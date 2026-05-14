「【社内講師を増やしたい！】研修講師養成5つのステップで『研修内製化』と『組織の成長』を実現！ 」ウェビナーを開催（5月26日14:00~15:00）株式会社LDcube

株式会社LDcube

研修のスタイルにとらわれない企業向け人材育成サービスを提供する株式会社LDcube（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：新井澄人、以下「当社」）は、「【社内講師を増やしたい！】研修講師養成5つのステップで『研修内製化』と『組織の成長』を実現！」と題してウェビナーを開催しますので、お知らせします。

当社のWebサイトや展示会を通じて、社内講師を育成して研修の内製化を行っていきたい、研修内製化を進めているが講師のスキルが不足している、社内講師を育成していきたいがノウハウがない、というご相談を多数いただいております。

人材育成において、社内研修の重要性が高まる中、効果的な「研修講師」の存在は組織の成長に不可欠です。外部の専門講師に依頼するコストを削減しながら、自社の文化や課題に精通した社内講師を養成することで、より実践的で即効性のある研修が実現できます。

今回は、このようにお悩みの経営者や人事・人材育成ご担当者の方々に貢献すべく、ウェビナーを開催いたします。

ウェビナーに申し込む :https://ldcube.jp/seminar/trainer20260526

◆ウェビナー案内

社内研修の重要性が高まる中、優れた「研修講師」の存在は組織の成長に不可欠です。

自社の文化や課題に精通した社内講師を養成することで、 より実践的で即効性のある研修が実現できます。

しかし、専門知識があるだけでは優れた研修講師にはなれません。

効果的な指導法や、多様なスキルが求められるのです。

本セミナーでは、社内講師を養成するための5つのステップを詳しく解説します。

単なる知識伝達者ではなく、受講者の行動変容を促す「変革の推進者」となる研修講師の育成ガイドとしてご活用ください。

◆ウェビナー概要

こんなお悩みありませんか？

- 社内講師を育成して研修の内製化を行っていきたい- 研修内製化を進めているが講師のスキルが不足している- 社内講師を育成していきたいがノウハウがない

社内講師を活用することで、外部の専門講師に依頼するコストを削減しながら、自社の文化や課題に精通した講師により実践的で即効性のある研修が実現できます。

しかし、研修講師には多様なスキルが求められます。

本セミナーでは優れた社内講師を育成するための5つのステップを体系的に解説します！

[表: https://prtimes.jp/data/corp/131307/table/165_1_47d9c4fc595ac619e452af1c76be1e97.jpg?v=202605141051 ]

投影予定資料（一部）

ウェビナーに申し込む :https://ldcube.jp/seminar/trainer20260526

◆株式会社LDcubeからのメッセージ

LDcubeは、お客さまの成長のため、時代に合わせて多様なツールを活用しながら、

人材開発・組織開発の課題解決をサポートするプロフェッショナル集団です。

60年以上、支援してきた知見を生かして、末永く伴走します。

当社は、人材育成のために効果的な学習環境を構築するため、多岐にわたる支援を行っております。外部講師が実施する研修プログラムを、社内トレーナーが担当できるようなサポートやプラットフォームを活用した企業内大学の運用支援なども行っています。

人材育成施策は実施して終わりではなく、研修受講者の「行動変容」を経由して会社の業績向上につなげることが大切です。そのためにはフォローアップが欠かせません。社内トレーナーというリソースやプラットフォームなどのツールを効果的に活用することで細かなフォローアップを実現することが可能です。

LDcubeは、研修スタイルなどの方法論にこだわらず、お客さまと伴走し、お客さま組織の人材育成に貢献していきたいと考えています。

今回のテーマである優れた研修講師を育成することは、単に研修の質を高めるだけでなく、組織全体の学習文化を醸成することにつながります。社内講師が中心となって知識やスキルの伝承が活発に行われる組織では、継続的な成長と革新が促進されます。効果的な研修講師養成は一朝一夕に実現するものではありませんが、5つのステップを着実に実践することで、確実に成果を上げることができるでしょう。

株式会社LDcubeでは、プロの外部講師が活用している研修プログラムを社内トレーナーの方々にも提供しています。これらの研修プログラムを活用いただくことで、プロさながらの研修を社内でも展開することができます。

また、研修の充実化を図るためのeラーニングやLMS、経営シミュレーションアプリなどの提供も行っています。これらを使いこなすことで、社内講師でもかなり充実した研修を展開することが可能となります。

無料でのプログラム体験会なども行っています。お気軽にご相談ください。

会 社 名 ：株式会社LDcube

所 在 地 ：〒101-0029 東京都千代田区神田相生町1番地 秋葉原センタープレイスビル

代 表 ：代表取締役社長 新井 澄人

設 立 ：2023年4月3日

株 主 ：株式会社ビジネスコンサルタント

資 本 金 ：3,000万円

事業内容 ：組織の活性化、人材育成ならびに営業強化のための各プロダクト並びに関連サービスの販売・提供

WEBサイト：https://ldcube.jp/

本件に関する問い合わせ先 株式会社LDcube WEBサイト関連担当

電話：03-3525-7002

電子メール：info@ldcube.co.jp

【関連ページ】

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