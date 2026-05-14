SDKI Inc.（本社：東京都渋谷区、代表：古川 イサオ）は、2026年と2035年の予測期間を対象とした「DIN Rail Power Supply Market（DINレール電源市場）」に関する調査を実施しました。 提出日：2026年05月04日 詳細な調査レポートはこちらからご覧いただけます： https://www.sdki.jp/reports/din-rail-power-supply-market/590642253 調査概要 調査対象：575市場プレーヤー（様々な規模） 調査方法：現地調査240件、インターネット調査335件 調査期間：2026年2月～3月 調査対象地域：北米（米国、カナダ）、ラテンアメリカ（メキシコ、アルゼンチン他）、アジア太平洋地域（日本、中国、インド、ベトナム、台湾、インドネシア、マレーシア、オーストラリア他）、ヨーロッパ（イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、ノルディック他）、中東とアフリカ（イスラエル、GCC、北アフリカ、南アフリカ他）

市場概要

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SDKI Inc.によるDIN Rail Power Supply Market（DINレール電源市場）の調査分析によると、製造業全体で産業用オートメーションの導入が拡大していることを主因として、同市場は大幅な成長を遂げると予測されています。これらの電源システムは、PLC（プログラマブルロジックコントローラ）、センサー、および制御盤へ電力を供給する上で極めて重要です。 国際ロボット連盟（IFR）のデータによれば、世界の工場用ロボット設置台数は2024～2025年にかけて542千～575千台へと増加しており、持続的な成長が示唆されています。 一方、導入に際しての莫大な初期投資や、システム統合およびレガシーシステムのアップグレードに伴う複雑さが課題となっています。既存インフラとの互換性問題によってさらに深刻化する傾向にあり、特に高機能かつ高効率な最新型ユニット導入において顕著です。

最新ニュース

当社の調査によると、DIN Rail Power Supply Market（DINレール電源市場）の主要企業による最近の開発状況は以下の通りです： 2026年3月、Deltaは、エネルギー損失、熱蓄積、および運用時の炭素排出量を最小限に抑える新型「DIN Ecoシリーズ」3相DINレール電源を発表。 2025年3月、TDK Corporationは、コスト効率に優れた自動化設計向けのDINレールマウント電源ラインナップに、単相タイプの「D1SEシリーズ」を追加。

市場セグメンテーション

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DIN Rail Power Supply Market（DINレール電源市場）は、タイプ別に単相、二相、三相に分割されています。調査対象期間において、単相セグメントが45%のシェアを占め、市場における収益創出を主導すると予測されています。 低・中電力の産業環境における用途の広さ、とりわけエネルギー効率に対する需要の高まりが背景にあります。国際エネルギー機関（IEA）のデータによれば、2024年の世界電力需要総増加分のうち、産業活動が40%以上を占めるとされています。

地域概要

SDKI Inc.のDIN Rail Power Supply Market（DINレール電源市場）に関する分析によると、アジア太平洋地域は調査対象期間において40%という最大の収益シェアと6.4%の年平均成長率（CAGR）を獲得すると予測されています。 産業オートメーション分野における世界的な主導権確立が背景にあります。国際ロボット連盟（IFR）の調査報告書によれば、2024年における世界の工場用ロボット導入件数の約75%がアジア地域によるものでした。 日本もDIN Rail Power Supply Market（DINレール電源市場）におけるイノベーション創出および持続的な市場拡大に向け、極めて有望な環境を備えています。経済複雑性観測所（OEC）のデータによると、2024年における日本の産業用ロボット輸出額は世界第2位にランクされており、同国の市場における重要性を示しています。

DIN Rail Power Supply Market（DINレール電源市場）の主要なプレーヤー

当社の調査レポートで述べたように、世界のDIN Rail Power Supply Market（DINレール電源市場）で最も著名なプレーヤーは次のとおりです: • Phoenix Contact • Siemens AG • Schneider Electric • ABB • WAGO これに加えて、日本市場のトップ 5 プレーヤーは次のとおりです: • Omron Corporation • IDEC Corporation • Cosel Co., Ltd. • TDK-Lambda Japan • Panasonic Electric Works

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会社概要：

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