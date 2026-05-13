ドコモ、「Xperia 1 VIII SO-51G」を発売

株式会社NTTドコモ

株式会社NTT ドコモ（以下、ドコモ）は、AI による高度なカメラ機能と磨き抜かれたソニーの技術を搭載した美しいデザインの「Xperia 1 VIII SO-51G」を2026年6月11日（木）に発売いたします。発売に先立ち、2026年5月13日（水）から予約受付を開始いたします。

また、発売に併せてキャンペーンを開催いたします。キャンペーンの詳細は別紙をご確認ください。

■ 発売日など

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/817_1_3b99afcab00f518188894871dad14210.jpg?v=202605130551 ]

■ 販売チャネル ︓ 全ドコモ取扱い店



■ 端末外観

■ 主な特長

詳細はドコモのホームページをご覧ください。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/817_2_4de80136b693a0f296ca81e7ac665b07.jpg?v=202605130551 ]

■ スペック

各機種の主なスペックはドコモのホームページをご覧ください。

Xperia 1 VIII SO-51G(https://www.docomo.ne.jp/product/so51g/#anc-specandservice)



■ アクセサリー※8

「Xperia 1 VIII SO-51G」の発売に併せて、対応のケース・フィルムを発売いたします。

docomo select のケース・フィルムは品質・安全性はもちろん端末との組み合わせを意識して商品開発をしており、3商品についてピックアップして紹介させていただきます。詳しくは、ドコモオンラインショップ(https://onlineshop.docomo.ne.jp/products/accessories/limited-options/article/etc/930006)をご確認ください。

●Xperia 1 VIII SO-51G Mag ハイブリッドケース

各種MagSafe対応アクセサリーとの併用が可能で、スマホライフがより便利に。

●Xperia 1 VIII SO-51G Style Cover with Stand（ブラック/シルバー/レッド）

本体美を活かす純正ならではのデザイン設計。純正ならではの触感にもこだわった設計で、シャッターボタンの触感を再現し、本格的な撮影体験が楽しめます。また、縦・横対応のスタンド機能も搭載することで、視聴/通話の利便性も1つのケースで完結します。

●Xperia 1 VIII SO-51G 放熱機能付きハイグレードガラス

長時間のゲームや動画撮影などによるスマートフォンの急激な温度上昇を軽減しかつ、端末の画面を

保護します。

※1 前機種比約4倍に大型化。

※2 ガーネットレッドは、ドコモではオンラインショップのみの取扱いカラーです。

※3 Xperia ユーザーのバッテリー使用プロファイル標準値から、インターネット閲覧・動画閲覧・ゲーム・その他の機能を

1日あたり360分利用（1,080 分の待機時間）することを想定したテストで、48 時間利用してもバッテリーが残ることを

意味します。実際のバッテリー残量はお客さまのご使用環境やご利用状況によって異なります。

※4 ソニー（株）調べ。「いたわり充電」設定時、同タイプバッテリーで充放電を繰り返すシミュレーションに基づく。バッテ

リーの寿命は利用状況によって変化します。

※5 2026年5月時点、Xperia シリーズにおいて。ソニー（株）調べ。

※6 発売されたタイミングから最大4回、最新OSへのバージョンアップが適用されます。OSバージョンアップの適用回数

は、購入時期によって変わります。また、最新OSとは「Xperia 1 VIII」に搭載されているAndroid(TM) OSに対して、OS

バージョンアップが可能な時期において適用されるAndroid OSの最新版を指します。

※7 発売開始されたタイミングから起算して、6年間のセキュリティ更新を保証いたします。保証年数は、購入時期によって変

わります。

※8 「Xperia 1 VIII SO-51G」の事前購入受付開始と同時にアクセサリーを発売いたします。

※ 「Xperia 1 VIII SO-51G」は、「カボニューレコード」の対象商品です。購入ごとに、環境への貢献度を表す指標である

Recoを800Reco進呈いたします。なお、進呈には事前に「カボニューレコード」の登録が必要です。

詳細は、「カボニューレコード」のサービスページ(https://caboneurecord.web.docomo.ne.jp/top.html)をご確認ください。

＊ 「Xperia」はソニーグループ株式会社の商標または登録商標です。

＊ 「α」は ソニーグループ株式会社の商標または登録商標です。

別紙

Xperia 1 VIII 発売記念キャンペーン

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/817_3_a2288fd44a4fc3faf2f4dc71d8af28b8.jpg?v=202605130551 ]

※機種のみ（白ロム）の購入も対象です。

※本キャンペーンは個人でのご利用を目的に新品かつ個人名義でお買い上げいただいた方のみが応募可能です。法人名義でのお

申し込みは対象外となります。

※ドコモオンラインショップで事前購入受付をされた場合も本キャンペーンの対象となります。

※応募はLINEアカウント1つにつき1台限りです。応募日が対象応募期間外の場合、応募は無効となります。また、登録内容の

変更は行えません。

※応募に不備などがあった場合、応募は無効となります。応募状況に関するお問い合わせにはお答えいたしかねますのでご了承

ください。

※キャンペーン期間内であっても、システム障害・メンテナンス中はご応募いただけない場合がございます。また、システム障

害・メンテナンス中の場合でも、キャンペーン期間を過ぎた場合は対象外となりますのであらかじめご了承ください。

※本キャンペーンは予告なく変更・終了となる場合があります。

※ソニーマーケティング株式会社が不正のおそれがあると判断した場合、本キャンペーンの対象外とさせていただく場合があり

ます。

※表記の金額は全て税込価格です。

※本キャンペーンの主催はソニーマーケティング株式会社です。

*「Xperia」は、ソニーグループ株式会社の登録商標です。