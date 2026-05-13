大規模建築公開イベント「東京建築祭2026」に出展いたします！

平和不動産株式会社

平和不動産株式会社（本店：東京都中央区、代表執行役社長：土本 清幸、以下「当社」）は、2026年5月16日（土）～5月24日（日）に開催される大規模建築公開イベント「東京建築祭2026」に出展いたしますので、お知らせいたします。

開催概要

名 称：東京建築祭

開 催 日：2026年5月16日（土）~24日（日）（特別公開 5月23日（土）・24日（日））

主 催：東京建築祭実行委員会

開催エリア：上野・湯島・本郷 / 神田・九段 / 日本橋・京橋 / 大手町・丸の内・有楽町 /

銀座・築地 / 新橋・竹芝・芝浦 / 品川・三田・白金 /六本木・赤坂・青山 /

渋谷(※新規追加) / その他

公式WEBサイト：https://tokyo.kenchikusai.jp/

建築祭オフィシャルクラブ：https://club.kenchikusai.jp/

出展内容

１.ガイドツアー

【兜町】開発者と歩く、建物をつなぐまちづくり

ユニークな街かどの積み重ねが、まちの風景をつくる。平和不動産は、新築と再生を並行しながら段階的に兜町を変えてきました。街区を一度に作り変える大規模再開発ではなく、用途の組み合わせや外構のあり方を少しずつ編み直し、余白と回遊性が生まれるまちを育ててきました。開発を担ってきた伊勢谷俊光さんの案内で、まず街づくり構想のレクチャーを受け、その後、KITOKIやK5、BANK、最新の勺勺までを巡ります。建築を超えた視点から、まちの変化を読み解きます。

●開催概要

日 時：5月23日（土） 11:00-12:00 / 13:00-14:00 / 15:00-16:00

参 加 費 ：3,300円（税込）※好評につき受付は終了しております。

定 員：各回15名

集合場所：KABUTO ONE 4F 会議室

解散場所：prewood（勺勺）

ガ イ ド ：

伊勢谷 俊光

平和不動産ビルディング事業部兼不動産投資事業部課長。2014年に始まった兜町茅場町街づくりの初期段階からリノベーション企画実行や誘致を推進。解説されないと気付かないような密かな建築的こだわり要素や、なぜこのような施設をつくったのかなどの街の文脈を街をめぐりながら解説を行う。

２.ガイドツアー

【兜町】生まれ変わる金融街、日証館・K5（旧第一銀行本店附属新館）・兜町第7平和ビルの今を巡る

今、兜町が面白い！そんな声が増えた背景に、過去と現在をつなぐ、建築のリノベーションがあります。新一万円札で話題の渋沢栄一邸跡に建った、昭和初期の名建築「日証館」内部を特別見学。築100年を越える「旧第一銀行本店附属新館」、元銀行を複合施設へとリノベーションした「兜町第7平和ビル」など、兜町の様々な建築を手がけるSPEAC設計チームと、生まれ変わる金融の中心地を巡ります。

●開催概要

日 時：5月24日（日） 13:00-14:00 / 14:30-15:30 / 16:00-17:00

参 加 費 ：3,300円（税込）※好評につき受付は終了しております。

定 員：各回20名

集合場所：KABUTO ONE 1Fアトリウム

解散場所：兜町第7平和ビル

ガ イ ド ：

宮部浩幸氏

SPEAC建築家、近畿大学建築学部教授。建築の企画設計、都市計画に携わる。日本橋兜町では旧第一銀行付属新館、旧松よし、兜町第7平和ビルのリノベーション設計に関わった。著書（共著）『世界の地方創生』『リノベーションの教科書』。

清水均氏

SPEACシニアアソシエイト。建築の企画設計、都市計画に携わる。日本橋兜町では旧松よし、兜町第7平和ビルのリノベーション設計に関わった。大阪府門真市古川橋駅周辺地区のウォーカブル推進事業の基本構想検討および社会実験実施・基本計画検討、ならびに大阪府門真市庁舎エリア整備事業の基本計画を担当。

遠山綾介氏

SPEACアソシエイト。建築の企画設計、都市計画に携わる。下北沢のオフィスビルの再生設計や大阪府門真市古川橋駅周辺地区のウォーカブル推進事業の社会実験実施・基本計画検討を担当。

公式サイト：SPEAC｜https://www.speac.co.jp/

K5｜https://k5-tokyo.com/

３.特別公開

公開場所：日証館

「日証館」は多くの証券会社が入居する建物として建設されました。以前ここに建っていたのは新一万円札の顔としても知られる渋沢栄一の邸宅。日本の資本主義の父の意志を継ぎ、関東大震災後の復興を象徴するビルです。設計を手がけたのは横河民輔が率いた横河工務所。三越日本橋本店や日本工業倶楽部会館など多くの都市の建築を設計しました。今回、普段は業務日しか立ち入れないエントランスホールが特別に公開されます。品格ある外観と共に、ご鑑賞ください。

●開催概要

日 時：5月23日（土）10:00-17:00、5月24日（日）10:00-17:00

場 所：東京都中央区日本橋兜町1番10号

特別公開：1Fエントランスホール、階段、2Ｆエレベーターホール

参 加 費 ：無料

建築情報：竣工年｜1928年

設計｜横河工務所

施工｜清水組（現・清水建設）

日本橋兜町・茅場町街づくりビジョン2040

● 日本橋兜町・茅場町 情報発信サイト

Kontext：https://kontext.jp/

兜LIVE!：https://kabuto-live.com/

FinGATE：https://www.fingate.tokyo/

会社概要

当社は、我が国の金融マーケットの中枢的機能・役割を担う東京、大阪、名古屋、福岡等の証券取引所ビルのオーナーとして、1947年に設立され、場づくりを積み重ねることで街を彩ってきました。平和不動産グループの仕事に共通する根源的な価値は、さまざまな場づくりを通して、人々を惹きつけ未来に豊かさをもたらすこと。私たちはグループ一丸となって、魅力的な場づくりを展開します。

会 社 名：平和不動産株式会社

設 立 日：1947年7月

代 表 者：代表執行役社長 土本 清幸

本社所在地：東京都中央区日本橋兜町1番10号

会 社 H P：https://www.heiwa-net.co.jp/