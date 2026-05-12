滋賀から届く16 歳の情熱、臨港パークで開幕「トラックの荷台がギャラリーに」

株式会社タカネットサービス

株式会社タカネットサービス（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：西口高生）は、2026年5月14日（木）～16日（土）にパシフィコ横浜で開催される物流・輸送業界の展示会「ジャパントラックショー2026」への出展にあわせ、5 月15 日（金）より、16 歳の高校生画家・杉本湖子氏による移動式個展「コココテン・ヨコハマ」を、マエダヒロミ・アートギャラリー（京都府・河原町二条）と共同開催いたします。

本企画では、横浜・臨港パーク 南口広場に、トラックの荷台を活用した移動式ギャラリーが登場。物流とアートが連携し、「夢を運ぶ」をテーマに、“空間” や“体験” そのものを届ける新しい展示企画となっています。

■ 企画背景: アートが向こうからやってくる

本展は、滋賀県在住の杉本湖子氏（16才）の「自分の作品をより多くの人に届けたい」という想いを、当社の「運ぶ力」で支えるものです。車両は移動式多目的スペース車「てん・てん・店舗」を活用。トラックが目的地に到着した瞬間、そこがアートギャラリーに変わります。地方から都市へ、アートが“自ら向かう” という新しい展示形態を実現します。

■ 開催概要

名 称：「 コココテン・ヨコハマ」

日 時：2026年5月15日(金)～17日(日) 11:00~18:00

※15 日のみ20:00 まで 夜間ギャラリーライトアップ実施

場 所：パシフィコ横浜 臨港パーク 南口広場

内 容：トラック荷台内での作品展示(約25点)、作品販売

■ 同時開催: タカネットサービスブース「夢のトラックが走る」

「ジャパントラックショー2026」パシフィコ横浜の会場内の当社ブースでは、杉本湖子氏の世界観と連動した参加型企画を実施。子どもたちが描いた「夢のトラック」がデジタル技術で大型モニター内を走行。次世代の子どもたちの夢を育む空間を創出します。

●メディア向け事前案内会

日時：2026年5月15日(金) 9:40 ～ 10:50 (受付9:30～)

内容：先行内覧、杉本湖子氏への取材対応、作品およびギャラリー車両撮影

※取材のお申し込みは、下記連絡先までお電話にてお願いいたします。

マエダヒロミ・アートギャラリー／担当 前田 : 090-3729-3780

コココテン運営委員会メール sign@we-step.com

ARTIST

杉本 湖子（16歳／高校2年生）

“かわいい”をテーマに、身近な食べ物などを唯一無二の色彩感覚で描く高校生画家。

独自の世界観がSNSでも注目を集めています。

・Instagramフォロワー：約3.7万人

・最大動画再生数：474万回

経歴

2023年 初個展「DRESS」（京都）開催／中学2年生

2024年 個展「コココテン」（京都）開催／中学3年生

2025年 個展「コココテン・オーサカ」（あべのハルカス近鉄本店）開催／高校1年生

Instagram：https://www.instagram.com/sugimotokoko2009/

【会社概要】

会社名：株式会社タカネットサービス

所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目6番4号みなとみらいビジネススクエア

設立：2009年6月

代表取締役：西口高生

事業内容：中古トラック買取・販売、自動車リース事業、レンタカー事業、車両輸送手配、車両リノベーション事業、デューデリジェンス事業、ロジスティクスソリューション事業、自動車部品リサイクル事業

URL： https://takanet-s.com