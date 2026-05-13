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Big Idea Venturesとマース ペットケアがAAK、Bühler、Givaudanと協力し2026年のグローバルペットフードイノベーションプログラムを開始
本件は2026年5月11日（米国東部標準時）にマース インコーポレイテッドが発表したプレスリリースの参考翻訳です。英文の原文と翻訳内容に齟齬がある場合には原文が優先します。
●イノベーションの原動力:このプログラムは、FoodTech、ペットケア、原材料の分野で世界トップクラスの専門家を結集し、より持続可能なペットフードサプライチェーンへの移行を加速させます。
●スタートアップを募集:このプログラムは、代替タンパク質、脂肪、油、そして新規原材料における画期的なソリューションを持つ、大胆なスタートアップを求めています。
●アジアにおける戦略的拡大: 2026年のプログラムでは、持続可能な食のイノベーションとペット栄養学におけるアジア地域の重要性の高まりを反映し、アジアにさらに重点を置きます。
（2026年5月11日午前8時（米国東部標準時）米国ニューヨーク州ニューヨーク発）- Big Idea Venturesとマース ペットケアは、業界のリーダーであるAAK、Bühler、Givaudanとの協力のもと、次世代ペットフードプログラムの開始を発表します。今年で3年目となるこのプログラムは、ペット栄養学における持続可能なソリューションを推進するための世界有数のプラットフォームとなっており、次世代の画期的な技術の特定と規模拡大に焦点を当てています。
このプログラムは、代替タンパク質、脂肪、油、新規原材料に重点を置き、ペットフードに応用できる画期的な低炭素素材を持つスタートアップを求めています。マース ペットケアのRaws4Pawsアクセラレーターは、イノベーションに投資し、健康なペットを支え、ペット業界における原材料の入手可能性、安全性、持続可能性、そして変化する消費者の行動に関する懸念に対処するための最高の原材料を調達する次世代のサプライヤーを探しています。
マース ペットニュートリション 研究開発担当副社長 エリザベッタ・ピエランジェロ
「私たちは、ペットフードの環境への影響を削減できる可能性のある新しい技術を探求し、イノベーションを拡大することに尽力しています。これまでの参加者を通じて、私たちは有望な新しいソリューションを発見し、変革的な技術開発を目の当たりにしてきました。その勢いをさらに加速させ、今年のプログラムがどのようなブレークスルーを解き放つのか、楽しみにしています。」
このイニシアチブは、ヒューマンフード（人間向け食品）分野のイノベーターとペットフード業界を結びつけ、市場投入への道を加速させるための専門知識をグローバルリーダーから提供します。過去2年間で、このプログラムは新興技術に関する貴重な知見を生み出し、参加したスタートアップのうち数社は、持続可能なペットフードの未来を形作る上で重要な役割を果たす可能性のあるコンセプトを現在テストしています。
Big Idea Venturesの創設者兼マネージング・ゼネラル・パートナー アンドリュー・D・アイヴ
「マース ペットケア、AAK、Bühler、Givaudanとの協力関係は、過去2年間で変化をもたらす強力なエンジンへと進化しました。3年目に入るにあたり、私たちはこれまでに見てきた影響力の大きいソリューションの規模を拡大し、ペットフードエコシステムへの支援をさらに洗練させることに注力しています。パートナー各社の専門知識を結集することで、次世代のペットフード創業者にとって比類のない出発点を提供できます。今年の参加者がその基盤の上にどのように築き上げていくのか、大いに期待しています。」
選ばれた企業は、専門家による指導、潜在的な商業的パートナーシップ、15,000米ドルの資金提供、そして2026年11月11日から13日までシンガポールのマリーナベイ・サンズで開催されるアジア太平洋農業食品イノベーションサミットで自社のソリューションを発表する機会を得られます。
2026年のプログラムは世界中の応募者を対象としていますが、アジア太平洋地域に拠点を置く、または同地域に焦点を当てた、規模拡大が可能なソリューションを強く優先します。あらゆる地域のイノベーターからの応募を歓迎します。応募はこちらからPet Food Program - bigideaventures（https://bigideaventures.com/pet-food-program/）
パートナー企業
Big Idea Venturesについて
