【グランドニッコー東京ベイ 舞浜】プール「Grand Bleu」が7月1日より夏季営業開始

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

グランドニッコー東京ベイ 舞浜（所在地：千葉県浦安市、総支配人：島田 裕次）では、2026年7月1日（水）～9月30日（水）の期間、プール「Grand Bleu（グランブルー）」にて夏季限定の屋外プールの営業を開始します。さらに、8月8日（土）～16日（日）には、夏の夜を存分に楽しめるナイトプールとしてご利用いただけます。

眩い青空、そして心地よい潮風を感じながら、都会の喧騒を忘れさせる優雅なひとときをお過ごしください。

◆プール「Grand Bleu」 https://tokyobay.grandnikko.com/news/420/(https://tokyobay.grandnikko.com/news/420/)

「Grand Bleu」屋外プール

「Grand Bleu」は、煌めく海と空、爽やかな風と海のめぐみを感じる地中海の港をテーマにしたプール施設です。マリンブルーの壁面に、悠々と泳ぐウミガメや熱帯魚が描かれた心躍る世界観の屋内プールは温水を使用しており、通年ご利用いただけます。また、夏季限定の屋外プールや、期間限定でライトアップされたナイトプールをお楽しみいただけます。

東京ベイをわたる潮風が爽快な屋外プール

屋外プールの一部は水深が62cmと浅くなっており、小さなお子様も安心して水遊びをお楽しみいただけます。

浮き輪など、遊具のレンタル（有料）もご用意しております。

7月18日（土）～8月31日（月）の期間は、併設のカウンターからフードやソフトドリンク、ノンアルコールカクテルなどを提供します。

屋外プールサイド

夕暮れから夜へ、景色の移り変わりが美しいナイトプール

8月8日（土）～16日（日）は屋内および屋外プールにてナイトタイムの特別営業を実施します。

刻々と移り変わる夕景の中、ライトアップされていく幻想的なナイトプールをお楽しみください。

贅沢な夏の夜に彩りを添えるカクテルやフード類も取り揃えています。

ナイトプール

プール入場券付き宿泊プランで、優雅なご滞在を

第1部・第2部・ナイトプールのうち、いずれか1回にご入場いただける宿泊プランをご用意しております。

100種類以上の和洋メニューが楽しめるモーニングブッフェ付きのプランで、プールとホテルステイをお楽しみいただけます。

宿泊プラン客室一例屋外プール

デイタイムご利用特典として、レストランの割引優待をご用意

第1部のプールをご利用のお客様には、オールデイダイニング「ル・ジャルダン」のすべてのランチアラカルトが一律1,800円に、また、第2部をご利用の方にはディナーブッフェが10％引きになるご優待券をお渡しします。

ランチアラカルトメニュー一例ディナーブッフェ

■プール「Grand Bleu」営業概要

＜夏季営業（屋内・屋外プールともに）＞

【期間】2026年7月1日（水）～9月30日（水）

【場所】 グランドニッコー東京ベイ 舞浜 2階

【営業時間・料金】※各時間帯 完全入れ替え制

１.7月1日～17日および9月1日～30日

10:00～17:00（最終入場16:00）

土・日・祝日 大人6,000円／4～12歳 3,500円

平日 大人5,000円／4～12歳 3,500円

２.7月18日～8月7日および8月17日～31日

第1部 9:00～14:00（最終入場13:00）

第2部 15:00～20:00（最終入場19:00）

土・日・祝日 大人7,000円／4～12歳 4,000円

平日 大人6,000円／4～12歳 4,000円

３.8月8日～16日

第1部 8:30～12:30（最終入場11:30）

第2部 13:30～17:30（最終入場16:30）

大人8,500円／4～12歳 4,500円

ナイトプール 18:30～21:30（最終入場20:30）

大人6,500円

※ナイトプールのご利用は中学生以上の方に限ります

【その他】

・3歳以下無料

・表記料金には、消費税・ロッカー利用料・バスタオル1枚レンタル料を含む

・宿泊者優待料金の設定あり

・One Harmony会員料金の設定あり

※One Harmonyは、オークラ ニッコー ホテルズでご利用いただける入会金・年会費が無料の会員プログラムです。

【お問い合わせ】

5月19日（火）まで 047-350-3533（ホテル代表番号）

5月20日（水）以降 047-711-2395（プール受付／営業時間内）

■プール「Grand Bleu」入場券付き宿泊プラン概要

【販売期間】2026年5月13日（水）～9月28日（月）

【宿泊期間】2026年7月1日（水）～9月29日（火）

【宿泊料金】ガーデンスタンダードルーム 2名様1室 21,500円～（消費税・サービス料込）

【プラン内容】プール入場券／モーニングブッフェ

【ご予約・お問い合わせ】グランドニッコー東京ベイ 舞浜 宿泊予約 TEL：047-350-3590（9：00～19：00）

【プラン詳細・オンライン予約】

https://book.okura.com/booking/result?code=0190a022-5642-77f6-bde0-f1fda5ae4fa1&hotel_plan_codes=14948452,15307311,15666170,16025029,16915522,17274381,18350958,18709817&search_type=undated(https://book.okura.com/booking/result?code=0190a022-5642-77f6-bde0-f1fda5ae4fa1&hotel_plan_codes=14948452,15307311,15666170,16025029,16915522,17274381,18350958,18709817&search_type=undated)

※入場券と室料のみのプランもご用意

※One Harmony会員は一般料金より10％引き

※28日前までのご予約でさらにお得な早期割引プランもご用意

※営業内容は予告なく変更となる場合がございます

グランドニッコー東京ベイ 舞浜

ピンク色の外観が印象的な南欧の雰囲気が漂う『グランドニッコー東京ベイ 舞浜』は、「上質な空間の中で、五感を解き放つ心地よさを体感できるホテル」というグランドニッコーのブランドコンセプトのもと、さわやかなリゾートの風につつまれ、心身ともにリフレッシュできる格別なひとときを提供いたします。

なお、グランドニッコー東京ベイ 舞浜は、2025年7月1日に開業5周年を迎えました。



所在地：千葉県浦安市舞浜1-7

建 物：地上12階 アトリウム（4,300平方メートル ）

施設構成：客室数709室、宴会場13室、レストラン、ウエディングチャペル、神殿ほか

アクセス：JR京葉線・武蔵野線「舞浜駅」より乗り換え、ディズニーリゾートライン「ベイサイド・ステーション」より徒歩4分

電話番号：047-350-3533（代表）

公式サイト：https://tokyobay.grandnikko.com