ドラッグストア「トモズ」、ユニ・チャームと環境保全企画を展開 “未来へつなぐ「えらぶ・つかう・めぐらせる」”キャンペーン 参画のお知らせ

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株式会社トモズ

株式会社トモズ（本社：東京都文京区、代表取締役社長：角谷真司　以下トモズ）は、ユニ・チャーム株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：高原 豪久　以下 ユニ・チャーム）と連携し、環境保全企画を実施します。2026年5月中旬から7月末までの期間限定で、対象商品の売上の一部を環境保護団体に寄付いたします。








■ 取り組みの背景



トモズは、ユニ・チャームの「生活者の皆さまと共に、様々な社会課題に向き合い、乗り越えていきたい」という考えに賛同し、持続可能な環境保全活動に取り組みます。


この一環として、対象商品の売上の一部を環境保護団体へ寄付することとしました。



■取り組み概要


ユニ・チャームの対象商品の売上の一部を環境保護団体へ寄付し、地域環境の保全活動を支援します。活動内容の詳細は、公表予定のユニ・チャームのホームページやサステナビリティレポートなどをご覧ください。



【発売日】 　 　2026年5月中旬～7月末　


【販売】　 　　　　 株式会社トモズ　各店舗


【対象商品】 　　下記、代表的な対象商品の一部





■寄付先


公益社団法人 国土緑化推進機構　「緑の募金」 (green.or.jp(https://www.green.or.jp/))



＜緑の募金の活動＞


地域の植樹や間伐などの森林整備、地域の公共施設の緑化、緑の少年団や森づくりボランティア


の育成など、森林環境の保全及び教育活動を行っています。



【About トモズ】


首都圏を中心に、調剤併設を基本としたドラッグストアを展開。


お客様の健康で豊かな生活に役立つ『かかりつけ薬局』を目指し、地域に根ざしたヘルスケアサービスに取り組んでいます。