【6人体制の「ひめらぶ」が始動】新体制初の新曲が本日5月13日(水)に2曲同時リリース！『サンクちゅ』MVもYouTubeにて公開！

株式会社HJ

小学生プリンセスアイドルグループ「ひめらぶ」が、本日5月13日（水）に新曲「サンクちゅ」と「プリンセス7か条」の2曲を同時配信リリースしました。あわせて「サンクちゅ」のミュージックビデオをYouTubeにて公開。いずれも“ひめらぶ追加メンバーオーディション”にて新メンバーとなった羽澄青杏・前田瑠奈を加えた6人体制初の楽曲となります。

「プリンセス7か条」は追加メンバーオーディション3次審査の課題曲として、「サンクちゅ」は最終審査の課題曲として制作された楽曲。候補生たちが夢を懸けて歌い踊った2曲が、新生ひめらぶの門出を飾る作品として正式にリリースされます。

▶「サンクちゅ」

楽曲配信：https://linkco.re/QA4CNNFP

MV：https://youtu.be/cVoob6hS3dY



▶「プリンセス7か条」

楽曲配信：https://linkco.re/CzuaGF2E

■新曲について

「サンクちゅ」

"感謝（Thank）"と"ちゅ（Chu）"を掛け合わせたタイトルの通り、家族や友達、応援してくれるすべての人への感謝の気持ちを、ひめらぶらしいポップでキュートなサウンドに乗せた楽曲です。追加メンバーオーディション最終審査の課題曲として制作され、候補生たちが最後の舞台で披露した思い入れの深い一曲です。

「プリンセス7か条」

追加メンバーオーディション3次審査の課題曲として制作された楽曲。歌詞には「初心を忘れちゃダメだよ」「親しき仲にも礼儀だよ」といったプリンセスアイドルとしての心構えや約束事を歌に込めた、ひめらぶの世界観を象徴するナンバーです。

■MV「サンクちゅ」について

＜コンセプト＞

「迷っても大丈夫！一歩進むたびに"ありがとう"の感謝を伝えてハートたっぷりの世界へ。」

＜ディレクション＞

ひめらぶの持つお姫様のような上品さと、弾けるような「サンクちゅ（感謝＋Chu）」の可愛さが融合した、幸せ感たっぷりのミュージックビデオ。歌詞にも描かれている"全方向への感謝"と"ハートフルな世界"を、リズミカルなサウンドとともにテンポよく見せます。遊び心満載の「迷路」のテーマパークを舞台に、ひめらぶのメンバーが感謝の気持ちを届けてぐるぐる回る--世界で一番ハッピーな感謝&応援ムービーとなっています。

＜見どころ＞

Set A｜教室×迷路のテーマパーク

普通の教室が魔法にかかったようにピンクの迷路空間へ変貌。パステルピンクの壁にティアラやキスマーク、レースなど姫モチーフが散りばめられた空間で、メンバーがハート型ペンライトを手に元気よく歌います。

Set B｜迷路の壁を横一面に配置したダンスシーン

グループのダンスパフォーマンスを撮影。俯瞰FIXカメラによる6人のフォーメーションが映えるカットに注目です。

Set C｜BIG LOVEなハート照明×ソロリップ

大きなハートマーク照明を背景に、歌割パートごとのソロリップを撮影。メンバーカラーに合わせた照明の色変化が、一人ひとりの個性を引き立てます。

Set D｜廊下×サンクちゅトロッコ

メンバーカラーのハート風船と巨大ティアラで飾られたトロッコが登場。メンバー全員が乗り込み、金色の紙吹雪が舞う中をパレードのように進む華やかなシーンです。

■新体制メンバー

りりぴ

シュガーピンク担当

〈SNSアカウント〉

Instagram：https://www.instagram.com/ririlove0721/

TikTok：https://www.tiktok.com/@riripi.riripi

YouTube：https://www.youtube.com/@RiripiChannel

花谷 環奈（はなたに かんな）

ハニーイエロー担当

〈SNSアカウント〉

Instagram：https://www.instagram.com/kanna20161024/

TikTok：https://www.tiktok.com/@kanna20161024

夏目 ラリッサ

ラベンダーパープル担当

〈SNSアカウント〉

Instagram：https://www.instagram.com/jitan_larissa/

TikTok：https://www.tiktok.com/@jitan_larissa

椎奈 茉白（しいな ましろ）

バニラホワイト担当

〈SNSアカウント〉

Instgaram：https://www.instagram.com/mashiro._.iro/

TikTok：https://www.tiktok.com/@mashiro._.iro

YouTUbe：https://www.youtube.com/@shirotan_channel

羽澄 青杏（はすみ せあん）

ミルキーオレンジ担当

〈SNSアカウント〉

Instagram：https://www.instagram.com/sea_n0503/

TikTok：https://www.tiktok.com/@se__an53

前田 瑠奈（まえだ るな）

ライトブルー担当

〈SNSアカウント〉

Instagram：https://www.instagram.com/runa.0323_/

TikTok：https://www.tiktok.com/@runa.0323_

■リリース情報

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/20107/table/180_1_1eae5b891e51ec6e3ee8aafc710f8376.jpg?v=202605130751 ]

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/20107/table/180_2_ba6f83e950027f487ee1027609585d42.jpg?v=202605130751 ]

■ 「ひめらぶ」とは

「ひめらぶ」は、小学生メンバーによるプリンセスアイドルグループです。"小学生姫ギャル"のりりぴをセンターに迎え、同世代の憧れを象徴する存在＝プリンセスアイドルを目指して結成されました。2025年8月に全国から500名以上がエントリーしたオーディションを経て4名が選ばれました。しなこや竹下パラダイスの作品で知られるNOVECHIKAと、二度のレコード大賞受賞歴を持つTETTAが制作したデビュー曲『100パーセントだいちゅっき』はMV再生数50万回、TikTok動画再生数1,700万回を突破し大きな注目を集めています。追加メンバーオーディションを経てせあん・前田瑠奈の2名が加わり、現在は6人体制で活動中です。

【ひめらぶ 公式SNS】

Instagram：https://www.instagram.com/himelove_official/

TikTok：https://www.tiktok.com/@himelove_official

X：https://x.com/himelove_idol

YouTube：https://www.youtube.com/@himelove_official

■会社概要

社名：株式会社HJ

代表：代表取締役社長 池田 隼人（イケダ ハヤト）

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-22-1 CHビル2F.3F.4F

URL：https://hj-s.co.jp

設立年：2006年2月

資本金：523,924,000円

従業員数：100人

事業内容：メディア事業、プロダクション事業、広告代理事業、イベント事業

＜報道関係者からのお問い合わせ先＞

株式会社HJ 広報担当

https://tayori.com/f/hjcontact-prtimes/