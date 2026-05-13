PFN、SnowflakeマーケットプレイスでPLaMo 2.2 PrimeおよびPLaMo翻訳を提供開始

株式会社Preferred Networks

株式会社Preferred Networks（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岡野原大輔、以下、PFN）は、自社でフルスクラッチ開発する国産の生成AI基盤モデル PLaMo(TM)（プラモ）のフラッグシップモデルPLaMo 2.2 Primeおよび日本語翻訳に特化したPLaMo翻訳を、世界で1万2,000以上の企業が利用するAIデータクラウド「Snowflake」が提供するSnowflake マーケットプレイスで本日提供開始しました。

Snowflakeは、ストレージとコンピュート（計算資源）を分離した独自アーキテクチャや、Amazon Web Services (AWS)、Google Cloud Platform（GCP）・Microsoft Azureといった主要クラウドに対応したマルチクラウド環境を特長とするAIデータクラウドです。利用規模や負荷に応じてGPUなどのリソースを柔軟に拡張して、安全かつシームレスにデータの分析・共有を実現できるため、多くの企業が重要な業務データをSnowflake上で一元管理しています。

PLaMo 2.2 Prime(https://app.snowflake.com/marketplace/listing/GZT2Z6X65DTV/):

・利用料金（1時間あたり）:＄1.49＋Snowflakeインフラストラクチャコスト

・無料トライアル：利用開始から30日間はモデル利用料無料

（機能無制限、Snowflakeのインフラストラクチャコストは別途必要）

PLaMo翻訳(https://app.snowflake.com/marketplace/listing/GZT2Z6X65DUG/):

・利用料金（1時間あたり）:＄2.99＋Snowflakeインフラストラクチャコスト

・無料トライアル：利用開始から30日間はモデル利用料無料

（機能無制限、Snowflakeのインフラストラクチャコストは別途必要）

Snowflake マーケットプレイスで提供するPLaMo翻訳は、日英・英日翻訳はもちろん、用語集の作成・読み込み機能や、クラウド版のPLaMo翻訳では提供していない、文脈にそって訳し方をコントロールするといった高度な機能が利用可能です。これにより、業界用語や業務文脈を反映した高品質な翻訳を行うことができ、グローバル業務における情報共有や文書整備の効率化、国内情報・データの海外向け販売を促進します。

PFNは今後も、生成AI基盤モデルPLaMoシリーズによる分析、生成、翻訳といった多様な機能をSnowflakeの上で一貫して活用できる環境を拡充していきます。これにより、日本企業が安心して国産の生成AIを業務に取り入れられる選択肢をさらに広げ、日本企業の競争力強化に貢献していきます。

PLaMo翻訳について https://translate.preferredai.jp

PLaMo翻訳は、日本語を入力・出力言語とするテキスト翻訳に特化してPFNが開発した国産の大規模言語モデルです。アーキテクチャ設計から学習まで国内で完結しており、日本語を豊富に含む高品質な独自データセットを用いて学習することで、世界最高クラスの日本語性能と高い透明性を実現しています。英文和訳では、長文でも繰り返しや欠落、表記のゆらぎが少なく、理解しやすい流暢な和文を生成します。和文英訳では、日本語特有のニュアンスや語彙・表現に忠実な英文を生成します。PLaMo翻訳はこれまでのブラウザ翻訳、デスクトップアプリに加え、セキュアなクラウド環境のSnowflake上での利用が可能です。

PLaMoについて https://plamo.preferredai.jp/

PLaMo（プラモ）は、PFNがフルスクラッチで開発する国産生成AI基盤モデルです。商用版のフラッグシップモデルPLaMo Prime、自動車や製造設備などのエッジデバイス向けに軽量化された小規模言語モデルPLaMo Lite、日本の金融知識を追加学習した金融特化型PLaMo、日本語の翻訳に特化したPLaMo翻訳など、用途に合わせて提供しています。PLaMo Primeはクラウド型API、Amazon Bedrock Marketplace、オンプレミス、Snowflakeで提供しています。国産AI構築プラットフォームmiibo、法人向け生成AIサービスTachyon 生成AI、約800の自治体が導入するQommonsAIなどのサービスに標準搭載されています。

株式会社Preferred Networksについて https://www.preferred.jp/ja/

Preferred Networks（PFN）は、「現実世界を計算可能にし、共に未来を創り出す」というミッションのもと、生成AI基盤モデルからスーパーコンピュータ、半導体までAI技術のバリューチェーンを垂直統合することで、ソフトウェアとハードウェアを高度に融合したプロダクト・ソリューションを開発し、様々な産業領域で事業化しています。現在、AIプロセッサーMN-Core(TM)シリーズ、AI向けクラウドサービスPFCP(TM)、国産生成AI基盤モデルPLaMo(TM)などを開発・提供しています。2014年創業。