Big Idea Venturesは、食品、農業、素材分野の画期的な技術に投資することでバイオエコノミーを構築しています。その使命は、世界最高の起業家、科学者、エンジニアを支援し、世界の最大の課題を解決することです。ニューヨーク、パリ、アジアにチームを擁し、30カ国で160件以上の投資を行っており、ファンド管理、技術スカウティング、ベンチャー構築、アクセラレーション、直接投資、グローバルイノベーションチャレンジを通じて、世界をリードするイノベーションへのアクセスをパートナーに提供しています。数千のスタートアップと投資家や企業をつなぐデジタルプラットフォーム「Vevolution」に支えられ、継続的なディールフロー、分析、エコシステムマッピングを提供し、技術のパイロット、戦略的パートナーシップの形成、持続可能なイノベーションにおけるリーダーシップを発揮するための低リスク・高インサイトな機会を創出しています。
https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bigideaventures.com
マース インコーポレイテッドについて
マース インコーポレイテッドは、「私たちが望む明日の世界の実現は今日の私たちのビジネスへの取り組みから始まる（The world we want tomorrow starts with how we do business today）」という信念に基づいて事業を展開しています。650億ドル以上の家族経営企業として、マースの多様で拡大し続ける主要なペットケア製品および獣医療サービスのポートフォリオは世界中のペットを支え、高品質なスナックや食品は、日々、何百万人もの人々を喜ばせています。ロイヤルカナン（R）、ペディグリー（R）、カルカン（R）/ウィスカス（R）、シーザー（R）、M&M’S（R）、スニッカーズ（R）、プリングルス（R）、Cheez-It（R）、BEN’S ORIGINAL（TM）など、世界で最も愛されているブランドのいくつかを生産しています。BANFIELD（TM）、BLUEPEARL（TM）、VCA（TM）、ANICURA（TM）を含む国際的な動物病院ネットワークは、予防、一般、専門、救急の獣医療を網羅しており、グローバルな獣医診断事業であるANTECH（R）は、ペットの診断における画期的な能力を提供しています。マースの五原則（品質、責任、互恵、効率、自由）は、17万人以上のアソシエイト（従業員）が、人々、ペット、そして地球にとってより良い世界を創造するために日々行動しています。
http://www.mars.com/
AAKについて
AAKのすべては、「Making Better Happen（TM）（より良いものを実現すること）」のためにあります。AAKは植物由来の油脂を専門としており、多くの製品に使用されている付加価値の高い原料です。私たちはこれらの製品をよりおいしく、より健康的で、より持続可能なものにします。AAKの提案の中心は顧客との共同開発であり、それぞれのお客様にとってMaking Better Happen（TM）がどのような意味を持つのかを理解したいという私たちの願いと、私たちの生産資産のユニークな柔軟性、チョコレート＆製菓、ベーカリー、乳製品、植物性食品、特別栄養食品、外食産業、パーソナルケアなどの製品や業界に関する深い知識を組み合わせています。4,100人の従業員が、25地域の営業所、16のカスタマー・イノベーション・センター、20以上の生産施設を通じて、顧客との緊密な連携をサポートしています。Nasdaq Stockholmに上場し、スウェーデンのマルメに本社を置くAAKは、150年以上にわたって「Making Better Happen（TM）」を続けています。
http://www.aak.com/
Bühlerについて
Bühlerは、「より良い世界のためのイノベーションを創造する」という目的を原動力としており、すべての意思決定プロセスにおいて経済、人類、自然のニーズのバランスを取っています。何十億もの人々が、日々の食料や移動といった基本的なニーズを満たす中で、Bühlerの技術に触れています。毎日20億人がBühlerの装置で生産された食品を楽しみ、10億人がBühlerのソリューションで製造された部品を使った車両で移動しています。数え切れないほどの人々が眼鏡をかけ、スマートフォンを使い、新聞や雑誌を読んでいますが、これらすべてがBühlerのプロセス技術とソリューションに支えられています。このような世界的な重要性を持つ技術パートナーとして、Bühlerは収益性の高い持続可能性への新たな道を切り開く手助けをする独自の立場にあり、そのソリューションとサービスを通じて、世界的な課題を機会に変えることができます。
