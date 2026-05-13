放送作家を引退した鈴木おさむ氏が「AI時代の経営」を語る。第1回 AI/DX 経営課題の解決展にてリアル登壇決定！

株式会社イプロスhttps://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/d1-a-2/(https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/d1-a-2?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260513_iprosai2026summer_prpress&utm_content=seminar_detail_link1&rg_src=20260513_iprosai2026summer_prpress)

株式会社イプロスが主催する「イプロスAI 2026 夏(https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260513_iprosai2026summer_prpress&utm_content=top_link1&rg_src=20260513_iprosai2026summer_prpress)」内で開催される「第1回 AI/DX 経営課題の解決展」の特別セミナーとして、スタートアップファクトリー代表・鈴木おさむ氏のリアル登壇が決定いたしました。

■ なぜ今、AIの展示会に「鈴木おさむ氏」なのか？

AIが瞬時に最適な戦略を弾き出し、論理的な正解が溢れる時代。ビジネスの勝敗を分かつ最後の鍵は、皮肉にも「極めてアナログな人間力」に回帰してきています。 そこで本展では、数々のヒット番組を手掛け、現在はスタートアップ支援の最前線に立つ鈴木おさむ氏を招聘。「ロジック（AI）の先にある、泥臭い人間力」という、デジタル全盛期だからこそ光るアナログな戦略を提示します。

■ セミナー概要

なぜ、その社長に投資したくなるのか？～AIには作れない『物語』と『愛嬌』がビジネスを動かす～

講師：鈴木 おさむ 氏（スタートアップファクトリー 代表）

日時：2026年 7月29日（水）11:00～11:50

会場：有明GYM-EX（ジメックス）

内容：エンターテインメントの第一線で「人の感情」を扱い続けてきた鈴木氏が、論理の先にある「選ばれる理由」の正体を解き明かします。AI時代だからこそ価値が爆上がりする、経営者ための「愛される戦略」と、泥臭くも強いビジネスの創り方を伝授します。

本講演は「アーカイブ配信なし」の完全リアル登壇となります。鈴木氏ならではの視点に触れられる、貴重な機会です。

【 申込ページ 】https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/d1-a-2(https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/d1-a-2?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260513_iprosai2026summer_prpress&utm_content=seminar_detail_link2&rg_src=20260513_iprosai2026summer_prpress)

■ 講師プロフィール

鈴木 おさむ（すずき おさむ）氏

スタートアップファクトリー 代表。千葉県千倉町 (現・南房総市)生まれ。19歳の時に放送作家になり、それから32年間、様々なコンテンツを生み出す。2024年3月31日をもち放送作家・脚本業を引退し、現在は、TOC向けファンド「スタートアップファクトリー」を立ち上げ、その代表を務める。

開催概要

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1332/table/134_1_b8b99b4d8b30e09ef1e42d1a3aa6998e.jpg?v=202605130751 ]

会社名：株式会社イプロス

代表者：代表取締役社長 佐藤 光之

所在地：〒105-0022 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング21階

URL：https://marketing.ipros.jp/company/