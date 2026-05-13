労務の“敵”を倒す3日間。無料オンラインイベント「クラウド勇者フェス」タイムスケジュール決定！

株式会社TECO Design

株式会社TECO Design（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：杉野 愼）は、人事・労務・総務・バックオフィス担当者向けの無料オンラインイベント「クラウド勇者フェス」のタイムスケジュールを公開しました。

「労務の敵をどう倒すか」わかりやすく見比べられるオンラインフェス型イベント

本イベントは、2026年6月3日（水）～5日（金）の3日間、各日11:00～12:15にZoomウェビナー形式で開催します。

勤怠管理、年末調整、給与、労務知識、業務効率化、タスク・工数管理、導入支援など、日々のバックオフィス業務に潜む“敵”を、18社のクラウドサービスとともに攻略するオンラインフェスです。

「どのサービスが自社に合うのかわからない」「機能比較だけでは判断できない」「導入後の運用イメージまで知りたい」といった声に応えるため、各サービスを“魔法”や“装備”のように見立て、ゲーム感覚で楽しく比較できる構成にしています。

参加費は無料。お申し込み者限定で見逃し配信も予定しています。

タイムスケジュール公開。各社約10分で、課題と解決策をテンポよく紹介

▶ いますぐ無料で参加申し込み :https://hubs.ly/Q049G20q0

今回公開したタイムスケジュールでは、3日間にわたり、各日冒頭にTECO Designによる解説を実施。その後、各サービスが約10分ずつ登壇し、現場課題に対する解決策や活用イメージを紹介します。

2026年6月3日（水）[表1: https://prtimes.jp/data/corp/55072/table/170_1_533ec36107fe9798892281011a367e4b.jpg?v=202605130551 ]

2026年6月4日（木）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/55072/table/170_2_eae5cc4aa500e6b1899dda9ef39cf009.jpg?v=202605130551 ]

2026年6月5日（金）[表3: https://prtimes.jp/data/corp/55072/table/170_3_111323cf3b4ac0797bcb1e2e2ef80f74.jpg?v=202605130551 ]

※登壇時間・内容は予告なく変更となる場合があります。

「比較表だけでは見えない」クラウド選びのヒントを届けるイベントへ

人事労務クラウドの導入検討では、料金や機能表だけでは判断しきれないポイントが多くあります。



たとえば、勤怠管理ひとつをとっても、企業規模、勤務体系、締め処理、給与連携、申請承認フロー、現場への浸透度によって、選ぶべきサービスは大きく変わります。

「クラウド勇者フェス」では、こうした検討時のモヤモヤを“労務の敵”として可視化。各サービスがどの課題に強いのか、どのような企業に合いやすいのかを、短時間でつかめる構成にしました。

3日間を通じて視聴することで、サービスごとの違いだけでなく、自社が次に検討すべき課題や、導入後の運用イメージも整理しやすくなります。

▶いますぐ無料で参加申し込み :https://hubs.ly/Q049G20q0

このような方におすすめ

■開催概要

- 人事・労務・総務・バックオフィス業務を担当している方- 勤怠管理、給与、労務管理、年末調整などのクラウド化を検討している方- 複数サービスを比較したいが、違いがわかりにくいと感じている方- 導入後の運用イメージまで知りたい方- 社内提案や上申に使える情報を集めたい方- クラウドサービス選定を、短時間で効率よく進めたい方

イベント名：クラウド勇者フェス

開催日：2026年6月3日（水）・4日（木）・5日（金）

時間：11:00～12:15

形式：Zoomウェビナー（見逃し配信あり）

参加費：無料（事前登録制）

対象：人事・労務・総務・バックオフィス担当者

主催：株式会社TECO Design

申込受付：2026年6月5日（金）12:14まで

■参加方法

下記フォームより事前登録をお願いいたします。

参加方法の詳細はお申し込み後にご案内いたします。

▶ 無料で参加申し込み(https://hubs.ly/Q049G20q0)

株式会社TECO Designについて

株式会社TECO Designは、「テクノロジーを届け、世界を変える」をミッションに、企業のバックオフィス業務を支援するサービスを提供しています。

人事労務クラウドの導入支援、設定代行、業務整理コンサルティングを中心に、クラウドシステムを“入れて終わり”ではなく、“使われ続ける”仕組みとして定着させる支援を行っています。

会社名：株式会社TECO Design

代表者：代表取締役社長 杉野 愼

設立：2019年9月

所在地：東京都新宿区矢来町114 高橋ビル2階

事業内容：人事労務クラウドの導入支援、設定代行、業務整理コンサルティング

公式サイト：https://teco-design.jp

ビジョン：「働くを最高に」

ミッション：テクノロジーを届け、世界を変える

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社TECO Design

CLOUD STATION お問い合わせページ

https://cloud-station.jp/contact.html