このため、Bühlerは2019年に、顧客のバリューチェーンにおいてエネルギー、廃棄物、水を50%削減するソリューションを普及させる準備を整えることを約束しました。2025年には、主要15のバリューチェーンのうち11において、1つ以上の主要な環境側面で少なくとも50%の削減が実現可能であることを確立しました。すべてのバリューチェーンにわたり、少なくとも1つのカテゴリーで35%以上の削減が達成可能です。現在、同社はこれらのソリューションの導入を推進し、その影響を倍増させるためにさらなる規模拡大に注力しています。自社の事業においては、2030年までに温室効果ガス排出量を60%削減する道筋を策定しました（2019年を基準とする温室効果ガスプロトコルのスコープ1および2）。
Bühlerは、ソリューション、製品、サービスの商業的および持続可能性のパフォーマンスを向上させるため、年間売上高の最大5%を研究開発に費やしています。2025年には、12,090人の従業員を雇用し、28億スイスフランの売上高を計上しました。166年の歴史を持つスイスの同族経営企業として、Bühlerは世界140カ国以上で事業を展開し、105のサービスステーション、27の製造拠点、26カ所の研究・研修センターからなるグローバルネットワークを運営しています。
http://www.buhlergroup.com/
Givaudanについて
Givaudanはフレグランス＆ビューティとテイスト＆ウェルビーイングのグローバルリーダーです。私たちは、自然への愛情をもって、より幸せで健康的な生活を創造することで、人間の体験の美しさを讃えています。お客様とともに、私たちは食の体験をお届けし、インスピレーションに満ちたフレグランスを創り出し、人々を美しく、心地よくするビューティ＆ウェルビーイングのソリューションを開発しています。
2024年、ジボダンは世界中で16,900人以上を雇用し、74億スイスフランの売上と15.6%のフリーキャッシュフローを達成しました。250年以上にわたる伝統を持つ私たちは、人々の健康と幸福を向上させ、自然へのポジティブな影響を増大させることにより、目的に導かれた長期的な成長を推進することに尽力しています。
「Human by nature」、これがまさにGivaudanです。
http://www.givaudan.com/
Ingredionについて
シカゴ郊外に本社を置くイングレディオン社（NYSE: INGR）は、120カ国以上で顧客にサービスを提供する、世界有数の素材ソリューションプロバイダーです。2025年の年間純売上高は約72億ドルで、穀物、果物、野菜、その他の植物由来の原料を、食品、飲料、動物栄養、醸造、工業市場向けの高付加価値素材ソリューションに変えています。
世界中に展開するイノベーションセンター「Ingredion Idea Labs（R）」と11,000人以上の従業員を擁し、顧客と共同で創造し、「人、自然、技術の可能性を結集して生活をより良くする」という使命を果たしています。
http://www.ingredion.com/
●イノベーションの原動力:このプログラムは、FoodTech、ペットケア、原材料の分野で世界トップクラスの専門家を結集し、より持続可能なペットフードサプライチェーンへの移行を加速させます。
●スタートアップを募集:このプログラムは、代替タンパク質、脂肪、油、そして新規原材料における画期的なソリューションを持つ、大胆なスタートアップを求めています。
（2026年5月11日午前8時（米国東部標準時）米国ニューヨーク州ニューヨーク発）- Big Idea Venturesとマース ペットケアは、業界のリーダーであるAAK、Bühler、Givaudanとの協力のもと、次世代ペットフードプログラムの開始を発表します。今年で3年目となるこのプログラムは、ペット栄養学における持続可能なソリューションを推進するための世界有数のプラットフォームとなっており、次世代の画期的な技術の特定と規模拡大に焦点を当てています。
このプログラムは、代替タンパク質、脂肪、油、新規原材料に重点を置き、ペットフードに応用できる画期的な低炭素素材を持つスタートアップを求めています。マース ペットケアのRaws4Pawsアクセラレーターは、イノベーションに投資し、健康なペットを支え、ペット業界における原材料の入手可能性、安全性、持続可能性、そして変化する消費者の行動に関する懸念に対処するための最高の原材料を調達する次世代のサプライヤーを探しています。
マース ペットニュートリション 研究開発担当副社長 エリザベッタ・ピエランジェロ
「私たちは、ペットフードの環境への影響を削減できる可能性のある新しい技術を探求し、イノベーションを拡大することに尽力しています。これまでの参加者を通じて、私たちは有望な新しいソリューションを発見し、変革的な技術開発を目の当たりにしてきました。その勢いをさらに加速させ、今年のプログラムがどのようなブレークスルーを解き放つのか、楽しみにしています。」
