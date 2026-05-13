ノマズライフ株式会社（所在地：東京都新宿区、代表：石井 信良）は、2代目から継続的に改良を重ねて完成した第6代目モデルのヘルメット・帽子用冷却パッド「冷却マット」を、2026年5月下旬より発売いたします。 2024年、職場における熱中症の発生場所として屋外作業場が10.1％を占めており、農業・建設・土木など屋外での長時間作業が避けられない職種では頭部への熱対策が特に重要なポイントのひとつです。ヘルメットや帽子を着用していると頭部に熱がこもりやすく、長時間の作業になるほど蒸れや不快感が増していきます。なかでもバイク利用者にとって、走行中は風を受けて多少涼しさを感じられるものの、信号待ちで停車した瞬間にヘルメット内の熱が一気にこもるという悩みは切実です。本製品は、開発者自身のバイクツーリング中の原体験から開発がスタートし、2代目から継続的な改良を重ねてきた積み重ねをもとに、頭皮を直接冷やし続けることで熱中症を抑制します。 先行情報：https://camp-fire.jp/projects/937384/view

製品の特徴

2つの特許 × 3つの冷却技術

本製品は、独自の3段階冷却設計により従来の冷却グッズでは実現できなかった長時間冷却を実現しています。 第1段階：2段階冷却構造（特許取得済み） 独自の多段階構造接触面により、熱を一気に吸わずじっくりと長く吸熱します。従来製品と比較して保冷時間2倍を実現しています。 第2段階：グレードアップPCM素材（ISO 9001認証工場製造） PCM（相変化素材）とは、一定の温度で熱を吸収・放出する特殊素材です。従来より持続時間を重視したグレードアップPCM素材を採用し、保冷時間2倍を達成しています。 第3段階：断熱レイヤー（特許取得済み） 高性能背面断熱シートにより外気の熱をブロックし、真夏でも冷却効率をキープします。

人が快適に感じる「28℃」設計

冷えすぎず、体に負担をかけない温度帯である28℃に設計。長時間の移動や外回りでも自然でやさしい冷却を持続します。

6代目へ進化した冷却マット

2代目から改良を重ね、ついに6代目へ。長時間冷却を実現した完成形です。 改良を重ねた6代目（現行）モデルで、より長く、より快適な冷却を実現。

製品仕様

製品名：冷却マット（S／Lサイズ） 販売価格：3,980円（税込） サイズ：S 約180mm／L 約220mm 重量：Sサイズ 約93g／Lサイズ 約153g 材質：保冷剤 - PCM、保冷剤包材 - TPU 冷却時間：冷凍庫1時間・冷蔵庫2時間以上／20℃環境下3時間以上保冷剤融化温度約28℃ 洗濯：水洗い可能 充電：不要

展示会出展実績

レジャー＆アウトドアジャパン 2025秋 第101回 東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026

会社・開発者について

ノマズライフ株式会社は、暑さ対策商品などのライフ関連商品の企画・開発を行い、「暑さを我慢しない生活」をテーマに製品づくりを行っています。合従商事株式会社の支援のもと、商品企画・製造・販売のノウハウを活かしながら事業を展開しています。

開発者：石井 信良

「もっと手軽に使えて、しっかり涼しさを感じられる冷却アイテムを作れないか」と考え、この商品の開発をスタートしました。暑い環境でも快適に過ごせるよう、使いやすさと冷却効果の両方にこだわりながら、試作と改良を重ねてきました。

会社概要 会社名 ：ノマズライフ株式会社（Mr.Nomads） 代表者 ：代表取締役 石井 信良 所在地 ：東京都新宿区北新宿4丁目1-4 カテリーナエンナ3F 創業年 ：2025年 資本金 ：999万円 事業内容：冷却商品など、ライフ関係グッズの企画・制作・販売 サイト ：https://www.nomadsstyle.com