StoryHub、AIエージェント時代のコンテンツ制作基盤を目指し、「StoryHubスタジオ」を大幅リニューアル

StoryHub株式会社

"価値あるストーリーを共創するハブになる"をミッションに掲げるStoryHub株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：田島将太、以下当社）は、素材の加工、編集、レビューなどコンテンツ制作の全行程をAIが一気通貫で支援するオールインワンAI編集アシスタント「StoryHubスタジオ（旧称：StoryHub）」を2026年4月28日（火）に大幅リニューアルいたしました。

本リニューアルは、2026年4月10日に発表した「StoryHubプラットフォーム」構想の第一弾です。素材とコンテンツを独立して管理する新しいデータ構造、AIによる編集履歴を保持するバージョン管理機能など、計6つの大幅アップデートを通じて、プラットフォームの中核コンセプト「ブランドメモリー」を支える土台を整備いたします。

■ リニューアルの背景

顧客基盤の拡大と、初期設計の限界

当社はこれまで、大手出版社、新聞社、テレビ局といったメディア企業を中心に150社以上へオールインワンAI編集アシスタントを提供してまいりました。

顧客基盤の拡大に伴い、多様化するユースケースに対し初期設計が追いつかないという課題が顕在化していました。具体的には、１.同じ素材（取材音声・写真・資料）を複数のコンテンツで再利用しづらい、２.AIによる編集の前後を比較したり以前のバージョンに戻したりできない、３.多くのユーザーは少数のレシピを使いこなしているにもかかわらず初期画面が数十個のレシピ一覧となっており導線が最適化されていない、といった点です。

これらはいずれも、表層のUI改善では解決できず、データ構造そのものへの踏み込みが必要な課題でした。

「ブランドメモリー」を実装するための土台整備

2026年4月10日に発表した「StoryHubプラットフォーム」構想の中核にあるのは「ブランドメモリー」というコンセプトです。ブランドガイドライン、過去のコンテンツ、AI出力に対する編集差分、オーディエンスの反応。本構想は、こうした組織に蓄積される情報を資産化し、AIと人間が協働するためのインフラとして機能させようというものです。

従来のStoryHubスタジオの「1プロジェクトフォルダに素材と記事を紐づけて管理する」設計では、組織横断で素材や編集ノウハウを蓄積することに限界がありました。今回のリニューアルは、ブランドメモリーを実装するためのデータ構造を整えることも目的としています。

AIエージェント時代への布石

今後、コンテンツ制作のUIの一部がAIエージェントに代替されていくことを見据え、素材や編集履歴が人間にもAIにも扱いやすい形で蓄積されることが重要になります。今回のリニューアルで整えたデータ構造は、今後提供予定のAIがより自律的に制作フローを進める機能と既存機能との併存を可能にするものです。

■ リニューアルの主な6つのポイント

１. 素材が資産になる、新しいライブラリ構造

従来はプロジェクトフォルダ単位でしか素材を管理できなかったため、同じ素材を別のコンテンツに活用する際には再アップロードや関連性の低いファイルの同居が必要でした。リニューアル後は、素材とコンテンツを独立したライブラリで管理できるようになり、一度アップロードした素材を複数のコンテンツから自由に再利用できます。

今後は、ライブラリに投入された素材をAIが自動でタグ付け・整理し、レシピ実行時にAI自身が適切な素材を選択する機能も予定しています。

２. AIによる編集履歴を保持する、バージョン管理機能

レシピの再実行、ブラッシュアップ（旧：カスタム編集）、ファクトチェックなどAIによる処理でコンテンツが更新されると、自動的にバージョンが保存されます。いつでも以前のバージョンに戻したり見比べたりできる状態を実現し、安心してAI機能を活用できるようになりました。手動でのバージョン保存も可能です。

３. 新規作成・既存復帰がしやすいホーム画面

ホーム画面を「新しくコンテンツを作成する」エリアと「作業中のコンテンツに復帰する」エリアに再構成。レシピは検索・カテゴリー・ブックマークで絞り込めるドロップダウン形式に変更し、初めての利用者でも迷わず、慣れた利用者でも最短で目的のアクションに到達できるようにしました。