このイニシアチブは、ヒューマンフード（人間向け食品）分野のイノベーターとペットフード業界を結びつけ、市場投入への道を加速させるための専門知識をグローバルリーダーから提供します。過去2年間で、このプログラムは新興技術に関する貴重な知見を生み出し、参加したスタートアップのうち数社は、持続可能なペットフードの未来を形作る上で重要な役割を果たす可能性のあるコンセプトを現在テストしています。
Big Idea Venturesの創設者兼マネージング・ゼネラル・パートナー アンドリュー・D・アイヴ
「マース ペットケア、AAK、Bühler、Givaudanとの協力関係は、過去2年間で変化をもたらす強力なエンジンへと進化しました。3年目に入るにあたり、私たちはこれまでに見てきた影響力の大きいソリューションの規模を拡大し、ペットフードエコシステムへの支援をさらに洗練させることに注力しています。パートナー各社の専門知識を結集することで、次世代のペットフード創業者にとって比類のない出発点を提供できます。今年の参加者がその基盤の上にどのように築き上げていくのか、大いに期待しています。」
選ばれた企業は、専門家による指導、潜在的な商業的パートナーシップ、15,000米ドルの資金提供、そして2026年11月11日から13日までシンガポールのマリーナベイ・サンズで開催されるアジア太平洋農業食品イノベーションサミットで自社のソリューションを発表する機会を得られます。
2026年のプログラムは世界中の応募者を対象としていますが、アジア太平洋地域に拠点を置く、または同地域に焦点を当てた、規模拡大が可能なソリューションを強く優先します。あらゆる地域のイノベーターからの応募を歓迎します。応募はこちらからPet Food Program - bigideaventures（https://bigideaventures.com/pet-food-program/）
パートナー企業
Big Idea Venturesについて
Big Idea Venturesは、食品、農業、素材分野の画期的な技術に投資することでバイオエコノミーを構築しています。その使命は、世界最高の起業家、科学者、エンジニアを支援し、世界の最大の課題を解決することです。ニューヨーク、パリ、アジアにチームを擁し、30カ国で160件以上の投資を行っており、ファンド管理、技術スカウティング、ベンチャー構築、アクセラレーション、直接投資、グローバルイノベーションチャレンジを通じて、世界をリードするイノベーションへのアクセスをパートナーに提供しています。数千のスタートアップと投資家や企業をつなぐデジタルプラットフォーム「Vevolution」に支えられ、継続的なディールフロー、分析、エコシステムマッピングを提供し、技術のパイロット、戦略的パートナーシップの形成、持続可能なイノベーションにおけるリーダーシップを発揮するための低リスク・高インサイトな機会を創出しています。
https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bigideaventures.com
マース インコーポレイテッドについて
マース インコーポレイテッドは、「私たちが望む明日の世界の実現は今日の私たちのビジネスへの取り組みから始まる（The world we want tomorrow starts with how we do business today）」という信念に基づいて事業を展開しています。650億ドル以上の家族経営企業として、マースの多様で拡大し続ける主要なペットケア製品および獣医療サービスのポートフォリオは世界中のペットを支え、高品質なスナックや食品は、日々、何百万人もの人々を喜ばせています。ロイヤルカナン（R）、ペディグリー（R）、カルカン（R）/ウィスカス（R）、シーザー（R）、M&M’S（R）、スニッカーズ（R）、プリングルス（R）、Cheez-It（R）、BEN’S ORIGINAL（TM）など、世界で最も愛されているブランドのいくつかを生産しています。BANFIELD（TM）、BLUEPEARL（TM）、VCA（TM）、ANICURA（TM）を含む国際的な動物病院ネットワークは、予防、一般、専門、救急の獣医療を網羅しており、グローバルな獣医診断事業であるANTECH（R）は、ペットの診断における画期的な能力を提供しています。マースの五原則（品質、責任、互恵、効率、自由）は、17万人以上のアソシエイト（従業員）が、人々、ペット、そして地球にとってより良い世界を創造するために日々行動しています。
http://www.mars.com/
AAKについて
