Z Creative Partners社と連携し、生成AI時代のブランド可視化・最適化支援サービス「Z-GEO」を日本市場で提供開始

株式会社フルスピード

株式会社フルスピード（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：吉澤 竹晴、以下「当社」）は、生成AI時代を見据えたGEO（Generative Engine Optimization：生成AI最適化）事業に本格参入し、日本市場におけるサービス提供を開始したことをお知らせいたします。

これに伴い、GEO領域のグローバル専門企業である株式会社Z Creative Partners（本社：東京都港区、代表取締役：村山 穂奈実、以下「ZCP」）と業務提携契約を締結し、日本市場向けのGEO支援体制を構築いたしました。

当社が日本企業への展開・実装を担い、ZCPがGEOの方法論・プロダクト・品質設計を担うことで、両社は日本市場における実践的なGEO支援を提供してまいります。独自開発したGEOソリューションサービス「Z-GEO」を2026年5月より提供開始いたします。

1. 背景 ―― 生成AIが変える情報接点

近年、ChatGPT、Gemini、Perplexityをはじめとする生成AIの普及により、消費者の情報収集行動は大きく変化しつつあります。従来の検索エンジンを起点とした情報探索に加え、生成AIに直接質問し、要約・比較・推薦を受ける消費者行動が広がる中、企業にとっては「生成AIが自社をどう認識し、どのように言及・推薦するか」への対応が新たな重要課題となっています。こうした変化に対応する取り組みが、GEOです。

GEOのアプローチは様々ですが、当社が目指すのは、特定のキーワードや固定の質問セットに依存するのではなく、AIの文脈理解のメカニズムを解析し、生成AIが生み出す回答（AIアンサー）におけるブランドの可視化と改善を一貫して支援することです。「Z-GEO AI Monitor(TM)」による可視化を起点とし、分析、示唆出し、改善案の特定、そして実装までを一気通貫で提供します。

2. 当社がGEOに取り組む理由

当社は2002年にSEOサービスの提供を開始して以来、時代とともに変化するデジタルマーケティング領域でのコンサルティング事業を通じて、多くのお客様の「見つけてもらう」「選ばれる」という課題解決を実現してまいりました。

生成AIの普及により、消費者が情報を得る接点は検索エンジンから生成AIエンジンへと拡張しています。GEOへの取り組みは、当社にとって新規事業というよりは、SEOで培った「検索上での可視性を最適化する」というコアコンピタンスの自然な進化であり、「テクノロジー＆マーケティングカンパニー」としての当社ビジョンの実現でもあると考えています。

特に、当社が長年のデジタルマーケティング支援で培ってきたコンテンツ制作・技術実装の実行力は、GEOにおいて重要な強みとなります。GEOは分析や戦略だけでは完結せず、コンテンツの最適化やテクニカルな実装が不可欠です。従来のSEOからGEOへ進化した当社による一連のアウトプットが、お客様への本質的な価値提供となります。

3. FullSpeed × ZCPが提供できる価値

本提携の背景には、以下の3つの補完関係があります。

（1）ZCPのGEO方法論とプロダクト

ZCPは、米国・中国の大手テクノロジー企業で培われた知見と、グローバルAIエンジンの継続的な分析を通じてGEOの方法論を確立し、独自のVSCA(TM)フレームワーク（Visibility・Sentiment・Competitiveness・Authority）に基づく「Z-GEO」ソリューションをプロダクト化しています。グローバルAIエンジンと中国AIエンジンの双方に対応しており、包括的なGEO支援が可能です。

（2）当社の日本市場での営業・実装基盤

当社は、国内の営業基盤と、SEO支援で培ったコンテンツ制作・技術実装の実行力を有しています。お客様への提案から導入推進、改善施策の実行までを一貫して担うことができます。

（3）両社の組み合わせによる一気通貫のマーケティング支援

ZCPのGEO方法論・プロダクトと、当社の国内営業基盤・実装力を組み合わせることで、可視化から戦略策定、実装までを一貫したサービス提供が可能になります。また、ZCPが掲げる「テクノロジーで企業と消費者の接点を再定義する」という世界観は、当社の「人と人、人とサービス、サービスとサービスをつなげるハブとなる」という企業理念と合致しており、事業ビジョンの共有が本提携の土台となっています。

4. Z-GEOソリューションについて

「Z-GEO」は、生成AI上で自社ブランドがどのように認識・言及・比較されているかを、競合比較も含めて可視化・分析し、改善につなげるためのGEOソリューションです。その特徴は、生成AI内のマーケティングファネル（認知・興味・比較・意思決定）の各段階におけるブランドの可視化と改善を一貫して支援することにあります。VSCA(TM)フレームワークに基づき、以下の3つのサービスで構成されます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/18628/table/430_1_9aabd8882356745d322c221377cfe4c7.jpg?v=202605140151 ]

