ナレフルチャットが「ITreview Grid Award 2026 Spring」文章生成AI部門で受賞

CLINKS株式会社

AIサービスやシステム開発を手掛けるCLINKS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：河原浩介）は、当社の法人向け生成AIチャットサービス「ナレフルチャット」が「ITreview Grid Award 2026 Spring」において、文章生成AI部門（High Performer）で受賞したことを発表します。

■「ITreview Grid Award」 とは

ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」では、集まったリアルユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ「ITreview Grid」を展開しています。

4月に発表された「ITreview Grid Award 2026 Spring」では、ITreviewに集まった約15.7万件のレビューをもとに、顧客満足度の優れた製品を「High Performer」として表彰、バッジが発行されています。

ITreview Grid Award 2026 Spring詳細ページ：

https://www.itreview.jp/award/2026_spring.html

■文章生成AI部門 受賞の背景

ナレフルチャットは、ユーザーからの高い満足度と今後の成長性が評価され、「High Performer」に選出されました。

文章生成AIとは、人工知能を活用して自動で文章を生成する技術および製品を指し、与えられた情報やデータをもとに人が書くような自然な文章や回答を生成できる点が特長です。近年の深層学習技術の進化により、高品質なアウトプットが可能となっており、企業の業務効率化やナレッジ活用の高度化に貢献しています。

ナレフルチャットの受賞カテゴリ：

https://www.itreview.jp/categories/text-generative-ai

ナレフルチャット製品ページ：

https://www.itreview.jp/products/knowleful-chat

■ナレフルチャットについて

ナレフルチャットは、企業がクローズド環境でセキュアに利用できる対話型生成AIチャットツールです。すでに1,000社以上の企業にご利用いただいています。「全員活躍AI」をコンセプトに、これから生成AIの導入・活用を始める企業に最適な、以下の機能・サービスを提供しています。

・ プロンプト自動生成機能（特許取得済）：初心者でも簡単に生成AIを使いこなし、精度の高い応答を受け取ることができます。

・ ユーザー数無制限：ユーザーごとのコスト管理が必要無い、企業単位の月額料金制です。

・ マルチモデル対応：1つのサービス内でChatGPT、Gemini、Claudeなど様々なモデルを使い分けられます。

【会社概要】

■会社名：CLINKS株式会社

■代表者：代表取締役 河原浩介

■設立：2002年12月

■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F

■URL：https://www.clinks.jp

■主な事業内容：

1. ITアウトソーシング事業

2. システム開発事業

3. AIサービス事業

4. 教育訓練事業