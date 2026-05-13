「製造業の技能伝承をAIで支援」　報告書作成業務を半日から1時間に短縮【株式会社FOXON】

株式会社FOXON不具合情報を入力すると、過去の報告書データベースをAIが参照し、報告書の下書きを自動生成するシステム構成図

株式会社FOXON（本社：東京都江東区）は、ミズタニバルブ工業株式会社（本社：岐阜県山県市）と取り組んだ不具合報告書の作成支援AIシステムについて、導入効果および今後の展開をお知らせいたします。

本システムは、過去の不具合報告書をデータベース化しAIが参照できる仕組みを構築することで、ベテランの判断ノウハウを組織の資産として活用できる体制を実現するものです。ミズタニバルブ工業への導入では報告書作成時間を半日から1時間以内に短縮し、若手社員でも一定品質の報告書が作成可能になりました。

本取り組みはBSテレ東「アルバレスの空」をはじめ、岐阜新聞・岐阜県のAI活用中間報告など複数のメディア・行政媒体で先進事例として取り上げられています。

課題：ベテランの判断ノウハウは、組織の資産になっていなかった

製造業では、不具合発生時に顧客へ提出する調査報告書の作成に多くの工数が費やされています。

ミズタニバルブ工業においても、過去の類似事例の調査や原因・対策の整理に経験と時間が必要なため、担当者ごとの品質ばらつきと若手社員の育成負荷が課題となっていました。また、特定のベテラン社員への問い合わせ集中によるナレッジの属人化も、組織的な課題となっていました。

FOXONのアプローチ：過去事例をAIの判断基盤に変える

FOXONはこの課題を「報告書を速く書く問題」ではなく、「ベテランの判断ノウハウをAIに受け継がせる問題」として定義。要件定義から現場に深く入り込み、業務実態に即したシステムを設計・開発しました。

新たな不具合情報が入力されると、AIが過去の類似事例を自動で検索・参照し、今回の事象に応じた報告書の下書きを生成します。

主なポイント

- 不具合の概要を入力するだけで報告書の下書きが生成される- 過去の類似事例を自動検索・参照し、原因区分を考慮した推定結果を提示- セキュリティ要件を満たしたクラウド基盤設計により、機密性の高い不具合情報を安全に管理

導入効果

1. 技能継承

ベテランの判断事例を蓄積・データベース化し、AIが参照できる組織資産として活用

2. 作成時間

報告書作成時間を半日から1時間以内に短縮（岐阜県AI活用中間報告より）

3. 若手支援

経験の浅い社員でも根拠のある原因推定と下書き作成が可能に

4. 品質均一化

担当者ごとのばらつきが解消され、報告書品質が標準化

メディア・外部発表実績



■ 日経トップリーダー（2025年8月号）

「AIが不具合の原因を特定 熟練工の勘所を若手に共有」として技能伝承AIの先進事例として掲載

■ 岐阜新聞（2025年9月1日）

「AI活用 報告書作成支援ツールを試作」として業務効率化の取り組みを紹介

■ BSテレ東「アルバレスの空」（2026年2月13日）

「AIが熟練の技を継承する」先進事例として放送

■ 岐阜県 AI活用中間報告（2026年3月24日）

産業分野の先進事例として掲載。報告書作成時間を半日から1時間以内に短縮し、若手教育・新製品開発支援への貢献として評価

今後の展望

日本の製造業では、熟練技術者の高齢化と若手不足が加速するなか、「ベテランが築いたノウハウが、組織の資産として継承されにくい」という技能伝承の問題が業界全体の課題となっています。

FOXONは本プロジェクトを通じて、過去事例をAIの判断基盤として活用するアプローチの有効性を確認しました。今後はこの知見を活かし、製造業における技能伝承の課題解決に取り組んでまいります。

本事例のような技能伝承はもちろん、品質管理・検査・生産計画など、製造現場におけるAI活用についてご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

株式会社FOXON

所在地: 東京都江東区豊洲2-5-1 911

代表者: 狐塚 雅彦

設立: 2023年10月

事業内容: AI・データアナリティクスを活用したデジタルソリューションの提供



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