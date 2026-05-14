教育事業の立ち上げ支援「共創プロジェクト第4期（7月開講）」募集開始

一般社団法人ティーンエイジャービジネス協会

一般社団法人ティーンエイジャービジネス協会（本社：東京都港区、代表理事：山田翔吾、 以下TBA）は、法人向け教育事業立ち上げ支援プログラム「共創プロジェクト 第4期」を2026年7月に開講します。本開講に先立ち、5月15日よりオンライン説明会を全7回開催し、参加企業の募集を開始しました。

■ 共創プロジェクト第4期概要

「共創プロジェクト」は、教育事業への新規参入または既存教育事業の強化を検討する法人を対象とした"事業支援プログラム"で、主として10代向けビジネス教育プログラムのコンテンツおよび運営ノウハウを提供しています。

・開講時期：2026年7月

・募集企業数：約10社

・対象：教育事業への新規参入または既存教育事業の強化を検討する法人

・プログラム参加費用：オンライン説明会にて案内

■ オンライン説明会 開催概要

【日程】全7回（各回13:00～16:00）

【形式】オンライン

【定員】各回8名まで

【参加費】3,000円（税込）

【説明会の内容】

・教育業界における国の動き

・協会が所有するオリジナルコンテンツの中身と活用方法

・協会独自の効率的な集客方法

・ビジネスモデルの構築方法及び収支シミュレーション

・実際の成功事例紹介および課題解決のアプローチ

・質疑応答

・2026年5月15日（金）※満席

・2026年5月19日（火）

・2026年5月21日（木）

・2026年5月23日（土）

・2026年5月27日（水）

・2026年5月28日（木）

・2026年6月2日（火）

■ 過去開催実績

詳細を見る :https://teenagerbusiness.com/event/kyosoproject2026/

共創プロジェクトは第1期より、様々な法人が参加しています。

学習塾 / 英語教室 / プログラミングスクール / 保育園・幼稚園 / サッカークラブ / スイミングスクール / 障害者支援事業 / 放課後等デイサービス / キャンプ場経営 / 学校法人 / 整体師 / コンビニ経営 / 飲食業 / 建築家 / 農業法人 など

■ 過去参加者の声

＜京都府／50代女性／コンビニエンスストア経営＞

ゼロから始めた子ども向けイベントが、告知後すぐに上限の50名に達した。 参加した保護者から共同開催の提案も受けた。

＜東京都／30代女性／元・経営コンサルタント、新規開業＞

地方自治体と連携し、経営疑似体験プログラム『スマイルゲーム』講座を定期開催 している。公立小学校から招かれ、有料でのイベント開催も実現した。

＜青森県／40代男性／福祉事業経営＞

青森特産のりんごを題材にした子ども向けビジネス体験イベントを地元のショッピング モールで開催。地元企業から協業の申し出を受け、現在は港に停泊するクルーズ船を 活用したイベントを企画中。

＜埼玉県／50代女性／ファイナンシャルプランナー・お金のスクール運営＞

投資の仕組みを体験するイベントを企画し、初回開催で満席となった。 イベント参加者が本業のスクール受講につながる事業の流れが生まれた。

＜岐阜県／40代男性／教育事業経営（在籍児童約600名）＞

協会のメソッドを既存事業に導入することで高単価化を実現。価格を引き上げても集客数は維持できた。

■ 一般社団法人ティーンエイジャービジネス協会（TBA）について

10代向けビジネス教育を提供する団体。主な事業として、宿泊型起業体験プログラム 「ビジネスキャンプ」、や会社経営体験ボードゲーム「スマイルゲーム（2024年キッズデザイン賞受賞）」、小学生向け継続型プログラム「Jr.ビジネスプロジェクト」などを全国で展開している。

2026年には池袋サンシャインで、全国でも初となる子どもビジネスの全国大会「ティーンエイジャービジネス甲子園」を開催する。

所在地：東京都港区港南1-8-15 Wビル2階

代表理事：山田 翔吾

URL：https://teenagerbusiness.com/