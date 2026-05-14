【全額返金のチャンスあり！】5月21日（木）午前11時にCAMPFIREにて先行販売スタート：冒険の勇気にも、日常の安らぎにも。 究極の3-in-1多機能キャンプライトが登場

株式会社tonex

【プロジェクト公開日時】5月21日（木）午前11時

【プロジェクトページ】https://camp-fire.jp/projects/950568/view(https://camp-fire.jp/projects/950568/view)

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プロジェクト公開記念特典！1,000円クーポン＆全額返金のチャンス！

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※【プロジェクト公開記念特典参加条件】：

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3.クーポンはLINEメッセージにてお送りいたします

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光る、照らす、充電する

1台3役の次世代LEDライト

「Hadrsion Z6（ハドルシオン Z6）」 は、そんなアウトドアの「ちょっとした不便」を、一本にギュッと圧縮して解決する3 in 1多機能LEDランタンです。

ランタン、懐中電灯、モバイルバッテリーといった3つの機能を1つに集約した「Z6」はキャンプ飯の美味しさを引き立てたり、一人の夜に寄り添ったり、険しい道を一緒に乗り越えていく

──そんな、頼れる「魔法の灯り」🔮です。

2000lm無段階調光X4色切替

光を自在に「操る」

「Hadrsion Z6」のメインランタンの最大輝度は、驚異の2000ルーメン。☀️

ただのON/OFFではなく、無段階調光にも対応。指先一本でダイヤルを回すだけで、月明かりのような微かな灯りから、キャンプサイト全体を白昼のようにする爆光まで自由自在。

さらに、異なるシーンに対応している4色を切り替え可能。

さらに、ランタン部分は180°上下可動📐。夜に前方に向ければ直接照明に、足元に向ければ作業灯に。光の照射方向を自由にコントロールできます。

360°可動×3段階の明るさ

「闇を断ち切る」懐中電灯

本体サイドに搭載された懐中電灯部分は、ランタンとは別駆動で、左右360°、上下270° に回転可能。📐

幅広い可動域により、どんな場面でも思いのまま死角なく照らせます。「手に持って歩きたい方向だけを照らす」「三脚に立てたままテントの入り口を照らす」「リュックサックのドリンクホルダーに差し込んで上から足元を照らす」といった使い方が可能に。

夜の林道で足元を照らすとき、あるいはボンネットを開けての緊急整備。両手を塞がず、見たい場所だけをピンポイントで切り取れます。🚨注意喚起灯にもなります。光が鮮明で目立つので、夜間でも同行の仲間とはぐれることはありません。

💡明るさは 100/500/1000ルーメンの3段階。100ルーメンは夜道の足元を照らす程度の柔らかい光、500ルーメンは日常的な探し物や短距離の照明、1000ルーメンは遠くまで照らす強力な光で、野外での探検や緊急時の照明に最適です。万が一の遭難や車両トラブルに備え、🚨SOSモードも搭載。

🔦険しい道を一緒に乗り越えていく光。

ナイトハイクの不安も、車中泊での突然のトラブルも。この一本が、あなたを安全な場所まで導きます。

10050mAh大容量×18W急速充電

いつもそばにいる、心強い相棒

😫電池切れは、夜の活動の終わり。

「Hadrsion Z6」は3350mAhバッテリーを3本内蔵し、総容量10,050mAhを確保。

最低輝度では、なんと最大100時間の連続点灯が可能です。一泊二日キャンプでもバッテリー残量を心配することなく簡単に乗り切ることができます。家に1台備えると、停電時の長時間の緊急照明にも。

そして、現代のアウトドアに欠かせないのがUSB-C双方向18W急速充電。

スマホに給電できるので、地図アプリを見続けても、音楽を流し続けても、「Hadrsion Z6」があれば安心です。

伸縮自在×三脚構造

パケットサイズから、約1.4mの「巨人」へ

😟キャンプギアで一番困るのは “置き場所”。

テーブルの上が荷物でいっぱいで、ランタンを置くスペースがない…と思ったことがありませんか。

「Hadrsion Z6」は収納時わずか33cm。まるでペットボトルを握る感覚で、バックパックのドリンクホルダーにもスッと収まります。

そしていざ設営。本体をグイッと伸ばせば、最大約1.4mまでぐんぐん成長！

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