横浜市鶴見区制100年記念事業「ショートムービーコンテスト」作品を募集します！

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横浜市






2027年、鶴見区は100歳


カメラを向けるのは、いつものおまつりでも、歴史ある建物でも、つい通っちゃうグルメでも。


あなたの視点で切り取った≪鶴見の好き≫をショートムービーにして伝えてください。


【作品テーマ】


自由です。


鶴見区を舞台に、お祭りや人々のふれあい、歴史やグルメなど、自由なテーマで魅力を伝えるもの



【募集期間】


　令和８年５月１日（金）～８月３日（月）



【応募資格】


■小中学生部門：鶴見区内に住んでいるまたは通学している小学生及び中学生（個人、グループを問いません）


■一般部門：どなたでも応募できます。（プロ、アマ、個人、団体及び居住地は問いません）



【受賞作品】


■小中学生部門：最優秀賞１点、小学生部門賞・中学生部門賞各３点


■一般部門：最優秀賞１点、優秀賞３点



【作品募集の詳細について】


問合せ先


鶴見区制100周年記念事業実行員会事務局（鶴見区地域振興課）


電話　045-510-1692（平日８時45分～17時）


Eメール　tr-100th-contest@city.yokohama.lg.jp



■詳細は以下のウェブページで確認ください


https://www.city.yokohama.lg.jp/tsurumi/shokai/100thkinen/100th_movie_contest.html