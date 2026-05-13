花火1万発×ドローン延べ2,000機が織りなすワイドビューの没入体験『OSAKA BAY SKYLUMINA』当日プログラム＆楽しみ方をご紹介！
OSAKA BAY SKYLUMINA実行委員会は、2026年6月6日(土)に舞洲スポーツアイランド 空の広場にて開催するフューチャーナイトエンターテインメント『OSAKA BAY SKYLUMINA FIREWORKS & DRONES』の当日プログラムを初公開。
音楽花火とドローンがシンクロする本イベントでは、オープニングとグランドフィナーレで“花火×ドローン同時演出”を実施。さらに、会場で最大限楽しむための券種別おすすめ“没入体験スタイル”も公開いたします。現在、各プレイガイドにて各種チケットを好評発売中です。
イベント公式サイト :
https://skylumina.jp/
■花火1万発×延べ2,000機ドローンの“同時演出”が生む没入体験
本イベントの見どころは、花火とドローンによる“同時演出”。国内最大級のドローンショーを手がける「レッドクリフ」によるドローン演出（延べ2,000機）と、葛城煙火が率いる選抜花火師チームによる音楽連動型花火（10,000発）が夜空で交差します。
特に注目は、オープニングとグランドフィナーレで展開される2回の同時演出。夜空を巨大スクリーンのように使った圧巻の演出をお楽しみいただけます。
さらにドローンショーでは、大阪ならではのモチーフやキャラクター演出も予定しております。
■スカイルミナ 当日プログラムを初公開！
13:00の開場から夜空を彩る本編のショーまで、SKYLUMINAは入場した瞬間から楽しめる“未来型ナイトエンターテインメント”です。
【13:00 OPEN｜海辺のフェス空間がスタート】
舞洲の心地よい海風と絶景ロケーションの中、開場とともにイベントエリアがオープン。会場には関西圏を代表するフード＆ドリンクキッチンカー約30店舗が集結し、世界各国の多彩なグルメをお楽しみいただけます。
17:30頃からは、舞洲ならではの美しいサンセットタイム。空が夕焼けから夜へと移り変わる、特別な時間をお過ごしください。
【19:00 START｜夜空を覆う“未来型ショー”開演】
オープニングMC：
ついに開演。期待感が最高潮へ。
オープニング・ドローンショー：
“いのち・生命・神秘・海”をテーマに、海から生命が生まれ、未来へとつながっていく物語を夜空に描き出します。
1,000機のドローンによる繊細かつダイナミックなアニメーションを通じて、生命の神秘や海の世界観を壮大に表現します。
花火×ドローン “特別同時演出”：
ドローンアートと音楽花火が同時にシンクロする、SKYLUMINAならではの圧巻の演出を展開します。
音楽連動型ミュージック花火ショー：
10,000発の花火が、音楽と1/100秒単位で完全シンクロ。夜空が巨大スクリーンへと変わります。
エンディング・ドローンショー：
1,000機のドローンで“熱狂・躍動・未来”をテーマに、イベントの締めくくりにふさわしい華やかなフィナーレを展開します。
夜空を舞台にした迫力ある演出で、来場者の高揚感を最高潮へと導きます。
グランドフィナーレ：
花火×ドローンによるワイドビュー演出。印象的なフィナーレをお楽しみいただけます。
※当日の天候等により演出内容が変更になる場合もございます。あらかじめご了承ください。
■あなたにぴったりなのは？各種チケットのおすすめ「没入体験」スタイル
多彩な券種をご用意しており、一緒に行く方や鑑賞スタイルに合わせてお選びいただけます。
【SS指定席／S指定席】
ご家族やカップルでゆっくり鑑賞したい方へ
ご自身のお席が確保されているため、開演までフードやドリンクを楽しみながらゆったりと過ごせます。
【A自由席】お友達同士でワイワイ、気軽に楽しみたい方へ
開放的な自由席エリアで、熱気を直接感じながら盛り上がれます。会場全体の雰囲気ごとショーをお楽しみいただけます。
【プラチナ指定席】
最高の環境でショーの全貌を堪能したい方へ
快適にショーの全景を鑑賞できる特等席です。パノラマで繰り広げられるショーを最も間近でご体感いただけます。
【VIPシート／VIPソファシート】
極上のラグジュアリー体験を求める方へ
専用駐車場、専用ゲート、プライオリティパスなどが完備されており、混雑を避けてストレスフリーに過ごしたい大人の方におすすめです。開場中から「VIP限定DJ SHOW」を堪能しながらゆったりお食事ができるほか、終演後も21:30まで「DJ&BAR SHOW」をお楽しみいただける“特別な空間”をご提供します。
チケットは各プレイガイドおよび旅行予約・レジャーサイトにて一般発売中です。
券種により利用可能な交通手段（専用駐車場やシャトルバスなど）が異なりますので、詳細はイベント公式サイトをご確認ください。
※交通チケットは 5月16日（土）販売開始予定。
チケット詳細はこちら :
https://skylumina.jp/#ticket
【開催概要】
開催名称：OSAKA BAY SKYLUMINA FIREWORKS & DRONES
開催日時：2026年6月6日(土) OPEN 13:00 / START 19:00（予定）
会場：舞洲スポーツアイランド 空の広場（大阪市此花区）
内容：音楽連動型花火10,000発、ドローン延べ2,000機によるショー
主催：OSAKA BAY SKYLUMINA実行委員会
公式サイト：https://skylumina.jp/
※雨天決行・荒天中止
OSAKA BAY SKYLUMINA実行委員会
(OSAKA BAY SKYLUMINA実行委員会 事務局内）
メールアドレス： info@skylumina.jp
公式サイト： https://skylumina.jp/
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メディア取材のご案内
取材・掲載をご希望の場合は、公式サイト コンタクトページよりご連絡をお願いいたします。
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本プロジェクトへのご協賛・参画に関するお知らせ
『OSAKA BAY SKYLUMINA』は、
万博の熱気とレガシーを次世代へ引き継ぐための挑戦的なプロジェクトです。
このビジョンにご賛同いただき、舞洲の夜空を舞台に、新たな文化・観光の形を共に創造してくださる企業・団体様を募集しております。
私たちと共に、2026年夏の象徴となる瞬間を作り上げましょう。