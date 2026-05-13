【PDハウス】パーキンソン病専門介護施設で開催される5月のイベント案内＜参加無料＞

株式会社サンウェルズ

株式会社サンウェルズ（本社:石川県金沢市、代表取締役社長:苗代 亮達、以下「当社」）は、パーキンソン病専門介護施設【PDハウス】において各種イベントを開催いたします。

イベントの詳細

5月は、東京・愛知・岡山・大阪のPDハウスでイベントを開催いたします。

施設への入居をご検討中の方だけでなく、地域にお住まいの皆さまにも気軽にご参加いただける体験型イベントもご用意しております。施設の雰囲気やサービスを実際に体感いただける機会となっておりますので、ぜひお気軽にご参加ください。

■PDハウス健康教室

ミニ講演・身体状況の無料測定の他、日常生活の悩みをお気軽に相談できます。

★現場で実際に使われている器具で身体機能を測定することで今の体の状態を確認できます

★パーキンソン病専門スタッフから生活の工夫を学べます

★同じ悩みを持つ方と情報交換ができます

【 5/17(日) 14:00～15:00 】PDハウス中野白鷺（東京都中野区白鷺二丁目14番12号）

・概 要：・専門施設スタッフがよくある症例をもとに講演

今回のテーマは「お食事の介助について」

・ご希望者には健康測定や生活アドバイスを実施

・お悩み座談会

・参加対象：パーキンソン病患者様､ご家族様､医療・介護従事者様

・参加申込：１.下記リンクよりご予約

→https://sunwels.jp/pdh/event/p-2519/

２.施設にお電話でご予約

→03-3310-1250

■［もくれんクリニック×PDハウス］パーキンソン病生活相談会

診察とは少し違う形で、日常生活の悩みや疑問についてお気軽に相談できます。

★“受診前の不安”を気軽に相談できる

★“今すぐ受診すべきかどうか”の判断ができる

★施設利用や制度についても相談可能。将来に向けた準備の進め方を整理します

【 5/22(金)､23(土) 14:00～16:00 】PDハウス桜山（愛知県名古屋市昭和区桜山町2丁目37番地）

・概 要：・医師による個別お悩み相談

医療法人社団春和会

もくれんクリニック院長 稲垣智則先生

・パーキンソン病専門施設のスタッフへの個人相談

リハビリや施設利用に関することなど

・参加対象：パーキンソン病患者様、ご家族様

・参加申込：１.下記リンクよりご予約

→https://sunwels.jp/pdh/event/p-2539/

２.施設にお電話でご予約

→052-680-9235

■［PDハウス岡山辰巳］プレミアム見学会

施設内見学、パーキンソン病のミニ勉強会、リハビリ体験がセットになった特別な見学会です。

★「パーキンソン病専門施設」での具体的な生活をイメージできます

★パーキンソン病への理解を深め、”自分（家族）に必要なケア”を知ることができます

★施設利用、介護保険、リハビリ、生活についてなど、幅広いお悩みを専門家に直接相談できます

【 5/23(土) １.10:00～ ２.14:00～ 】PDハウス岡山辰巳（岡山県岡山市北区辰巳11-103）

・概 要：1.PDハウスサービスのご紹介

2.パーキンソン病ミニ勉強会

3.施設内ご見学

4.リハビリ体験会（任意）

5.ご入居相談会・座談会（自由参加）

・参加対象：パーキンソン病患者様、ご家族様

・参加申込：１.下記リンクよりご予約

→https://sunwels.jp/pdh/event/p-2568/

２.施設にお電話でご予約

→086-363-1995

■［PDハウス板橋］ランチ付きPDハウス見学会

施設内見学、無料のランチ体験がセットになった特別な体験会です。

★施設内の見学と食事を体験することで、日々の暮らしをより具体的にイメージできます

