ファミリーレストラン「ジョイフル」【創業50周年】初のパーパス策定、「地域の食卓」を企業の軸に記念発表会を開催

株式会社ジョイフル

ファミリーレストラン 「ジョイフル」 を展開する株式会社ジョイフル (本社：大分県大分市三川新町一丁目1番45号 代表取締役社長：穴見くるみ) は、5月14日(木）「創業50周年「ジョイフルパーパス」策定記念発表会 」を開催いたしました。当日は、50周年を記念したロゴの発表、そして「地域の食卓」を軸とした企業理念をジョイフルパーパスとして発信しました。新ユニフォームを着用した大分出身の俳優・楽駆（らいく）さんやダンス集団「アバンギャルディ」によるパフォーマンスも行われ、会場は大きな盛り上がりを見せました。

50周年の創業祭メニューである「十勝若牛100％ダブルハンバーグ」を、アバンギャルディと楽駆（らいく）さんが試食。アバンギャルディsonoさんとpaniさんは、「お肉がジューシーで、⾚身肉ならではの食べ応えがあるのにバクバク食べられる。まさに50周年らしい商品」とコメントしました。楽駆さんは一口食べると「めっちゃ、うまいですね」としみじみと反応。さらに、おろしポン酢ソースに大分県産のかぼすが使用されていることを聞くと、「大分の名産ですからね」と笑顔を見せ、会場を和ませました。

ゲスト

アバンギャルディ

バブリーダンスの振付師・akaneがプロデュースする、16名で結成されたダンスチーム。

2022年に発足し、「謎の制服おかっぱ集団」として世界中から注目を集め、SNS総フォロワー数は500万人を突破。圧倒的なシンクロ率と独自の世界観で、国内外のメディアやステージでも高い評価を受けている。今年3月にはアジアツアーを成功させ、5月からはジャパンツアーをスタート。

楽駆（らいく）

1996年11月30日大分県生まれ。身長178cm。

特技のサッカーでは、中学・高校と強豪校の選手として活躍。

映画『最初の晩餐』（常盤司郎監督）では、 第34回高崎映画祭最優秀新人男優賞を受賞。

23年「俺の美女化が止まらない!?」で連続ドラマ初主演を果たし、

近作ではドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（TBS系）などの出演で話題に。

ジョイフルパーパス

「地域の食卓」として、一人ひとりの毎日に、喜びを灯し続ける。

(C)三宅英文

創業50年を機に、パーパスステートメント「地域の食卓」として、一人ひとりの毎日に、喜びを灯し続ける。を策定しました。これは、ジョイフルが大切にしてきた「地域で一番安価で、身近なレストラン」という価値観を土台に、企業の社会的意義とステークホルダーへの誓いを一歩確立したものです。

「地域の食卓」として、一人ひとりの毎日に、喜びを灯し続ける。

食事をするだけのレストランでは、心まで満たすことはできない。

ありきたりなサービスでは、毎日通いたくなる理由は生まれない。

私たちの真ん中にあるのは、いつでも、いつまでも、

一人ひとりのそばにある「地域の食卓」であり続けることです。

子どもの頃から、大人になって、いくつ歳を重ねても、

ジョイフルを訪れれば、心ときめくメニューや、

大切な人との心地よい時間があり、今日が楽しい一日へと変わる。

まちの誰もが笑顔になれる場所へ。

そのために、私たちは時代とともに変化する

地域のニーズにいちはやく気づき、こたえるための挑戦を続けます。

地域のみなさまに愛され、支えられてきた私たちだからこそできる、

このまちの温かな灯りとなることを、一歩ずつ。

これからも、一人ひとりの毎日に、喜びを灯し続けられるように。

ジョイフルという、楽しさいっぱいの社名に誓って。

ジョイフル新ユニフォーム

デザインや機能性にもこだわり、より働きやすく、親しみやすい装いへと生まれ変わりました。

（写真左）社員ユニフォーム～デザインのこだわり

清潔できちんとした印象の白のシャツに、明るさ・楽しさ・温かさの感じられる赤のエプロンを合わせた信頼感・躍動感のあるデザインです。

（写真右）クルーユニフォーム～デザインのこだわり

スマートな印象の白×黒のストライプのシャツに、明るさ・楽しさ・温かさを感じられる赤のエプロンを合わせた活動的で親しみやすい印象のデザインです。

50周年記念ロゴ

文字のフチをギザギザにして、ジョイフルのメニュー作りにおける手作り感やクラフト感（職人技・手作業）のイメージをもたせ、また、あたたかい雰囲気を創出させました。

50の「0」部分を感謝の気持ちを表すハートで表し、周年をお祝いしたかのように花火が打ち上がったようなイメージを持たせています。

会社概要

・会社名 ：株式会社ジョイフル

・本社所在地 ：〒870-0141大分県大分市三川新町一丁目1番45号

・代表取締役社長 ：穴見 くるみ

・事業内容 ：ファミリーレストラン「ジョイフル」のチェーン展開等

ジョイフルは創業以来、「地域で一番安価で、一番身近なレストラン」を目標にかかげ、「お値打ち商品の提供」、「お客様視点にたったサービスの実践」に取り組み続けて参りました。これからも皆様に愛され続けるお店となるよう挑戦を続けて参ります。

【報道関係者様からの本件に関する問い合わせ先】

株式会社ジョイフル 社長室 広報課

住所：大分県大分市三川新町1-1-45

電話：097-504-2227

e-mail：pub_rel_div@joyfull.co.jp

【本イベントに関する問い合わせ先】

創業50周年「ジョイフルパーパス」策定記念発表会 PR事務局

担当：久保 TEL： 03-5459-0280 (営業時間 10:00-18:00)

MAIL：hazuki.kubo@ing-ad.com PHONE：070-1279-6061