AAKのすべては、「Making Better Happen（TM）（より良いものを実現すること）」のためにあります。AAKは植物由来の油脂を専門としており、多くの製品に使用されている付加価値の高い原料です。私たちはこれらの製品をよりおいしく、より健康的で、より持続可能なものにします。AAKの提案の中心は顧客との共同開発であり、それぞれのお客様にとってMaking Better Happen（TM）がどのような意味を持つのかを理解したいという私たちの願いと、私たちの生産資産のユニークな柔軟性、チョコレート＆製菓、ベーカリー、乳製品、植物性食品、特別栄養食品、外食産業、パーソナルケアなどの製品や業界に関する深い知識を組み合わせています。4,100人の従業員が、25地域の営業所、16のカスタマー・イノベーション・センター、20以上の生産施設を通じて、顧客との緊密な連携をサポートしています。Nasdaq Stockholmに上場し、スウェーデンのマルメに本社を置くAAKは、150年以上にわたって「Making Better Happen（TM）」を続けています。
http://www.aak.com/
Bühlerについて
Bühlerは、「より良い世界のためのイノベーションを創造する」という目的を原動力としており、すべての意思決定プロセスにおいて経済、人類、自然のニーズのバランスを取っています。何十億もの人々が、日々の食料や移動といった基本的なニーズを満たす中で、Bühlerの技術に触れています。毎日20億人がBühlerの装置で生産された食品を楽しみ、10億人がBühlerのソリューションで製造された部品を使った車両で移動しています。数え切れないほどの人々が眼鏡をかけ、スマートフォンを使い、新聞や雑誌を読んでいますが、これらすべてがBühlerのプロセス技術とソリューションに支えられています。このような世界的な重要性を持つ技術パートナーとして、Bühlerは収益性の高い持続可能性への新たな道を切り開く手助けをする独自の立場にあり、そのソリューションとサービスを通じて、世界的な課題を機会に変えることができます。
このため、Bühlerは2019年に、顧客のバリューチェーンにおいてエネルギー、廃棄物、水を50%削減するソリューションを普及させる準備を整えることを約束しました。2025年には、主要15のバリューチェーンのうち11において、1つ以上の主要な環境側面で少なくとも50%の削減が実現可能であることを確立しました。すべてのバリューチェーンにわたり、少なくとも1つのカテゴリーで35%以上の削減が達成可能です。現在、同社はこれらのソリューションの導入を推進し、その影響を倍増させるためにさらなる規模拡大に注力しています。自社の事業においては、2030年までに温室効果ガス排出量を60%削減する道筋を策定しました（2019年を基準とする温室効果ガスプロトコルのスコープ1および2）。
Bühlerは、ソリューション、製品、サービスの商業的および持続可能性のパフォーマンスを向上させるため、年間売上高の最大5%を研究開発に費やしています。2025年には、12,090人の従業員を雇用し、28億スイスフランの売上高を計上しました。166年の歴史を持つスイスの同族経営企業として、Bühlerは世界140カ国以上で事業を展開し、105のサービスステーション、27の製造拠点、26カ所の研究・研修センターからなるグローバルネットワークを運営しています。
http://www.buhlergroup.com/
Givaudanについて
Givaudanはフレグランス＆ビューティとテイスト＆ウェルビーイングのグローバルリーダーです。私たちは、自然への愛情をもって、より幸せで健康的な生活を創造することで、人間の体験の美しさを讃えています。お客様とともに、私たちは食の体験をお届けし、インスピレーションに満ちたフレグランスを創り出し、人々を美しく、心地よくするビューティ＆ウェルビーイングのソリューションを開発しています。
2024年、ジボダンは世界中で16,900人以上を雇用し、74億スイスフランの売上と15.6%のフリーキャッシュフローを達成しました。250年以上にわたる伝統を持つ私たちは、人々の健康と幸福を向上させ、自然へのポジティブな影響を増大させることにより、目的に導かれた長期的な成長を推進することに尽力しています。
「Human by nature」、これがまさにGivaudanです。
http://www.givaudan.com/
Ingredionについて
シカゴ郊外に本社を置くイングレディオン社（NYSE: INGR）は、120カ国以上で顧客にサービスを提供する、世界有数の素材ソリューションプロバイダーです。2025年の年間純売上高は約72億ドルで、穀物、果物、野菜、その他の植物由来の原料を、食品、飲料、動物栄養、醸造、工業市場向けの高付加価値素材ソリューションに変えています。
世界中に展開するイノベーションセンター「Ingredion Idea Labs（R）」と11,000人以上の従業員を擁し、顧客と共同で創造し、「人、自然、技術の可能性を結集して生活をより良くする」という使命を果たしています。
http://www.ingredion.com/