横浜市鶴見区制100年記念事業「ショートムービーコンテスト」作品を募集します！

横浜市

2027年、鶴見区は100歳

カメラを向けるのは、いつものおまつりでも、歴史ある建物でも、つい通っちゃうグルメでも。

あなたの視点で切り取った≪鶴見の好き≫をショートムービーにして伝えてください。

【作品テーマ】

自由です。

鶴見区を舞台に、お祭りや人々のふれあい、歴史やグルメなど、自由なテーマで魅力を伝えるもの

【募集期間】

令和８年５月１日（金）～８月３日（月）

【応募資格】

■小中学生部門：鶴見区内に住んでいるまたは通学している小学生及び中学生（個人、グループを問いません）

■一般部門：どなたでも応募できます。（プロ、アマ、個人、団体及び居住地は問いません）

【受賞作品】

■小中学生部門：最優秀賞１点、小学生部門賞・中学生部門賞各３点

■一般部門：最優秀賞１点、優秀賞３点

【作品募集の詳細について】

問合せ先

鶴見区制100周年記念事業実行員会事務局（鶴見区地域振興課）

電話 045-510-1692（平日８時45分～17時）

Eメール tr-100th-contest@city.yokohama.lg.jp

■詳細は以下のウェブページで確認ください

https://www.city.yokohama.lg.jp/tsurumi/shokai/100thkinen/100th_movie_contest.html