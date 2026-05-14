サプリメント開発のREDAS、業界初※エステ・美容サロン専売サプリメント「BODY RETAINER」を新発表

REDAS株式会社

REDAS株式会社(本社:東京都港区赤坂、代表取締役:大丸 裕介)は、エステ・美容サロン専売の新サプリメント「BODY RETAINER(ボディリテイナー)」を、2026年5月18日(月)～20日(水)に東京ビッグサイトで開催される「ビューティーワールドジャパン東京2026」(当社ブース:西ホール3 / W3 A016)にて初公開いたします。

サトウキビ由来・発酵製法のD-BHB(β-ヒドロキシ酪酸)を1包あたり3,000mg配合し、エステ・美容サロンの「施術と日常をつなぐインナーケア」として処方設計した、

業界初※のサロン専売BHBサプリメントです。

※自社調べ(2026年5月時点)。

■ 開発背景 ─ 施術と次回来店までの"日常時間"に着目

エステ・美容サロンでは、高度な施術によってお客様に変化を提供できる一方、多くのサロンオーナーから「施術と次回来店までのあいだを、どのように設計するか」という共通の問題意識が寄せられてきました。

「BODY RETAINER」は、この施術と施術のあいだに流れる日常時間に焦点を当てて開発したサプリメントです。製品名の"Retainer"には、「そのまま保つ、持続させる」という意味を込めています。

極端な食事制限を伴わない設計で、サロンでのケアと自宅でのセルフケアをなめらかにつなぐ、

新しい習慣のかたちを提案します。

■ 製品コンセプト ─ "入れない"ではなく"使う"発想の処方設計

従来のダイエットサポート系サプリメントの多くが「糖質を抑える」「カロリーを抑える」といった"入れない"発想に基づくのに対し、「BODY RETAINER」は、身体に本来備わっている代謝サイクルに着目し、それを"使う"発想で処方を設計しました。

中核成分のD-BHB(β-ヒドロキシ酪酸)は、糖質が枯渇した空腹時に身体内で生成されるケトン体の主要成分のひとつとして知られる物質です。本製品はこれを補完的に取り入れることを軸に、

「代謝・燃焼・巡り・排出」の4軸を連動させる処方思想で構成しています。

■ 4軸連動処方 ─ 代謝 × 燃焼 × 巡り × 排出

それぞれが独立して働くのではなく、4軸が連動するように相互の役割を意識した処方となっています。

■ 配合成分と処方根拠

●D-BHB Ca/Mg(3,000mg)─ 処方の中核

サトウキビ由来・発酵製法のD-BHBに、カルシウム・マグネシウムを結合させた独自処方を採用。

体内での安定性に配慮した形態を選定しています。空腹時間帯のコンディションづくりを軸とする、

本処方の柱となる成分です。

●L-カルニチン(500mg)─ 燃焼軸

体内にも存在するアミノ酸由来成分。エネルギー代謝に関わる成分として広く知られ、ボディケアジャンルでの訴求性が高い素材です。本製品では吸収性に配慮したL-酒石酸塩の形態を採用しました。

●有機ウチワサボテン果汁(500mg)─ 排出軸

メキシコ原産の植物由来素材。ポリフェノールの一種であるベタレイン色素を含有することで知られ、ナチュラル志向の幅広い客層に親和性の高い「巡り・排出」軸の素材です。

●ヒハツ/ピペリン(6mg)─ 巡り軸

東南アジアで古くから用いられてきたコショウ科の伝統素材。有効成分ピペリンは「バイオエンハンサー(吸収補助成分)」として知られ、4軸処方の働きを支える役割を担います。

●ザクロエキス(10mg)─ 美容軸

ポリフェノールの一種であるエラグ酸を豊富に含む植物エキス。美容意識の高い層への訴求を支える

素材として配合しました。

※成分の特徴記載は食品素材の一般的特性に基づくものであり、特定の効果・効能を示すものではありません。

■ 3つの独自ポジション

１.業界初※:エステ・美容サロン専売のBHBサプリメント

ドラッグストアやECでは購入できない、サロン経由でのみご提供する独自チャネル設計。サロン施術との"連動"を前提に開発された、市場に類を見ないインナーケア製品です。

２.施術日対応の処方ボリューム

通常日1日1包、施術日1日2包(D-BHB計6,000mg相当)の摂取運用を想定し、施術タイミングに合わせて柔軟に取り入れられる処方ボリュームに設計しています。

３.サロン経営との親和性を意識した設計

1袋(30包入)あたり粗利率約50%、お客様1日あたりコスト約350円の価格設計。お客様の継続性とサロンの収益性、双方を視野に入れた製品設計です。

※自社調べ(2026年5月時点)。

■ 製品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/96934/table/43_1_556d8c0ffa414e1a104c214b4ec5fd21.jpg?v=202605141051 ]

※体質や体調に合わない場合は使用をお控えください。

■ ビューティーワールドジャパン東京2026 出展情報

展示会名 ビューティーワールドジャパン東京2026(第28回)

会期 2026年5月18日(月)～5月20日(水)

時間 10:00～18:00(最終日は16:30まで)

会場 東京ビッグサイト 西ホール3(W3)A016

主催 メッセフランクフルト ジャパン株式会社

来場登録 https://beautyworld-japan.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja/

※ご来場には事前来場登録が必要です。

■ ブースでご体験いただける4つのコンテンツ

会期中、サロンオーナー・バイヤー・業界メディアの皆さまを対象に、以下のコンテンツを当社ブースにて実施いたします。

１.試飲サンプリング

実際にBODY RETAINERをコーラルピーチ風味でご試飲いただけます。お客様への提案トークの設計ポイントも、その場で担当者よりご案内します。

２.展示会来場者限定 先行予約受注

正式発売前の先行予約を、来場サロン様限定で承ります。初回ロットを確保いただける機会です。

３.個別商談・OEM相談

サロン専売モデルでの導入、パッケージ替えによるOEM展開など、貴サロンのニーズに合わせた商談をその場で承ります。

４.取材・メディア対応(事前予約優先)

開発背景・処方設計・市場ポジションについて、担当者が直接ご対応いたします。事前にご連絡いただけるとスムーズです。

━━━━━━━━━ 会社概要━━━━━━━━━━

社名 REDAS株式会社(リーダス)

代表取締役 大丸 裕介

本社 東京都港区赤坂3-9-1 紀陽ビル

設立 2005年8月

事業内容 美容・健康関連サプリメントの企画・開発・販売、サロン専売品・OEM事業、

高たんぱく食品の企画・製造・直販、カフェ運営

公式サイト https://redas.co.jp/

━━━━━━━━━ 本件に関するお問い合わせ先 ━━━━━━━━━━

REDAS株式会社 広報担当

TEL:03-6855-2488(代表)

Web:https://redas.co.jp/

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