４. サイドバーでクレジット残量を常時表示

契約プランの使用状況と次回リセット日時を、役割を問わずチームメンバー全員が常時把握できるようになりました。意図せず上限に達して作業が中断する状況を防ぎ、チーム内での消費コントロールを容易にします。

５. 利用シーンが伝わる、レシピカテゴリーの整理

従来のタグ運用を見直し、「メディア・編集者」「広報」「マーケティング」「人事・採用」など職種・用途ベースのカテゴリーでレシピをグループ化。導入時のオンボーディングやチーム内での活用シーン共有がしやすくなります。

６. UXライティングの刷新

「記事→コンテンツ」「カスタム編集→ブラッシュアップ」「フォルダ画面→ライブラリ画面」など、プロダクトの進化に合わせて概念と用語を整理しています。

■ プラットフォーム構想における「つくる」工程のさらなる刷新

StoryHubプラットフォームの「StoryHubプラットフォーム」構想は、企画する／集める／つくる／届けるの4工程を支える4つのプロダクト（StoryHubインサイト、StoryHubインタビュー、StoryHubスタジオ、StoryHubフィード）と、その中核を貫く「ブランドメモリー」によって構成されます。

今回リニューアルしたStoryHubスタジオは、このうち「つくる」工程を担う基幹プロダクトです。今回のデータ構造刷新により、他プロダクトとの連携や、ブランドメモリーへのアセット蓄積が可能な土台が整いました。

今回のStoryHubスタジオのリニューアルを皮切りに、さらにStoryHubスタジオにおける段階的に以下の機能追加・改善を行っていきます。

■ CEOコメント

- URLを素材として扱う機能：指定URLのページを素材として取り込めるように- 校正・校閲機能の統合：レビューとファクトチェックを統合し、多観点で一括実行可能に- チャット機能の刷新：AIエージェントが企画提案や競合比較を支援- インタビューアプリ正式版：β版として提供中のStoryHubインタビューを正式版へ

StoryHub株式会社 代表取締役CEO 田島将太

AIの進化が加速する今、コンテンツ制作の重心は、収集した一次情報の価値を最大化し、それをいかに組織の資産として蓄積・活用できるかに移りつつあります。今回のリニューアルは、将来のブランドメモリー構想を実現するための重要な土台作りです。

私たちが今回こだわったのは、人間が直感的に操作しやすい優れたUXと、AIが自律的に情報を処理するためのコンテキストに資する論理的なデータ構造を、高い次元で両立させることです。この設計により、コンテンツ制作に関わる全ての人が、過去のアセットを迷わず再利用でき、チーム全体で一貫性とガバナンスを保ちながら協力し合える環境を実現していきます。

今後もAIの飛躍的な進化に迅速に追随しながら、人間とAI、そして人と人が高い解像度で情報を共有し、新たなストーリーを生み出し続けられる基盤として、StoryHubをさらに進化させてまいります。

■ オールインワンAI編集アシスタント「StoryHubスタジオ」とは

「StoryHubスタジオ」は、コンテンツライフサイクルの課題を解決する、オールインワンAI編集アシスタントです。特許も取得した制作の全工程を支援する機能により、これから情報発信したい方でも安心して高品質なコンテンツ制作が可能です。

■ 会社概要

- サービス名：StoryHubスタジオ（旧称：StoryHub）サービスサイト：https://storyhub.jp/- 特許番号：第7685132号（登録日：2025年5月21日）

StoryHub株式会社は「価値あるストーリーを共創するハブになる」をミッションに、AI時代のストーリーテリング基盤「StoryHubプラットフォーム」を開発・運営するスタートアップ企業です。良質なストーリーが豊富に生み出され、流通するためのハブとして、「知ってよかった」と思える瞬間を生み出すことを目指しています。

- 会社名：StoryHub株式会社- 代表取締役CEO：田島 将太- 設立：2022年4月- 所在地：東京都港区虎ノ門一丁目10-5 KDX虎ノ門一丁目ビル11階- 企業サイト：https://corp.storyhub.jp/- カンパニーデック：https://speakerdeck.com/storyhubjp/storyhub-company-deck



＜本件に関するお問い合わせ＞

StoryHub株式会社 広報・PR担当

メール：info@storyhub.jp