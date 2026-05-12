Amazon、Kindle Scribe初のカラーディスプレイ搭載 「Kindle Scribe Colorsoft」など、新「Kindle Scribeシリーズ」を日本で発売

アマゾンジャパン合同会社

Amazonは5月12日（火）、ノート機能搭載の電子書籍リーダー「Kindle Scribe」を刷新し、新「Kindle Scribeシリーズ」として日本で販売することを発表しました。Kindle Scribe史上初のカラーディスプレイを搭載し、カラー表示・書き込みが可能な「Kindle Scribe Colorsoft」を展開するほか*1、新シリーズ全モデルでより滑らかな書き心地と、薄型化、軽量化、高速化を実現しました。さらに、ユーザーインターフェースの刷新、新規テンプレートやクラウド連携機能の搭載など、使い勝手も向上させ、新「Kindle Scribe Colorsoft」、「Kindle Scribe」、「Kindle Scribeフロントライト非搭載モデル」として発売します。新「Kindle Scribe Colorsoft」は32GB 106,980円（税込）、64GB 115,980円（税込）、新「Kindle Scribe」は32GB 89,980円（税込）、64GB 98,980円（税込）、新「Kindle Scribeフロントライト非搭載モデル」は 16GB 72,980円（税込）です*2。詳しくは、Amazon.co.jp（ https://www.amazon.co.jp/kindle-series (https://www.amazon.co.jp/kindle-series)）をご覧ください。

なお、新しいKindle Scribeは従来通り、光の反射を抑えた目に優しい紙のような読み心地とともに、明るさ自動調整、色調調節ライト、ノート機能、プレミアムペンを搭載しています*3。また、Kindleストアの電子書籍の閲覧や購入も可能です。さらに、数週間持続するバッテリーを内蔵し*4、気が散るアプリや通知もないため、仕事や読書、思考に集中できます。

Kindle Scribe初のカラーディスプレイ搭載モデル 「Kindle Scribe Colorsoft」

Kindle Scribe史上初のカラーディスプレイ搭載モデルとして誕生した「Kindle Scribe Colorsoft」は、他モデル同様に新デザインを採用し、カラー表示と滑らかなカラーでの書き込みが可能です。目が疲れにくく、柔らかな色合いを実現するために、独自にカスタマイズしたColorsoftディスプレイ技術を採用しています。カラーフィルターと窒化物LEDを使用したライトガイドにより、ディテールを損なうことなく色彩表現を強化しています。さらに、優れたカラー手書き体験を実現するために、新しいレンダリングエンジンを開発。色彩を表現しつつ、高速で滑らか、自然な書き心地を確保しています。

新「Kindle Scribeシリーズ」共通の特徴

前モデルと比べて薄型化、軽量化、高速化を実現し、さらに新デザインを採用：

- 本体の厚さわずか5.4mm、重さわずか400gと薄型・軽量で*5、さらに、手書きとページめくりの速度が約40%向上しました*6。- より大きくなった11インチの反射防止ディスプレイを搭載し、実際に紙に書いているような感覚を実現しました。フルサイズの文書も快適に閲覧できるサイズでありながら、メモ取りにも自然な使い心地を兼ね備えています。- 本体のデザインも刷新し、より洗練されたフォルムに仕上げています。

使い心地をより追求するために搭載された新技術：

- 新しいフロントライトシステムは、小型化されたLEDを従来の2倍の数を搭載*7。ディスプレイに密着させることで、ベゼルを狭くし、均一な照明を実現しました*7。- 新しいテクスチャ成形ガラスにより、ペンが画面上を滑る際の摩擦感を改善。紙のような適度な抵抗感を生み出し、自然な書き心地を実現しました。- 再設計されたディスプレイスタックにより、視差（パララックス）をさらに縮小。紙に直接書いているような感覚により近づけました。- 新しいクアッドコアチップ、増量されたメモリ、最新のOxideディスプレイ技術により、すべての操作がより俊敏に動作します。

生産性をさらに高める新たな機能：

- 一新したホーム画面： 新しいホーム画面にはクイックノートを追加。インスピレーションが湧いた時にすぐにメモを取れます。また、最近開いた本、文書、ノートブックにもすぐにアクセスが可能です。- クラウド連携で文書に簡単にアクセス：Google DriveとMicrosoft OneDriveに対応し、デバイスにドキュメントをインポートし、メモを追加できます。- Microsoft OneNoteへのノート共有：作成したノートをOneNoteにエクスポートでき、すべてのノートを一か所にまとめてPCから編集を続けられます。- 整理に便利なワークスペース：ワークスペースでは、ノート、本、ドキュメントをフォルダー別に整理できます。- カラーペン＆ハイライト：10色のペンと5色のハイライターで、書く・描く・注釈を付けることができます。- アートの表現力を高めるシェーディング機能：アーティストやクリエイター向けに、新しいシェーダーツールでなめらかなグラデーションや繊細なトーンを表現でき、アート作品の深みと豊かさをさらにコントロールできます。

価格と購入方法について

新しい「Kindle Scribeシリーズ」の価格は以下の通りです（全て税込）*2。本日からAmazon.co.jp （下記URL）にて予約受付を開始し、出荷開始は6月10日(水)を予定しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/4612/table/2128_1_819d61b96e3d408b6edc2b700e484237.jpg?v=202605130951 ]

別売りのAmazon純正折りたたみカバーは2種類で、植物性レザーカバー（13,480円・税込*2）の2色（グラファイト、マッチャ）と、プレミアムレザーカバー（17,980円・税込*2）の2色（グラファイト、フィグ）です。また新たに、Amazon純正手帳型プレミアムレザーカバー（20,980円・税込*2）もラインアップに加わり、3色（グラファイト、フィグ、キャラメル）で展開します。

なお本発表については、About Amazon （ http://www.aboutamazon.jp (http://www.aboutamazon.jp)）でもご覧いただけます。

*1 カラー表示は、カラーに対応したコンテンツのみが対象です。モノクロのコンテンツをカラーに変換する機能はありません。

*2 本日時点におけるAmazon.co.jpでの販売価格です。

*3 Kindle Scribeフロントライト非搭載モデルは、明るさ自動調整及び色調調節ライトを搭載していません。

*4 バッテリーの最大持続可能時間は使用状況等によって変わります。

*5 実際のサイズと重量は、仕様や製造過程によって多少異なる場合があります。厚さはゴム足を除きます。

*6 Kindle Scribe、Kindle Scribeフロントライト非搭載モデルについて、2024年発売「Kindle Scribe」と比較（2026年5月現在）

*7 Kindle Scribeフロントライト非搭載モデルを除きます。

Amazonについて

Amazonは4つの理念を指針としています。お客様を起点にすること、創造への情熱、優れた運営へのこだわり、そして長期的な発想です。Amazonは、地球上で最もお客様を大切にする企業、そして地球上で最高の雇用主となり、地球上で最も安全な職場を提供することを目指しています。カスタマーレビュー、1-Click注文、パーソナライズされたおすすめ商品機能、Amazonプライム、フルフィルメント by Amazon(FBA)、アマゾン ウェブ サービス(AWS)、Kindle ダイレクト・パブリッシング、Kindle、Career Choice、Fire タブレット、Fire TV、Amazon Echo、Alexa、Just Walk Out technology、Amazon Studios、気候変動対策に関する誓約(The Climate Pledge)などは、Amazonが先駆けて提供している商品やサービス、取り組みです。Amazonについて詳しくはAmazon Newsroom( http://amazon-press.jp )およびAbout Amazon ( http://www.aboutamazon.jp(http://www.aboutamazon.jp) )から。