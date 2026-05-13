エイチーム、『CKDインビテーショナル ゴルフのミライ2026』にオフィシャルスポンサーとして協賛。未来へ繋がる挑戦を応援！

株式会社エイチームホールディングス

創造性と技術力で多様なITサービスを展開する株式会社エイチームホールディングス（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：林高生）は、中部地区にて開催されるゴルフの未来を育む新イベント「CKDインビテーショナル ゴルフのミライ2026」にオフィシャルスポンサーとして協賛いたします。

「CKDインビテーショナル ゴルフのミライ2026」は、ゴルフ界を牽引してきたレジェンドプロが集結し、予選を勝ち抜いたアマチュア、将来を担うジュニアと同じ組でプレーし、円熟の技とゴルフへの情熱を伝える、ゴルフの魅力を次世代へ繋ぐ新イベントです。

当社は、“Ateam Purpose”である「Creativity × Techで、世の中をもっと便利に、もっと楽しくすること」の実現を目指し、事業を通して世の中に楽しさを提供し続けています。

「CKDインビテーショナル ゴルフのミライ2026」は、当社が本社を置く愛知県にて「人生100年時代、世代を超えてゴルフの魅力を次代へ繋ぐ新たな試み」として、ゴルフの楽しさを継承しながらジュニアの未来への挑戦を後押しします。

ゴルフという世代を超えて愛されるスポーツを通じて、幅広い世代に楽しさを伝えながらジュニアの挑戦を後押しする本イベントに深く賛同し、当社はオフィシャルスポンサーとしてゴルフに情熱を注ぐ皆さまの挑戦を支援いたします。

■イベント概要

■会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1348/table/2744_1_f163d4b89fa5b5b52a0956a2ec54c9ba.jpg?v=202605131252 ]

会社名：株式会社エイチームホールディングス（Ateam Holdings Co., Ltd.）

所在地：愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F

代表者：代表取締役社長 林高生

設立：2000年2月29日

資本金：1,713百万円（2025年7月31日時点）

事業内容：日常生活に密着した比較サイト・情報メディア・ツールなどの様々なウェブサービスの企画・開発・運営、法人向けデジタル集客支援に関する事業支援サービスを展開する「メディア・ソリューション事業」、多様なジャンルのゲームやツールアプリケーションを企画・開発・運営する「エンターテインメント事業」、複数の商材を取り扱うD2Cサイトの企画・開発・運営をする「D2C事業」の3つの軸で事業を展開するIT企業

URL：https://www.a-tm.co.jp/

※文中に記載されている会社名、商品名は各社の商標または、登録商標です。