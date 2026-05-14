GMO TECHホールディングス、AI時代に向けた事業方針転換を実施

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMO TECHホールディングス株式会社（代表取締役社長CEO：鈴木 明人 以下、GMO TECHホールディングス）は、2026年5月14日（木）、生成AIの急速な普及による市場環境の変化を踏まえ、従来の広告・メディアを中心とした事業構造から、AIを活用したSaaS（※1）事業へと重点を移行する方針を決定しました。

今回の事業方針転換は、AI時代における持続的な競争優位性の確立を目的としています。企業の業務フローの中核を担う「基盤型SaaS」の開発を通じ、売上や業務効率の向上につながる価値提供を目指します。

（※1）SaaS（Software as a Service）とは、ソフトウェアをインターネット経由で提供するサービス形態で、利用者は自社でシステムを保有せずに利用できる仕組みを指します。

【背景】

近年、生成AIの進化により、ユーザーの情報収集や意思決定のプロセスは大きく変化しています。検索行動の変化や、AIによる情報提示の高度化に伴い、従来のインターネット広告やメディアの役割は改めて問い直されています。

こうした環境変化の中で、広告運用を中心としたフロービジネスは、不確実性や外部環境への依存度が高く、持続的な成長の観点から課題も顕在化しています。

一方、日本国内におけるクラウドサービス市場は拡大を続けており、企業によるクラウドサービスの利用率も上昇しています。全社利用と一部利用を合わせた利用率は、2024年時点で80.6％に上ります。国内のパブリッククラウドサービス市場は、2029年には8兆8,164億円規模まで成長すると予測されており、業務運営や顧客接点を支える領域を中心に、SaaSをはじめとするクラウド型サービスの需要拡大が見込まれています。（※2）

GMO TECHホールディングスはこれらを踏まえ、AI時代において持続的な競争優位性を確立するため、事業構造の転換を行うものです。

（※2）令和7年版 情報通信白書｜総務省

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/nd111210.html

【新方針の概要】

GMO TECHホールディングスは今後、AIを活用したSaaS事業を中核とし、業務の中心で機能するプロダクトの構築を目指します。

昨今、SaaS市場では単機能ツールの乱立やコモディティ化が進み、継続的な価値提供が難しくなっています。こうした中、AIが業務やデータと連携しながら機能する「AI時代のSaaS」への転換を進めてまいります。

AIや外部システムとの連携性・拡張性を重視した設計思想のもと、業務フローの中心に位置し、複数の機能・データ・AIを接続できるプロダクトの開発に注力します。単一機能を提供するだけではなく、複数のデータやAIを横断的に活用できるプロダクトとして展開してまいります。

【具体的な取り組み】

■既存領域のSaaS化・高度化

これまで培ってきた以下の領域について、AIとの接続性や拡張性を重視したSaaSへと進化させ、データ資産や運用ノウハウを活かしながら、プロダクトとしての提供価値を高めてまいります。

- マーケティングSaaS領域（SEO、MEO、店舗予約管理、LINE効果分析、スワイプ型LP）- 不動産DX SaaS領域（オーナー／入居者アプリ、オーナーCRMなど）

主なSaaSサービスの詳細については、以下のページをご覧ください。

▶https://hd.gmotech.jp/service/

■新規SaaSプロダクトの創出

AI時代における業務課題や顧客接点の変化に対応するため、新たなSaaSプロダクトの開発を推進します。これにより、企業の成長を支える基盤となるサービスの創出に取り組んでまいります。

■ストック型ビジネスの拡大

SaaS事業への転換により、継続収益モデル（ストック型収益）の拡大を図り、安定的かつ持続的な事業成長を実現します。

【今後について】

GMO TECHホールディングスは、AIとSaaSを軸とした事業構造への転換を通じて、「成果を生み続ける仕組み」を提供する企業として進化してまいります。企業の成長に対し、一過性ではなく継続的に価値を提供することで、AI時代における新たなスタンダードの確立を目指します。

【GMO TECHホールディングス 代表取締役社長CEO 鈴木 明人 コメント】

生成AIの進化により、ビジネスの前提は大きく変わり始めています。当社はこれを機に、事業のあり方を見直し、AIを活用したSaaS事業への転換を決断しました。

AIは、業務やデータと結びつくことで真価を発揮します。当社はこれまでの知見を活かし、AIが継続的に価値を発揮できる仕組みを提供することで、お客様の成長を支える基盤としての役割を担ってまいります。

GMO TECHホールディングス株式会社

代表取締役社長CEO

鈴木 明人

【GMO TECHホールディングスについて】

GMO TECHホールディングスは、2025年10月、GMO TECH株式会社とGMOデザインワン株式会社の経営統合により共同持株会社として設立され、東京証券取引所グロース市場に上場しました。

これまで培ってきたマーケティングDXや不動産DX、店舗運営支援などの領域において、データとテクノロジーを活用し、AI時代に対応したSaaSプロダクト企業へ進化を遂げています。

「AIとSaaSで、企業の成長を持続可能にする」をビジョンに掲げ、業務フローの中心で機能する基盤型SaaSを通じて、売上を“仕組みでつくる”プロダクトを提供し、お客様の持続的な事業成長を支えてまいります。

以上

【GMO TECHホールディングス株式会社】（URL：https://hd.gmotech.jp/(https://hd.gmotech.jp/)）

会社名 GMO TECHホールディングス株式会社（東証グロース市場 証券コード：415A）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長CEO 鈴木 明人

事業内容 連結会社の経営管理ならびにこれに付帯または関連する業務

資本金 1億円（2025年10月1日時点）

【GMOインターネットグループ株式会社】（URL：https://group.gmo/(https://group.gmo/)）

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 （東証プライム市場 証券コード：9449）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持株会社（グループ経営機能）

■グループの事業内容

インターネットインフラ事業

インターネットセキュリティ事業

インターネット広告・メディア事業

インターネット金融事業

暗号資産事業

資本金 50億円

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