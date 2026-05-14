2026年ACP有限責任事業組合フォーラム開催～延べ300社以上の契約を集約する組合が、アクセンチュア株式会社と連携の方向性を共有する年次イベント～

ACP有限責任事業組合

ACP有限責任事業組合(https://llp-acp.org/)（事務局所在地：東京都港区赤坂1-4-6 赤坂光洋ビル2階、代表理事：松永 鉄兵）は、2026年5月21日（木）に「2026年ACP有限責任事業組合フォーラム・交流会」をベルサール虎ノ門ホール（東京都港区）にて開催します。

本フォーラムは、アクセンチュア株式会社と組合員・組合加入予定者が一堂に会する機会として企画、３年目の今年は講演・交流会に加え、ホワイエでの「ポスターセッション」を初めて実施します。

組合の方向性・戦略の共有と、参加者間のリレーション構築を通じて、新たなビジネス機会の創出と交流の促進を目指しています。

開催の背景

当組合は、ITコンサルティング・システム開発分野の専門人材・企業が集まる有限責任事業組合です。アクセンチュア株式会社をはじめとするクライアント企業との連携を通じて、専門人材の活用機会を広げており、2025年にはアクセンチュア社が優れたビジネスパートナーに贈る「Accenture Best Business Partner of the Year」を受賞しました。

本フォーラムを通じて、組合員とクライアントとの相互理解・交流を深めるとともに、組合員同士のネットワーク強化と新たなビジネス連携の促進を図ります。

なお今年の新たな取り組みとして「ポスターセッション」を導入し、組合員各社が自社のプロダクト・サービスを広くアピールできる場を提供します。

イベントの詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/180259/table/3_1_1c20e1507b8146ef542771e65841b25d.jpg?v=202605141051 ]

プログラム・内容

本フォーラムでは、第一部にアクセンチュア株式会社からの複数のゲスト登壇者による講演を実施します。急激な時代の変化の中で進む、これからのビジネス戦略や外部パートナーへの期待などについて、組合員とのビジョン共有を図ります。

第二部は立食方式で行い、ゲストや組合員・事務局が一堂に会し、名刺交換や情報交換を通じて交流を深めます。また、今年初めての試みとして「ポスターセッション」を同時開催します。組合員各社がA0サイズのポスターで自社のプロダクト・サービスを展示し、参加者との直接対話による交流・商談促進を目指します。

参加方法

本件に関する取材・お問い合わせ

- 本フォーラムは、ACP有限責任事業組合の組合員および組合への加入を検討されている事業者様を対象としたイベントです。- 組合員の方は、事務局よりご案内済みの登録フォームからお申し込みください。- 加入を検討したい事業者様は、2026年5月18日（月）までに、フォーラム事務局（forum@llp-acp.org）にメールにてお問い合わせください。

メールにてお問い合わせください。

ACP有限責任事業組合 事務局（田川）

forum@llp-acp.org