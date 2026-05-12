【Material Caravan Tokyo開催レポート 】約600人が来場！建設業界の循環・脱炭素化を本気で考える2日間。43社のサーキュラー・低炭素建材メーカーと大手ゼネコン・設計13社が集結

DesignFuture Japan株式会社竹中工務店東京本店のスペースをお借りした今回のMaterial Caravan。多くの来場者とメーカーの対話が生まれていた。

DesignFuture Japan株式会社（本社：東京都港区 CEO：梶井 丈史、以下「DesignFuture Japan」）は、2026年4月16日（木）・17日（金）の2日間、サーキュラー・エコノミーおよび低炭素建材の普及を目的とした展示・トークセッションイベント「Material Caravan Tokyo」を竹中工務店 東京本店にて開催いたしました。

会期中は、建築・インテリア業界関係者を中心に約600名にご来場いただき、大盛況のうちに閉幕したことをお知らせいたします。

■ 開催の背景

2030年の温室効果ガス46％削減、2050年のカーボンニュートラル実現に向け、建設・インテリアデザイン業界では、環境性能データをもとに建材を選ぶ動きが加速し始めています。

竹中工務店とDesignFuture Japanが立ち上げた「サーキュラー・低炭素建材利活用システム 共創プロジェクト」（以下「CLCS」）は、5,000製品以上の建材の環境性能データを収集し、横断的に比較・検討できる仕組みを開発。さらにゼネコン、建築、内装設計などの大手13社とともに、実証実験が進んでいます。

本イベントでは、CLCSに参画する建材ブランドが一堂に会し、最先端の環境配慮建材を展示。また、大手ゼネコン・設計各社が登壇するトークセッションにおいて、これからの建築・空間デザインのあり方について、意見交換を行うべく開催を致しました。

大手ゼネコン・設計各社が登壇したトークセッションの様子。

■ イベントの見どころと成果

1. サーキュラー・低炭素建材メーカー43社による展示

会場には、再生繊維・再生紙を素材に用いたリサイクル内装材、竹・コルクといった再生可能なバイオ素材を活用した壁材・床材、古民家や解体現場から回収したリユース古材など、多様なアプローチで環境負荷を低減した最先端の建材を扱う43社がブースを出展。実際に手で触れ、素材の質感や施工イメージを確かめられる展示に、多くの設計担当者が足を止め、具体的なプロジェクトへの導入検討が行われました。

2. 大手ゼネコン・建築・設計企業13社によるトークセッション

業界をリードする13社よりスピーカーを招き、計8セッションを実施、

「サーキュラー・低炭素建材の導入事例」「コストと環境性能の両立と課題」など、実務レベルでの課題と解決策について、単なる理想論ではない、実装に向けた解決策が提示され、多くの来場者が登壇者の話に熱心に耳を傾けていました。

3. 新プロジェクト「CLCS」の発表とデモンストレーション

本イベントの目玉として、サーキュラー・低炭素建材利活用システム共創プロジェクト「CLCS（Co-Creation Project for Circular & Low-Carbon Materials Utilization System）」の詳細を、竹中工務店、Material Bankの責任者両名が登壇した基調講演にて発表しました。

また、同システムの紹介ブースでは、多くの設計・デベロッパー関係者がデモを体験し、高い関心を集めました。

■CLCSプロジェクト責任者のコメント

竹中工務店 東京本店 設計部 環境設計グループ 主任

海野玄陽 氏

「今回のイベントを通じて、今までは建材メーカーの方々が単独で進めてこられた資源循環の取組みを一堂に集めて、600人の一般の来場者に物として公開することができました。来場者は熱意のあるサーキュラー・低炭素建材の説明をとても興味深く聞いていました。また設計者・研究者の循環型社会に向けたトークイベントを聞かれていた建材メーカーの方々は、「こんな時代が来るのかと感銘を受けた」「我々のやってきたことは間違っていなかった」という感想を持たれていました。建材メーカーと設計者・研究者双方の繋がりを強め、業界全体のボトムアップを図るという本プロジェクトのゴールが、このイベントを通じて近づいたように思います。引き続きサーキュラー・低炭素建材の普及に邁進していきたいと思います」。