Z-GEOの特長は、生成AI上でのブランド可視化にとどまらず、AI回答の揺らぎを踏まえた大量サンプリング設計、VSCA(TM)フレームワーク（特許出願済み）に基づく多面的な分析、さらに引用ギャップやコンテンツギャップの特定を通じて、改善施策の実行まで一貫して支援できる点にあります。加えて、グローバルAIエンジン（ChatGPT、Gemini、Perplexity等）に加え、中国AIエンジン（DeepSeek、Doubao、Yuanbao等）にも対応しており、日本企業の多様な市場展開ニーズに対応可能です。

このようにZ-GEOは、可視化・分析にとどまらず、改善施策の実行までを一貫して支援することを特長としています。ZCPは、GEOを生成AI時代における新たなマーケティングインフラの一つと位置づけ、今後もプロダクト開発と支援体制の強化を進めてまいります。

5. 代表コメント

■ 株式会社フルスピード 取締役COO：関根 悠

「生成AIの普及により、企業と消費者の接点は大きく変化しています。当社はこれまでSEOをはじめとするデジタルマーケティング支援を通じて、お客様の‘見つけてもらう’‘選ばれる’を支援してまいりました。

今回の提携は、その支援領域を生成AI時代へ拡張するものです。Z Creative Partners様が持つGEOの知見・方法論・プロダクトと、当社の国内営業基盤および実装力を組み合わせることで、日本国内企業に対して、可視化から改善実行まで一貫したGEO支援を提供してまいります。

今後も、変化する情報接点に対応しながら、お客様と生活者の新たなつながりを創出してまいります。」

■ 株式会社フルスピード サービス責任者：田中 義一

「私たちはこれまで、SEOやSNS運用を通じて『ユーザーに届く良質なコンテンツ』を追求し続けてきました。生成AIの台頭によりプラットフォームの形は変わりますが、AIが情報を取捨選択する基準もまた、情報の信頼性や文脈の適合性にあります。

今回の提携により、ZCP社の高度な解析技術と、当社の強みである『現場の実装力・コンテンツ制作力』が融合します。単なる分析に留まらず、実際に検索エンジンやSNS、そして生成AIすべてにおいて選ばれるための具体的かつ実効性の高い施策を、お客様に伴走して提供してまいります。」

■ 株式会社Z Creative Partners 代表取締役：村山 穂奈実

「GEOはデジタルマーケティングの構造的な転換であり、当社は海外で培ったGEOの知見を「Z-GEO」としてプロダクト化してまいりました。日本市場でこの価値を最大化するには、国内のお客様を深く理解し、改善までやりきる実行力を持つパートナーが不可欠でした。

フルスピード様はSEOの領域で長年にわたり日本企業のデジタルマーケティングを支えてこられた企業であり、特にコンテンツ制作や技術実装の実行力は、GEOの成果を実現する上で重要な要素です。「つなげるハブ」という理念への共感も含め、当社のグローバルなGEOの知見とフルスピード様の国内基盤を掛け合わせ、日本市場におけるGEO活用の普及と実装を加速してまいります。」

6. 今後の展望

両社は、2026年5月より「Z-GEO」ソリューションの提供を開始し、先行導入企業の募集を進めてまいります。まずは、消費財ブランド、コスメ、金融・保険、観光、不動産など、生成AI上での比較検討や推奨の影響が大きい業種を中心に提供を開始する予定です。

あわせて、GEOに関する市場理解の促進と導入支援を目的として、2026年上期中に共同セミナーを開催するとともに、GEOの現状と企業に求められる対応方針を整理した共同ホワイトペーパーの公開を予定しています。これらの取り組みを通じて、日本企業におけるGEO活用の普及と実践を支援してまいります。

また、ZCPのグローバルAIエンジンおよび中国AIエンジンへの対応力、ならびにアジア拠点を活かし、将来的にはインバウンド・アウトバウンド双方のニーズに対応した多言語GEOサービスの展開も視野に入れています。両社は今後も、生成AI時代における新たな顧客接点への対応を支援し、企業の競争力強化に貢献してまいります。

会社概要

■ 株式会社フルスピード

所在地：東京都渋谷区円山町3-6 E・スペースタワー8F

代表者：代表取締役社長 吉澤竹晴

設立：2001年1月4日

事業内容：インターネットマーケティング事業、アドテクノロジー事業 等

URL：https://www.fullspeed.co.jp/

■ 株式会社Z Creative Partners

所在地：東京都港区六本木3丁目16番12 六本木KSビル5F

代表者：代表取締役 村山穂奈実

事業内容：GEO（生成AI最適化）ソリューション「Z-GEO」の開発、AIマーケティングソリューション開発、クロスボーダー型マーケティング

URL：https://z-tech.ai

＜本サービスに関するお問い合わせ＞

TEL：03-5457-4460 ｜ Email：mkt@fullspeed.co.jp ｜ 担当：マーケティング部

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TEL：03-5728-4460 ｜ Email：press@fullspeed.co.jp ｜ 広報担当