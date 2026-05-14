キリンビールが一部の契約社員の人材情報を一元化するため、タレントマネジメントシステム「カオナビ」を導入

株式会社カオナビ

株式会社カオナビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：佐藤 寛之、以下：当社）は、麒麟麦酒株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：堀口 英樹、以下：キリンビール）がタレントマネジメントシステム「カオナビ」を導入したことをお知らせします。

キリンビールを含むキリングループでは、人間の無限の可能性を信じる「人間性の尊重」という考え方を人事の基本理念としています。従業員一人ひとりが、新たな価値創造に向かって挑戦し、活き活きと働くことで、仕事を通じて成長し続ける環境を提供していきます。人材を価値創造、競争優位の源泉と位置付け、人材に投資していくことで、「人財が育ち、人財で勝つ会社」を目指しています。

この度、全国のフィールド担当者※を中心とした従業員の人材情報の一部を一元化し、管理業務を効率化するため、タレントマネジメントシステム「カオナビ」を導入いただくこととなりました。引き続き当社では、業種や規模を問わずタレントマネジメント推進に向けて積極的に貢献してまいります。

※フィールド担当者：全国の量販店様、飲食店様に対する販促活動を行う営業担当者を示します。

■ タレントマネジメントシステム「カオナビ」について

「カオナビ」は、個の力を最大化し組織を強くするタレントマネジメントシステムです。蓄積された従業員一人ひとりの経験、評価、スキル、希望などのデータをAIと掛け合わせ、人材育成・配置などの戦略人事を加速させます。さらに、労務・勤怠管理の機能も備え、戦略的な意思決定から日々の業務効率化まで一貫して支援します。

＜カオナビ ：https://www.kaonavi.jp/(https://www.kaonavi.jp/)＞

■ 株式会社カオナビについて

当社は、タレントマネジメントシステムのリーディングカンパニーとして、「“はたらく”にテクノロジーを実装し、個の力から社会の仕様を変える」というパーパスを掲げています。その実現に向けて策定したビジョン「Talent intelligence(TM)」のもと、データとAIの力で人的資本（Talent）に知性（intelligence）をもたらし、タレントマネジメントを次のステージへと進化させます。そして、「個」の力を最大限に引き出すプラットフォーマーとして、組織、そして社会を革新し続けます。

＜会社HP ：https://corp.kaonavi.jp/(https://corp.kaonavi.jp/)＞

所在地 ：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 38F

設立 ：2008年5月27日

代表者 ：代表取締役社長CEO 佐藤 寛之

事業内容：タレントマネジメントシステム「カオナビ」、予実管理システム「ヨジツティクス」の開発・販売・サポート