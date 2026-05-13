導入事例：法人用Wi-Fiで電波干渉を対策し、店舗のPOSレジ・セルフオーダーシステムの通信を改善。「FREESPOT」導入でインバウンド対応も強化

株式会社バッファロー

株式会社バッファロー（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO：牧 寛之）の公衆Wi-Fiサービス「FREESPOT（フリースポット）」導入キット「FS-M1266(http://www.buffalo.jp/product/detail/fs-m1266.html)」、Wi-Fi 6E（11ax）対応の法人向けWi-Fiアクセスポイント「WAPM-AXETR(https://www.buffalo.jp/product/detail/wapm-axetr.html)」をはじめとする法人向けネットワーク機器が、大阪を中心に日本茶の販売や喫茶事業を展開する株式会社宇治園にて採用されたことを発表いたします。また本導入に関する事例を、バッファローWebページで公開いたしました。

株式会社宇治園 様導入事例ページ :https://www.buffalo.jp/biz/jirei/detail/commerce-uji-en.html

株式会社宇治園が運営する「宇治園 本店」は商店街に立地し、隣接店舗との距離が近く、周辺Wi-Fiや様々な通信機器の電波干渉を受けやすい環境にありました。このような環境下で、POSレジやセルフオーダーシステムなどの業務を家庭向けWi-Fiで運用していたため、レジ処理や注文システムで遅延や通信断が発生していました。そこで「干渉波自動回避機能」搭載の法人向けWi-Fiアクセスポイントを導入し、ネットワークを再整備。来店客向けの公衆Wi-Fiも導入し、業務効率化と顧客満足度向上につながる通信環境を構築しました。

採用商品

FS-M1266

43,780円(税抜39,800円)

管理者機能搭載

法人様向けFREESPOT導入キット

http://www.buffalo.jp/product/detail/fs-m1266.html

WAPM-AXETR

148,500円(税抜135,000円)

法人向けWi-Fi 6E(11ax)対応

無線LANアクセスポイント

2401+1201+573Mbps

トライバンド インテリジェントモデル

https://www.buffalo.jp/product/detail/wapm-axetr.html

BS-GS2008P

66,000円(税抜60,000円)

法人向け レイヤー2 Giga PoE スマートスイッチ

https://www.buffalo.jp/product/detail/bs-gs2008p.html

関連ページ

導入事例ページ :https://www.buffalo.jp/biz/jirei/detail/commerce-uji-en.html「フリースポット」特集ページ :https://www.buffalo.jp/biz/industry/detail/freespot.html株式会社宇治園 公式サイト :https://brand.uji-en.co.jp/

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