『KiU』が提案する「雨・UV・暑さ対策まで。夏フェスの“正解コーデ7選”」公開。

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株式会社ワールドパーティー（本社：大阪市住吉区、代表取締役社長：冨田智夫）が展開するアウトドアアクティビティーブランド「KiU（キウ）」は、2026年フェスシーズンに向けた特集企画「SUMMER FEST 2026 with KiU, Go Fes」 を公開しました。

本特集では、雨・紫外線・暑さ・水場・機動力といったフェス特有の課題に対応する“正解コーデ7選”を提案。単なるアイテム紹介にとどまらず、シーンや過ごし方に合わせて選べるスタイリングとして展開しています。また、期間限定でKiU公式オンラインショップにてお買い物をされたすべてのお客様を対象に、KiUオリジナル ミニボディバッグキーホルダー をプレゼントするノベルティキャンペーンも開催いたします。

■フェスの“困る”を、スタイルに変える。

KiUが提案するのは、単なる「フェス向けウェア」ではなく、フェスの環境や悩みに寄り添ったスタイリング。本特集では、実際のフェスシーンを想定した7つのコーディネートを公開しています。

それぞれに吸水速乾、撥水、UVカット、軽量素材などの機能を取り入れ、フェス環境でも快適に過ごせる設計となっています。

- 動きやすさを重視したアクティブスタイル- 突然の雨に備えるレインスタイル- 強い日差し、紫外線から守る、軽さと快適性を両立したUV対策スタイル- 水場まで楽しめるサマースタイル- 暑さ対策と収納力を兼ね備えたアウトドアミックススタイル- 全身を守るフルUVプロテクションスタイル- バッグで印象を変える機能派スタイル

“備える”から“選ぶ”へ。

その日の天候や楽しみ方に合わせて、自分に合ったスタイルを選べるのが特徴です。

【SUMMER FEST 2026 with KiU, Go Fes】- 機能で選ぶ、7つのFESTIVAL STYLE

STYLE 01｜動きやすさ重視の王道アクティブフェススタイル

ライブも移動もアクティブに楽しみたい人へ。

吸水速乾素材と軽快なバッグ使いで、フェスの王道を押さえた機動力重視のスタイル。

「迷ったらこれ！フェスの王道を押さえたKiUのアクティブスタイル」

・キウ クイックドライグラフィックTシャツ (K562)

・価格： \5,390 (税込)

・キウ クイックドライキャップ 2ND (K519)

・価格：\3,850 (税込)

・ウォータープルーフボディバッグ (K84)

・価格：\2,970 (税込)

キウ クイックドライグラフィックTシャツ (K562)キウ クイックドライキャップ 2ND (K519)ウォータープルーフボディバッグ (K84)STYLE 02｜突然の雨にも対応するレインフェススタイル

急な天候変化にも対応できる、KiU定番の雨対策スタイル。

レインウェアと撥水アイテムを組み合わせ、快適さとデザイン性を両立。

「雨予報でもフェスを止めない、KiU定番のレインスタイル」

・キウスタンダードレインポンチョ2ND (K404)

・価格：\7,920 (税込)

・ウォーターリペレントロングパンツ(K563)

・価格：\13,200 (税込)

「雨予報でもフェスを止めない、KiU定番のレインスタイル」

・キウ クイックドライベーシックTシャツ (561)

・価格：\4,950 (税込)

・デタッチャブルミニボディバッグ (K534)

・価格：\4,400 (税込)

STYLE 03｜軽さと抜け感を両立したUVプロテクトスタイル

日差し対策をしながら、軽やかな着心地を求める人へ。

軽量素材とUVカット機能で、真夏でも快適に着こなせるスタイル。

「着込んでも重くない。軽量UV対策のKiU新定番」

・キウ エアライトフーディー (K559)

・価格：\8,690 (税込)

・キウ エアライトショーツ (K560)

・価格：\6,490 (税込)

・キウ ポータブルタンクトップ (K568)

・価格：\4,730 (税込)

・キウ ポータブルトランクス(K569)

・価格：\2,970 (税込)

・エアメッシュパネルロゴハット (K518)

価格：\4,400 (税込)

STYLE 04｜水場まで楽しむアクティブサマースタイル

水フェスやアウトドアシーンまで視野に入れたサマースタイル。

濡れることを気にせず楽しめる、アクティブ仕様の機能派コーデ。

「濡れることも楽しむ、水場対応フェススタイル」

・300D フロントポケットミニショルダーバッグ (K156)

・価格:\2,970 (税込)

・キウ ウォータープルーフショーツ 2ND (K422)

・価格：\4,400 (税込)

・キウ グラフィックスポーツタオル (K548)

・価格：\3,850 (税込)

・キウ クリアボトル600ml (K554)

・価格：\2,530 (税込)

キウ グラフィックスポーツタオル (K548)キウ クリアボトル600ml (K554)STYLE 05｜暑さに備えるアウトドアミックススタイル

暑さ対策と収納力を兼ね備えたフィールド対応スタイル。

空調機能と多収納デザインで、快適性とギア感を両立した一着。

「空調服を街にもフェスにも。機能美で魅せるKiUアウトドアスタイル」

キウ エアコンディションドマルチファンクションベスト (K420)

