“想いをつむぎ、新しさでつなぐ”Relo Hotels & Resorts（リロホテルズ&リゾーツ）の温泉旅館「別邸今宵（所在地：〒250-0408 神奈川県足柄下郡箱根町強羅1300-658）」は、お客様に地域の魅力を存分に味わっていただけるよう、お食事コースの一部をグレードアップいたします。これに伴い、箱根西麓牛や伊勢海老が楽しめるお得なグルメプランを2026年5月より販売いたします。 別邸今宵公式サイト：https://www.hakone-koyoi.jp/ グルメプラン：https://x.gd/2wqWS

別邸今宵は五感で楽しむディナーや源泉かけ流しの温泉を堪能できる、全14室の大人の隠れ宿です。 この度グレードアップするお食事コースは、特選会席をさらに上回る料理長こだわりの「特別上選」です。特別上選では伊勢海老のお造りのほか、メインに希少なブランド牛である「箱根西麓牛」のステーキを味わうことができます。 このお食事グレードアップを記念したお得なプランでは、公式サイトからのご予約限定で貸切ジャグジーもしくは貸切岩盤浴の１回無料や箱根土産の特典もお楽しみいただけます。 GWが終わり、気分がなかなか上がらないこの時期、こだわりのお食事と温泉で心身を癒す旅を計画してみてはいかがでしょうか。

■グルメプラン

プラン名：【初夏旅SALE】伊勢海老×箱根西麓牛でグルメ旅をお得に愉しめる＜特別上選●月の華＞ ※公式プラン 特典：①貸切露天ジャグジー（1回30分 2,000円／税込）または貸切岩盤浴（1回40分 2,000円／税込）※いずれか1回無料 ②箱根のお土産をプレゼント 料金：24,453円～（1泊2食付き、2名利用時1名あたり） 予約・詳細：https://x.gd/2wqWS

別邸今宵

別邸今宵｜概要 所在地：〒250-0408 神奈川県足柄下郡箱根町強羅1300-658 TEL：0570-009-444 部屋数：全14室 主な館内設備： レストラン、大浴場、岩盤浴、貸切露天風呂 アクセス：箱根登山鉄道『強羅駅』下車、送迎車で約3分／『強羅駅』より無料送迎あり（15～18時で定時運行） 公式サイト：https://www.hakone-koyoi.jp/ 公式インスタグラム： https://www.instagram.com/hakone_koyoi/

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）

“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」等、個性的なホテル・旅館を全国45か所以上で展開。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/ 公式X：https://x.com/Relo_hotels 公式サイト: https://relohotels.com/

株式会社リロバケーションズ ―人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！ □所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9 TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971 □公式サイト：https://relovacations.com/ □設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円 □事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/ ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業 □代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克 運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/

本件に関する報道関係のお問い合わせ先 株式会社リロバケーションズ ファシリティマネジメントユニット 広報・デザイングループ 宮木 e-mail：rv.pr@relo.jp 取材・撮影等に関するご案内： https://relovacations.com/photo