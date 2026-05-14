【最大82%OFF＆先着100名にクーポン】5月14日より60%にて「SUMMER早割」イベントを開催、毎日18時から先着限定クーポンを配布

株式会社シックスティーパーセント

アジアのファッションブランドを取り扱うセレクトストア「60%（シックスティーパーセント）」は、夏の大型セールイベント 「SUMMER早割」 を、2026年5月14日（木）18:00より開催いたします。

本イベントでは、韓国・アジアブランドを中心に、夏に向けて活躍するトレンドアイテムや定番アイテムを特別価格で展開。Tシャツ、キャミソール、サンダル、バッグなど、これからのシーズンに欠かせないアイテムをお得に購入できる機会として、幅広いお客様にお楽しみいただける内容となっております。

さらに、期間中は最大82%OFFとなるブランドセールに加え、毎日18時より先着100名限定でクーポンを配布。最大30%OFFクーポンが当たる、夏物をお得に先取りできるキャンペーンを実施いたします。

企画参加ブランド：Heisan企画参加ブランド：SOUL'S COLOR

日替わりで訪れたくなる特別感と、“早い者勝ち”のワクワク感を掛け合わせることで、初夏のショッピングをより楽しめるイベントを提供いたします。

■企画概要

企画名：SUMMER早割

開催期間：2026年5月14日（木）18:00 ～ 5月31日（日）23:59

特設ページ：https://www.sixty-percent.com/plans/202605-summer-pre-sale_elp(https://www.sixty-percent.com/plans/202605-summer-pre-sale_elp?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

■注目ポイント

１. 最大82％OFFのブランドセール

人気韓国・アジアブランドを対象に、期間限定で最大82％OFFの特別セールを開催。

夏の新作アイテムから人気定番アイテムまで、お得に手に入るチャンスです。

２. 毎日18時から先着100名限定クーポン配布

期間中は毎日18時より、先着100名限定でクーポンを配布。

最大30％OFFクーポンが当たる、数量限定のスペシャルキャンペーンとなっています。

・30％OFFクーポン：2名

・20％OFFクーポン：8名

・10％OFFクーポン：90名

毎日数量限定での配布となるため、早めのチェックがおすすめです。

４. 参加ブランド

- MUCENT- mahagrid- cozy&kitsch- WONDER WONDER- Heisan- meego- Kleesier- RANDOMOFF- SOFT THUMBNAIL- HAPPY BIRDS DAY- BLACKUP- SOUL'S COLOR- 他多数企画参加ブランド：BLACKUP企画参加ブランド：WEBHOUSE

■ 株式会社シックスティーパーセント

2018年7月創業。アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア「60％」を運営。10代から20代の若者向けに、ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。「アジアのファッションを世界のメインストリームへ」をミッションに掲げ、アジア最大のファッションカンパニーを目指す。※2025年10月時点

会社名 ：株式会社シックスティーパーセント

代表者 ：代表取締役 真部大河

所在地 ：東京都目黒区中目黒1-8-1 VORT中目黒I 1階

設立 ：2018年7月

HP ：https://corp.sixtypercent.com/(https://corp.sixtypercent.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

【本サービスおよび、本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

・お問い合わせ先：株式会社シックスティーパーセント 広報担当

・E-Mail ：press@sixty-percent.com

■ 60%

「60%（シックスティーパーセント）」は、アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア。10代から20代の若者向けに、韓国、中国、台湾、タイ、インドネシアなどアジア10カ国以上から、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、幅広いファッションニーズに応える豊富なラインナップを提供している。

webサイト：https://www.sixty-percent.com/(https://www.sixty-percent.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

アプリDL：https://app.adjust.com/1823aj1k

Instagram：https://www.instagram.com/sixtypercent_official/

X (旧Twitter)：https://twitter.com/60_sixtypercent

Tiktok：https://www.tiktok.com/@sixtypercent_60?lang=ja-JP