価格：\8,800 (税込)

キウ ポータブルロングスリーブTシャツ2ND (K567)

価格：\6,930 (税込)

ウォーターリペレントカーゴハーフパンツ (K564)

価格：\8,690 (税込)

ツーサイドゴアレインブーツ (K514)

価格：\5,940 (税込)

キウ ポータブルチャンキーソックス (K570)

価格：\2,420 (税込)

キウ エアコンディションドマルチファンクションベスト (K420)ウォーターリペレントカーゴハーフパンツ (K564)ツーサイドゴアレインブーツ (K514) ,キウ ポータブルチャンキーソックス (K570)STYLE 06｜徹底ガードのフルUVプロテクションスタイル

強い日差しから全身を守る、完全防備仕様のUV対策スタイル。

遮熱・日除け・通気性を組み合わせ、真夏のフェスにも対応。

「KiUが“焼かない”を本気で考えた、完全UV対策スタイル」

・フルプロテクションソーラーシールドハット (K516)

・価格：\5,500 (税込)

・キウ エアコンディションドベスト 2ND (K470)

・価格：\6,600 (税込)

・キウ UVカットアームカバー (K550)

・価格：\3,190 (税込)

キウ フルプロテクションソーラーシールドハット (K516)キウ フルプロテクションソーラーシールドハット (K516)STYLE 07｜収納力で魅せるフィットバッグスタイル

荷物の多いフェスシーンに対応する、ギアミックススタイル。

機能ウェアをベースに、バッグの拡張性で印象を変える着回し提案。

「機能ウェアをベースに、バッグで印象を変えるKiU着回しテックスタイル」

キウ エアライトフーディー (K559)

価格：\8,690 (税込)

キウ クイックドライベーシックTシャツ (561)

価格：\4,950 (税込)

テックショルダーポーチ (K521)

価格：\3,960 (税込)

「機能ウェアをベースに、バッグで印象を変えるKiU着回しテックスタイル」

ライトウェイトフィットバッグ (K520)

価格：\7,150 (税込)

■ ご購入者限定ノベルティ プレゼントキャンペーン

期間中、KiU公式オンラインショップにてお買い物をされた

すべてのお客様を対象に、KiUオリジナル ミニボディバッグキーホルダー を

プレゼント。人気ボディバッグをモチーフにした遊び心ある限定ノベルティです。

フェスバッグにつけても楽しめるアクセサリー感覚のアイテムとして、

フェス準備をさらに盛り上げます。

・期間：5/13 (水) 10:00～5/29 (金) 10:00

※数量限定、なくなり次第終了となります。

※カート内で柄の選択が可能

この夏のフェススタイルを、“備える”から“選ぶ”へ。

KiUが提案する最新フェススタイルを、ぜひご覧ください。

■上記商品のお取扱い店舗

- KiU公式オンラインショップ：https://kiu-online.jp/pages/fes26- 楽天市場店 KiU： https://item.rakuten.co.jp/wpc-worldparty/c/0000000213/- ZOZOTOWN店 KiU： https://zozo.jp/shop/wpc-kiu/?p_scpid=16529&dord=21(https://zozo.jp/shop/wpc-kiu/?p_scpid=16529&dord=21)- Amazon KiU： https://www.amazon.co.jp/stores/KiU%E3%82%AD%E3%82%A6/page/8CF3A153-DD1B-4047-BAEF-46C61AC9E5FB?ref_=ast_bln- andST: https://www.dot-st.com/kiu/

オフラインショップ

全国のKiU取扱店舗：ムラサキスポーツ / メガスポーツ / 他

KiU特設ショップインショップ：イオンビブレ新百合ヶ丘店 / イオン九州鹿児島ベイ店 / イオン北海道発寒店

※店頭在庫のお取り扱い、在庫状況は各店舗に直接お問い合わせください。

【KiUについて】

どんな天気でもその場を楽しむことをモットーとする、アウトドアアクティビティブランド「KiU」。

ポンチョ・傘・ボディバッグ・リュック・アウトドアグッズなどを広く展開し、お手頃な価格で「どんな天気でも楽しめる」デザイン性や、「痒いところに手が届く」高機能なスペックが特徴。 『一歩外に出ればアウトドア』をキーワードに、何気ないお出かけを、さらに楽しさ溢れるひとときにします。

KiU Official Instagram @kiu.worldparty(https://www.instagram.com/kiu.worldparty/)

KiU Official X (ex.Twitter) @kiu_official(https://x.com/kiu_official)

KiU Official Youtube https://www.youtube.com/@kiu8799

【株式会社ワールドパーティーについて】

本社所在地：〒558-0014 大阪府大阪市住吉区我孫子1-2-9

TEL：06-6693-2065

代表取締役社長：冨田 智夫

設立：1985年9月

事業内容：レイングッズの企画・製造・卸販売

展開ブランド：Wpc. / W by Wpc. / Wpc. IZA / SiNCA by Wpc. / ONDOO by Wpc. / Wpc. Patterns / UVO / KiU / VEER / L.o.F. design / GUERRILLA by KiU