★食事の内容・味・雰囲気を知り入居後の不安を事前に解消できます

★施設利用、介護保険、リハビリ、生活についてなど、個別のお悩みを専門家に直接相談できます

【 5/23(土)､30(土) 11:00～12:30 】PDハウス板橋（東京都板橋区三園1丁目21番2号）

・概 要：1.PDハウスサービスのご紹介

2.施設内ご見学

3.管理栄養士監修ランチ実食

4.スタッフ相談会（希望者のみ）

・参加対象：パーキンソン病患者様､ご家族様､医療・介護従事者様

・参加申込：１.下記リンクよりご予約

→https://sunwels.jp/pdh/event/p-2592/

２.施設にお電話でご予約

→03-5967-1300

■【第2回】学ぶと動くではばたく集い場！PDハウス鳳はばたきサロン

前回好評を頂いたイベントの第二段！学びと実践のイベントです。

★運動・身体ケアなど多角的な視点からアドバイスを受けられます

★無理なく続けられる健康習慣のヒントを持ち帰ることができます

★知識と実感、両方で健康への理解を深められます

【 5/31(日) 13:00～15:30 】PDハウス鳳（大阪府堺市西区鳳北町七丁117番地）

・概 要：1部［学ぶ］身体測定でご自身の状態を学ぶ

2部［動く］どなたでも楽しめる“ボッチャ”体験

・参加対象：パーキンソン病患者様､ご家族様､医療・介護従事者様

パーキンソン症候群、

PDハウス鳳近隣にお住まいの方々も歓迎

・参加申込：１.下記リンクよりご予約

→https://sunwels.jp/pdh/event/p-2572/

２.施設にお電話でご予約

→072-242-6727

※日程が合わない方、またその他ご相談等ございましたら、各施設へお気軽にお電話ください。

PDハウスとは

「PDハウス」は、パーキンソン病専門の介護施設です。

パーキンソン病（Parkinson’s disease:PD）は、脳内のドパミン減少により運動機能がゆっくり低下する神経疾患です。国の指定難病に認定されており現在、根本的な治癒（完治）は難しいですが、薬物治療とリハビリテーションを組み合わせることで、症状を抑え進行を遅らせられると言われております。PDハウスでは、入居対象者をパーキンソン病(関連疾患含む)に限定し、利用者様一人ひとりに合わせた専門医監修のリハビリプログラムの提供、神経内科専門の医師による訪問診療、24時間体制の訪問看護を備え、「パーキンソン病だからできない」ではなく「パーキンソン病でもできる」を実現する為に、運動機能の維持・改善を目指しております。

●ーーーパーキンソン病お役立ちメディアーーー●

病気の知識やリハビリ動画、入居者様の事例などをご紹介しています。

▷PDハウスオンライン：https://sunwels.jp/pdh/online/

●ーーー資料請求・見学予約・ご相談窓口ーーー●

PDハウスは、全国に56施設開設中(2026年3月末時点)です。

資料請求、見学予約、ご相談は随時受け付けておりますのでお気軽にお問合せください。

▷WEBフォーム：https://sunwels.jp/pdh/form/

▷お電話：0120-540-367（受付時間：9:00～17:00 ※日曜・年末年始は除く）

サンウェルズについて

サンウェルズは、パーキンソン病専門介護施設「PDハウス」をはじめ、医療・介護の専門性を融合したサービスを展開しています。ご利用者様一人ひとりの状態や生活に寄り添いながら、専門的ケア、リハビリテーション、看護、介護の連携を通じて、その人らしい暮らしを支えることを目指しています。

今後も当社は、専門性の高いケアの提供、職員の育成、経営基盤の強化を通じて、医療・介護の分野における新たな価値創造に取り組んでまいります。

＜会社概要＞

会社名：株式会社サンウェルズ

金沢本社：石川県金沢市⼆宮町15番13号

東京本社：東京都港区浜松町2丁目10-6 PMO浜松町III 9F

代表者：代表取締役社長 苗代 亮達

設立：2006年9月

公式サイト：https://sunwels.jp