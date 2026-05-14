CLAIRE × ミクチャ 公式PRモデルオーディション 受賞者インタビュー

株式会社アルノバ

「幸せ・価値・上質感」をブランドコンセプトに、ジュエリーや上質な小物を展開するアクセサリーブランド「CLAIRE（クレア）」は、ライブ配信プラットフォーム「ミクチャ（mixch）」にて公式PRモデルオーディションを開催しました。

2026年1月21日から2月8日にかけて行われた本イベントには、全国から多くのライバーが参加。動画再生とライブ配信のポイントを合算したランキングで競い合い、上位入賞者はCLAIREの公式アンバサダー最終審査への進出権を獲得しました。このたび、見事上位入賞を果たしたひなぴさん・きみかさんへの受賞者インタビューを公開いたします。

Interview 01 ひなぴ

YouTuber × アイドル「BADIVY」

ひなぴひなぴ

Q. まず簡単に自己紹介をお願いします。

YouTuber×アイドルBADIVYとして活動しているひなぴです。YouTubeチャンネル登録者数は44万人です。

Q. 今いちばん叶えたい夢・目標は何ですか？

YouTube登録者数100万達成と武道館でライブすること。いつか全国ツアーがしたいです！

Q. その夢に向けて、今どんなことに一番力を入れていますか？

アイドルとしては「かっこいい」がコンセプトで、パフォーマンスにこだわったライブをする一方、YouTubeでは昆虫食にチャレンジしてみるなど体を張った企画を撮っています。

Q. 今回のイベント中の配信で印象に残っていることを一つ挙げるとしたら？

初日から応援の励ましコメントをいただいて最後まで頑張り続けられたのは、ファンのみなさんのおかげだと思ってます。ずっと1位で最後まで居続けられたのが初めてでとても嬉しかったし、自信もつきました！

Q. 応援してくれた方へ、メッセージをお願いします。

いつも配信見てくれて、応援してくれてありがとう。みんなのコメントが心強いし頼りにしてます。自分のファンのみんなを1番誇りに思ってます。みんなの原動力や頑張る力に少しでもなれるよう、日常のことや些細なことをいつでも配信で話そうね！

Interview 02 きみか

横浜開港祭親善大使 / チアリーダー / ライバー

きみかきみかQ. まず簡単に自己紹介をお願いします。

はじめまして！きみかです。野球がとても好きで、これまでビールの売り子やプロ野球チア、DAZNガールズなどさまざまな経験をしてきました。現在は社会人野球やWリーグのチアをしながら、配信活動も行っています！

Q. 今いちばん叶えたい夢・目標は何ですか？

もっと多くの人に自分の存在を知ってもらって、影響力のある存在になることです。その中でモデルやイベント出演など、表に立つお仕事にもどんどん挑戦していきたいと思っています。

Q. その夢に向けて、今どんなことに一番力を入れていますか？

先日、横浜開港祭親善大使に就任したので、地元・横浜をさらに盛り上げていけるよう活動をしています！また、Rakuten GirlsAwardで初めてランウェイを歩かせていただくので、そこに向けて体づくりをしています。

Q. 今回のイベント中の配信で印象に残っていることを一つ挙げるとしたら？

私は2年間、毎日配信を続けているのですが、このイベント期間も多くの方に来ていただきました。毎日続けているからこそ出会えたご縁だと思うので、これからもコツコツと積み重ねていきたいです！

Q. 応援してくれた方へ、メッセージをお願いします。

いつも応援していただき本当にありがとうございます！さまざまな経験をさせていただけているのも、こうして皆さんの支えがあるからだと感じています。今回の結果を次に繋げられるよう、これからも精一杯頑張っていきますので引き続き応援よろしくお願いいたします！

CLAIREについて

CLAIREジュエリー

CLAIREは、「幸せ・価値・上質感」をキーワードに生まれたアクセサリー・ジュエリーブランドです。イタリアンレザーをメイン素材に、丁寧な職人仕事から生まれるデザインは、時季を問わず纏い続けることのできる品格を持っています。

18Kゴールド・10Kゴールドを使用したネックレス・リング・ピアスなど、ハイクラスなジュエリーラインも充実。大切な人へのギフトとして、あるいは自分へのご褒美として、CLAIREのジュエリーをぜひお手に取りください。

公式Instagram：@claire_come_il_sole

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