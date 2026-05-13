労務の“敵”を倒す3日間。無料オンラインイベント「クラウド勇者フェス」タイムスケジュール決定！
株式会社TECO Design（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：杉野 愼）は、人事・労務・総務・バックオフィス担当者向けの無料オンラインイベント「クラウド勇者フェス」のタイムスケジュールを公開しました。
「労務の敵をどう倒すか」わかりやすく見比べられるオンラインフェス型イベント
本イベントは、2026年6月3日（水）～5日（金）の3日間、各日11:00～12:15にZoomウェビナー形式で開催します。
勤怠管理、年末調整、給与、労務知識、業務効率化、タスク・工数管理、導入支援など、日々のバックオフィス業務に潜む“敵”を、18社のクラウドサービスとともに攻略するオンラインフェスです。
「どのサービスが自社に合うのかわからない」「機能比較だけでは判断できない」「導入後の運用イメージまで知りたい」といった声に応えるため、各サービスを“魔法”や“装備”のように見立て、ゲーム感覚で楽しく比較できる構成にしています。
参加費は無料。お申し込み者限定で見逃し配信も予定しています。
▶ いますぐ無料で参加申し込み :
https://hubs.ly/Q049G20q0
タイムスケジュール公開。各社約10分で、課題と解決策をテンポよく紹介
今回公開したタイムスケジュールでは、3日間にわたり、各日冒頭にTECO Designによる解説を実施。その後、各サービスが約10分ずつ登壇し、現場課題に対する解決策や活用イメージを紹介します。
2026年6月3日（水）
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/55072/table/170_1_533ec36107fe9798892281011a367e4b.jpg?v=202605130551 ]
2026年6月4日（木）
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/55072/table/170_2_eae5cc4aa500e6b1899dda9ef39cf009.jpg?v=202605130551 ]
2026年6月5日（金）
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/55072/table/170_3_111323cf3b4ac0797bcb1e2e2ef80f74.jpg?v=202605130551 ]
※登壇時間・内容は予告なく変更となる場合があります。
「比較表だけでは見えない」クラウド選びのヒントを届けるイベントへ
人事労務クラウドの導入検討では、料金や機能表だけでは判断しきれないポイントが多くあります。
たとえば、勤怠管理ひとつをとっても、企業規模、勤務体系、締め処理、給与連携、申請承認フロー、現場への浸透度によって、選ぶべきサービスは大きく変わります。
「クラウド勇者フェス」では、こうした検討時のモヤモヤを“労務の敵”として可視化。各サービスがどの課題に強いのか、どのような企業に合いやすいのかを、短時間でつかめる構成にしました。
3日間を通じて視聴することで、サービスごとの違いだけでなく、自社が次に検討すべき課題や、導入後の運用イメージも整理しやすくなります。
▶いますぐ無料で参加申し込み :
https://hubs.ly/Q049G20q0
このような方におすすめ
- 人事・労務・総務・バックオフィス業務を担当している方
- 勤怠管理、給与、労務管理、年末調整などのクラウド化を検討している方
- 複数サービスを比較したいが、違いがわかりにくいと感じている方
- 導入後の運用イメージまで知りたい方
- 社内提案や上申に使える情報を集めたい方
- クラウドサービス選定を、短時間で効率よく進めたい方
■開催概要
イベント名：クラウド勇者フェス
開催日：2026年6月3日（水）・4日（木）・5日（金）
時間：11:00～12:15
形式：Zoomウェビナー（見逃し配信あり）
参加費：無料（事前登録制）
対象：人事・労務・総務・バックオフィス担当者
主催：株式会社TECO Design
申込受付：2026年6月5日（金）12:14まで
■参加方法
下記フォームより事前登録をお願いいたします。
参加方法の詳細はお申し込み後にご案内いたします。
▶ 無料で参加申し込み(https://hubs.ly/Q049G20q0)
株式会社TECO Designについて
株式会社TECO Designは、「テクノロジーを届け、世界を変える」をミッションに、企業のバックオフィス業務を支援するサービスを提供しています。
人事労務クラウドの導入支援、設定代行、業務整理コンサルティングを中心に、クラウドシステムを“入れて終わり”ではなく、“使われ続ける”仕組みとして定着させる支援を行っています。
会社名：株式会社TECO Design
代表者：代表取締役社長 杉野 愼
設立：2019年9月
所在地：東京都新宿区矢来町114 高橋ビル2階
事業内容：人事労務クラウドの導入支援、設定代行、業務整理コンサルティング
公式サイト：https://teco-design.jp
ビジョン：「働くを最高に」
ミッション：テクノロジーを届け、世界を変える
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社TECO Design
CLOUD STATION お問い合わせページ
https://cloud-station.jp/contact.html