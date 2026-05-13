昨冬２，８００人が熱狂した、遊園地ジャックが再び！”夜の遊園地貸切り大合コン”『アドベンナイト』６月１３日（土）開催決定！

株式会社アワーズ

アドベンナイト実行委員会（株式会社バームクーヘン）主催による、営業終了後のパークを舞台にした大規模合コンイベント『アドベンナイト』が、２０２６年６月１３日（土）アドベンチャーワールド（和歌山県白浜町）で再び開催することが決定しました。

ライトアップされた幻想的な「夜の遊園地」は、まさに最高の出会いのステージです。アトラクション乗り放題、さらにアルコールを含むドリンクも飲み放題！非日常のドキドキを共有できる仕掛けを多数用意しており、一人でも、友達同士でも、自然と距離が縮まる特別な一夜をお届けします。遊園地をまるごとジャックする、一夜限りの特別な出会いをお楽しみください。

【夜の遊園地貸切り大合コン『アドベンナイト』について】

https://adven-night.jp/

■主催：

アドベンナイト実行委員会

■開催日時

２０２６年６月１３日（土）午後６時３０分～午後９時００分（開場 午後６時～）

■開催場所

アドベンチャーワールド

■対象

２０歳以上の独身男性・女性

■料金

（男性）６，５００円／名 （女性）３，５００円／名

※グループ割もございます。詳しくは公式サイトを参照ください。

■内容

（１）出会いを彩るコンテンツ

- 奇跡のトランプゲーム入場時に配られるトランプの片端を持つ相手を探し出す、運命のマッチングゲーム。トランプを完成させたカップル先着２０組に素敵なプレゼントもございます。- ピンポイントマッチングゲーム会場全体を巻き込み、理想のタイプを探し出すドキドキの体験。- ツーショットフォトコンテスト- イベントで出会った方と一緒に写真を撮影し、イベント公式LINEに送信いただいた中から素敵なカップルに豪華景品をプレゼント。

（２）３つの楽しみがすべてチケット代に含まれます！

「アトラクション乗り放題（一部を除く）」「アルコール含むドリンク飲み放題」「出会い放題」を提供！

【夜の遊園地貸切り大合コンについて】

https://yoru-no-yuuenchi.jp/

２０１２年からスタートした「夜の遊園地貸切り大合コン」。地元の人なら一度は訪れたことのある全国の個性豊かな老舗遊園地を舞台に、人と人が出会う“出会いのビッグフェス”としていま、注目を集めています。大阪ひらかたパークで開催された「ひらパーナイト」では募集開始からわずか２週間で３，０００枚のチケットが完売するなど、全国各地で開催実績を重ね、２０２５年は全国１８都道府県２０会場での開催へと拡大中のイベントです。

【株式会社バームクーヘンについて】

https://baumkuchen.co.jp/

株式会社バームクーヘンは、イベントの企画から集客、運営までをワンストップで手掛けるエンタテインメント・カンパニーです。「夜の遊園地貸切り大合コン」など、遊園地を舞台にした大規模出会いイベントを全国各地で展開し、２０２５年には全国の遊園地で年間５万人以上の独身男女が参加するイベントを開催するなど、会場数・参加者ともに拡大を続けています。