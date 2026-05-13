「広告敗因会議 2026 春 ～AI・自動化『時代』の罠。9社が明かす、リアルな敗因とV字回復～」にWACULが登壇

株式会社WACUL

データと知見を核に、戦略から実行までマーケティングDXを一気通貫で支援する株式会社WACUL（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大淵 亮平、読み：ワカル、以下当社）は、5/27（水）に開催されるオンラインカンファレンス【広告敗因会議 2026 春 ～AI・自動化「時代」の罠。9社が明かす、リアルな敗因とV字回復～(https://attendee.bizibl.tv/sessions/sezp17UNvyKA?utm_source=wacul)】に登壇いたします。

お申込みはこちら :https://attendee.bizibl.tv/sessions/sezp17UNvyKA?utm_source=wacul

■本カンファレンス「広告敗因会議 2026 春 ～AI・自動化『時代』の罠。9社が明かす、リアルな敗因とV字回復～」について

成功事例ばかりのセミナーに、あなたは満足していますか？

2026年、マーケティング環境はかつてない激動の中にあります。

ポストCookie時代への移行、生成AIのコモディティ化、そして各媒体による広告運用の「完全自動化」。

ツールやテクノロジーが進化し、効率化が進む一方で、多くのマーケターが新たな「見えない失敗」に直面しています。

「AIにバナー量産を任せたら、広告っぽさを見透かされて誰にも刺さらなくなった」

「自動運用に任せきりにしたら、いつの間にかCPAが高騰し、理由もブラックボックス化してしまった」

「MAで自動配信をやりすぎた結果、顧客に無視されLTVが下がってしまった」

本カンファレンスは、あえてこの「AI・自動化時代ならではの失敗」に焦点を当てます。

業界を牽引する9社のプロフェッショナルが、自社（あるいはクライアント）が陥った最新の「敗因」を勇気を持って共有し、そこから這い上がった「V字回復」のプロセスを語り尽くします。

下期の勝負をかける前に、今年最大の「学び」をここで手に入れてください。

お申込みはこちら :https://attendee.bizibl.tv/sessions/sezp17UNvyKA?utm_source=wacul

■カンファレンス概要

■当社登壇者プロフィール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/11052/table/450_1_70cba9ad83b279dd2d2626ce34570ff6.jpg?v=202605141251 ]株式会社WACUL マーケティンググループ/広告グループ 部長 市之瀬 教成

1982年生まれ。法政大学卒業後、デジタル広告専業代理店にてアカウント営業を10年経験。広告運用部門に異動し、広告コンサルティング、運用を行った後、マネジメントに従事。

2022年に株式会社WACUL入社。広告コンサルタントとしてクライアントの広告成果改善に従事。現在は「AIアナリストAD」サービスの責任者を担当している。

2025年11月マーケティンググループ部長就任。

■当社の強みについて

当社の強みはデータとナレッジに基づき、戦略立案と実行実装の両輪をご支援できる点です。

当社の「AIアナリスト」は、これまで4万サイトに導入され、12,000以上の施策実装と成果測定を行うなど、豊富なデータを保有しており、それらから生み出されたナレッジをもとに、クライアントの皆様に合わせて、効果的な施策の洗い出しから優先度整理、そしてその実行まで、無駄のないマーケティングDXの実現を支援します。

Webマーケティングに課題をお持ちで、より良いWebサイトをお望みのお客様はぜひお気軽に当社までご相談いただければ幸いです。

■WACULについて

WACULへのご相談はこちらから :https://wacul.co.jp/contact

WACULは、ビッグデータとナレッジで、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を実現するマーケティングDXカンパニーです。

2010年にデジタルマーケティングのコンサルティング事業を開始し、人工知能等を活用したデータアナリティクスの先進テクノロジーとコンサルティングを通じて蓄えた知見とを融合し、2015年から「AIアナリスト・シリーズ」を提供。さらに組織設計から戦略立案を行うWACUL DXコンサルティング、フリーランスのデジタル人材のマッチングなどを加え、マーケティング&セールスのDXを通じて、クライアントの売上最大化を効率的に実現します。

＜会社概要＞

会社名：株式会社WACUL（読み:ワカル）

Webサイト ：https://wacul.co.jp/

本社所在地 ：東京都千代田区神田小川町3-26-8 2F

代表者 ：代表取締役社長 大淵 亮平／代表取締役 垣内 勇威

事業内容 ：デジタルマーケティングのPDCA自動化を行う「AIアナリスト」、実装・実行を行う「AIアナリストAD」「AIアナリストSEO」、戦略立案など上流から戦術・施策設計まで行う「DXコンサルティング」、デジタルマーケティング人材のマッチングサービス「MarketerAgent」など、マーケティングDXの支援サービスを展開

X（旧：Twitter） ：https://twitter.com/wacul_jp

Facebook ：https://www.facebook.com/wacul.co.jp/

＜主要サービス＞

・デジタルマーケティングのPDCAを支援する自動データ分析・改善提案ツール「AIアナリスト」

データ分析を自動的に行い、改善提案から実行施策の成果測定まで、マーケティングのPDCAサイクルを自動化するマーケティングツール。マーケターは、データ分析作業や施策管理、施策の効果検証などの煩雑な作業ではなく、本来行うべき戦略的なタスクに集中できる



サービスのご紹介・資料請求はこちら：https://wacul-ai.com/

・「コンテンツ作成×外部対策×内部対策×CVR改善」をワンストップで支援する、オールインワンSEOサービス「AIアナリストSEO」

SEO対策の上流から下流までを網羅的に支援し、自然検索のCV数を最大化します。

サービスのご紹介・資料請求はこちら：https://wacul-ai.com/seo/lp/seo-consulting/

・Webサイトと一体運用で成果を出す広告運用サービス「AIアナリスト AD」

AIアナリストのノウハウを活用してCV獲得に効果的な広告媒体を選定、効率的な広告運用を代行する

サービスのご紹介・資料請求はこちら：https://wacul-ai.com/ad/

・フリーランスのマーケター人材紹介サービス「Marketer Agent」

専門ノウハウを有するフリーランス等のマーケティングDX人材と企業をマッチングし、企業の体制構築・成果創出を支援します。

1,000社超の企業支援を通じWACULが培った「課題特定力」と4万サイトの分析に基づく成果を出すための「方法論」で、市場に存在する最適な人材で企業の課題を解決します。

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