Material Bank Japan 執行役員

武藤 孝之

「サーキュラー・低炭素時代において、建材選定のあり方は確実に変わり始めています。

今回のMaterial Caravan Tokyoでは、設計・施工の現場で環境性能をどのように判断に取り込んでいくかという、極めて実務的な議論が展開されました。

CLCSは、竹中工務店様をはじめとする業界の皆さまと共に、この変化を一過性のものにとどめず、提案から仕様、そして実装へとつなげていくことを目指しています。Material Bank Japanとしても、その基盤となる仕組みの整備を通じて、業界全体の前進に貢献してまいります」。

◼️イベント概要

名称：Material Caravan Tokyo～ サーキュラー・低炭素建材の普及に本気で取り組む：CLCSプロジェクト ～

日時： 2026年4月16日（木）・17日（金）

会場： 株式会社竹中工務店 東京本店 1階 Wi2（ワイスクエア） / 2階 Aホール

東京都江東区新砂一丁目1番1号

出展企業：アイカ工業 / アイコットリョーワ / 朝日ウッドテック / e-KENZAI / イビケン / ウッドワン / エクシィズ / 江間忠木材 / 加納 / 菊池襖紙工場 / 旭興 / ケイミュー / 古材日和 / コバヤシ産業 / 鹿田室礼/シカダシツライ / スミノエインテリアプロダクツ / タイルカプセル / DAIKEN / タカショー / 玉紙 / 竹又 中川竹材店 / 東亜コルク / TerrUP / トミタ / 長江陶業 / ニチハ / ニチベイ / ニッシンイクス / ニッタイ工業 / 日本エムテクス / 日本ペイント / NUNOUS / ノダ / VARABOARD / パナソニックHS / Formica / WhO / 富士工業 / ミリケン / 村松建材 / LIXIL/タイル / リリカラ / Richlite

登壇者：

株式会社 大林組 設計本部 建築設計部長 小林 利道 氏

鹿島建設株式会社 建築設計本部 品質技術管理統括グループ 環境・性能グループ グループリーダー 田覚 治 氏

鹿島建設株式会社 建築設計本部 建築設計統括グループ チーフアーキテクト 高橋 朋之 氏

清水建設株式会社 建設基盤技術センター 資源循環グループ 研究員 矢野 慧一 氏

株式会社スペース リプロ推進室 室長 龍澤 知佳 氏

株式会社船場 Ethical Innovation Hub 所長 本田 洋介 氏

大成建設株式会社 設計本部 先端デザイン部 先端デザイン室 先端デザイン室長 古市 理 氏

株式会社竹中工務店 東京本店 設計部 環境設計グループ 主任 海野 玄陽 氏

株式会社丹青社 デザインセンター ストアデザイン局 １部 １グループ グループ長 / チーフクリエイティブディレクター 高橋 淳一 氏

株式会社 日建設計 設計部門 設計グループ ダイレクター 金子 公亮 氏

株式会社乃村工藝社 未来創造研究所 ビジョンデザイン部 リジェネラティブデザインラボ ルームチーフ 後藤 慶久 氏

三井デザインテック株式会社 クリエイティブデザインセンター デザイン１部 第１グループ グループ長 クリエイティブディレクター 田中 映子 氏

株式会社三菱地所設計 建築設計一部兼R&D推進部 チーフアーキテクト 藤 貴彰 氏株式会社 安井建築設計事務所 東京事務所設計部 主事 杉木 勇太 氏

DesignFuture Japan株式会社 会社概要

本社所在地 ：東京都港区南青山7丁目1-5 &CALM minamiaoyama 403

代表者 ：CEO 梶井丈史

事業内容 ：Material Bank Japan事業の運営

URL ：https://materialbank.jp/ (https://materialbank.jp/)

＜CLCSプロジェクトへの参画を希望される建材メーカーのお問い合わせ先＞

担当：太田

Email : chihiro@materialbank.jp