大好評につき「サンリオキャラクターズ マイナンバーカードケース」第2弾が新登場！粧美堂公式オンラインストアにて先行受注販売を開始

粧美堂株式会社

化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨及びキャラクター雑貨等の企画・製造・販売、コンタクトレンズの企画・販売を行う粧美堂株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：寺田正秀、以下 粧美堂）は、公式ECサイト「粧美堂ONLINE STORE」にて「サンリオキャラクターズ マイナンバーカードケース」第2弾の先行受注販売を開始いたしました。ご予約いただいた商品は、2026年8月下旬以降、入荷次第順次発送予定です。

第1弾で大好評だった「サンリオキャラクターズ マイナンバーカードケース」に、待望の第2弾が登場。第一弾の際に皆様からいただいたリクエストをもとに、新たに11種類のキャラクターが加わったラインナップとなっています。

本商品は、丈夫な合皮素材を使用し、大切なカードを傷や汚れから守りながら、個人情報をかわいくガードしてくれるマイナンバーカードケースです。顔写真が見える枠にはキャラクターたちになりきれる耳や帽子などのモチーフがプリントされており、さらに顔写真を隠せるクリアカードも付属しているため、安心してご使用いただけます。また、各キャラクターの個性あふれるプロフィールを取り入れたデザインも特長のひとつです。年齢や性別を問わない豊富なバリエーションで、プレゼントにもおすすめです。

商品概要

■商品名：サンリオキャラクターズ マイナンバーカードケース

■価格：各1,100円（税込）

タキシードサム

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タキシードサム

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マイスウィートピアノ

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マイスウィートピアノ

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マロンクリーム

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マロンクリーム

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けろけろけろっぴ

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けろけろけろっぴ

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バッドばつ丸

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バッドばつ丸

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コロコロクリリン

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コロコロクリリン

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ウィッシュミーメル

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ウィッシュミーメル

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ぐでたま

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ぐでたま

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こぎみゅん

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こぎみゅん

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がおぱわるぅ

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がおぱわるぅ

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はなまるおばけ

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はなまるおばけ

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■予約受付開始：2026年5月13日（水）10：00 ～ 6月2日（火）23：59

■予約入荷予定日：2026年8月下旬 ※入荷後は一般販売を開始いたします。

■販路：粧美堂直営ECサイト

[粧美堂ONLINE STORE]

https://www.sho-bionlinestore.jp/c/character/SA01613

粧美堂株式会社

粧美堂は、世界中の様々な個人の「心と体の美と健康をサポートする」ことを使命とし、自社ブランド及びOEMで、化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨、キャラクター雑貨及びコンタクトレンズ関連等の商品を幅広く取扱う総合企画メーカーです。企画・生産から販売（小売店及びEコマース市場向け）までを自社で完結できることが強み。また販売先は、ドラッグストア、ディスカウントストア、均一ショップ、バラエティストア、総合スーパー、ネット通販など多岐にわたります。2013年4月からコンタクトレンズ事業を開始。加えて、2025年1月に化粧品のＯＥＭ製造受託業務を行っている株式会社ピコモンテ・ジャパンを傘下に入れ、OEM事業の拡大に乗り出しています。