コ・ス、松重豊、チェ・ジウら豪華ゲストが出演！韓国バラエティ「会社員たち」5月15日(金)より日本初放送！CS衛星劇場

松竹ブロードキャスティング株式会社「会社員たち」(C)2025 Coupang Play All Rights Reserved

CS放送「衛星劇場」では、韓国バラエティ「会社員たち」を、5月15日(金)深夜1時30分より日本初放送します。

シン・ドンヨプが代表を務める広告会社を舞台にしたシットコム仕立ての新感覚なリアルオフィスバラエティ。注目はGirl‘s Dayのヘリ(#1)、コ・ス(#2)、松重豊(#3)、チェ・ジウ(#4)、カン・ハヌル(#5)、秋山成勲(#6)という幅広い分野の豪華ゲスト陣。キム・ミンギョ、イ・スジら演じる“会社員たち”が大物ゲスト陣の悩みを解消しつつ、ユーモアたっぷりに広報活動をサポートします！

「会社員たち」の第２回に出演する俳優コ・スが主演を務めるドラマ「仮釈放審査官 イ・ハンシン」も放送しますので、あわせてお楽しみください！

会社員たち

★CS衛星劇場にて、5月15日(金)より日本初放送！

毎週(金)深夜1:30～／翌週(木)午後0:30～

2025年／韓国／全6回

[出演]シン・ドンヨプ、キム・ミンギョ、イ・スジ、ヒョン・ボンシク、キム・ウォンフン、チ・イェウン、チャ・ジョンウォン、シム・ジャユン

アメリカの大人気TV番組「Saturday Night Live」の韓国版「SNL KOREA（Saturday Night Live Korea）」は、2011年12月～2017年11月までtvNで放送、その後2021年9月からCOUPANG PLAYでリブート版が配信されている。本作は「SNL KOREA」リブート版のコーナーであるM（ミレニアル）世代とZ世代による新感覚コメディ「MZオフィス」の制作陣が新たに手掛けたバラエティ作品。シン・ドンヨプが代表を務める広告会社「DY企画」を舞台に、キム・ミンギョ、イ・スジ、ヒョン・ボンシクら演じる会社員たちが登場ゲストの悩みを解消しつつ、ユーモアたっぷりに広報活動をサポートしていく、シットコム仕立ての新感覚なリアルオフィスバラエティ。

注目は豪華ゲスト陣。ゲストに対し斬新な提案をするのが「DY企画」の強み。ゲスト陣に忖度なしで現実を突きつける！

ゲスト：

【#1】ヘリ（Girl's Day）

【#2】コ・ス

【#3】松重豊

【#4】チェ・ジウ

【#5】カン・ハヌル

【#6】秋山成勲

「会社員たち」(C)2025 Coupang Play All Rights Reserved「会社員たち」(C)2025 Coupang Play All Rights Reserved「会社員たち」(C)2025 Coupang Play All Rights Reserved「会社員たち」(C)2025 Coupang Play All Rights Reserved「会社員たち」(C)2025 Coupang Play All Rights Reserved「会社員たち」(C)2025 Coupang Play All Rights Reserved

こちらもチェック

仮釈放審査官 イ・ハンシン

★CS衛星劇場にて、5月15日(金)スタート！

毎週(金)午後11:00～／翌週(木)午後1:30～

2024年／韓国／全12話

[演出]ユン・サンホ

[脚本]パク・チヒョン

[出演]コ・ス、クォン・ユリ、ペク・ジウォン、イ・ハクジュ

「オクニョ 運命の女（ひと）」コ・ス×少女時代のクォン・ユリ共演！

元刑務官という過去を持つ弁護士兼仮釈放審査官のイ・ハンシンと彼の仲間たちが、悪徳受刑者を懲らしめる爽快な復讐サスペンスコメディ。

「仮釈放審査官 イ・ハンシン」(C) 2024 KT StudioGenie Co., Ltd

★「会社員たち」詳細はこちら

https://www.eigeki.com/series/18963

★「仮釈放審査官 イ・ハンシン」詳細はこちら

https://www.eigeki.com/series/18964

★「会社員たち」予告動画はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=ipcq-6uA4qQ

★CS衛星劇場ご視聴はこちらから

https://www.eigeki.com/page/howto

★ご視聴に関するお問い合わせはこちら

衛星劇場カスタマーセンター：

0570-001-444

※受付時間10:00～20:00(年中無休)

IP電話のお客様は 03-6741-7535