
■小中学生部門：鶴見区内に住んでいるまたは通学している小学生及び中学生（個人、グループを問いません）
■一般部門：どなたでも応募できます。（プロ、アマ、個人、団体及び居住地は問いません）
【受賞作品】
■小中学生部門：最優秀賞１点、小学生部門賞・中学生部門賞各３点
■一般部門：最優秀賞１点、優秀賞３点
【作品募集の詳細について】
問合せ先
鶴見区制100周年記念事業実行員会事務局（鶴見区地域振興課）
電話 045-510-1692（平日８時45分～17時）
Eメール tr-100th-contest@city.yokohama.lg.jp
■詳細は以下のウェブページで確認ください
https://www.city.yokohama.lg.jp/tsurumi/shokai/100thkinen/100th_movie_contest.html