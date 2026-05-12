5/16（土）よりcalif art galleryにて、新ライフスタイルブランド「Mehlography Lab.」ポップアップ開催

株式会社ビーズインターナショナル

ストリートブランド「XLARGE」「X-girl」「MILKFED.」「SILAS」などを展開する株式会社ビーズインターナショナル（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：西方雄作）は、同社が運営するギャラリースペース「calif art gallery（カリフアートギャラリー）」にて、V inc.（本社：東京都港区、代表取締役CEO：清 正貴）が運営する新ライフスタイルブランド「Mehlography Lab.（メログラフィー ラボ）」のローンチを記念したポップアップイベント「STUDY00 meh Collection with Mid-Century MODERN」を、2026年5月16日（土）～24日（日）の期間で開催いたします。

「Mehlography Lab.」は、ビジュアルディレクターとして活動する「Rinma（リンマ）」がブランドディレクターを務める新ブランドです。

本ポップアップは、Rinmaが空間全体をディレクションした個展型ポップアップであり、当社が運営するインテリアショップ「Mid-Century MODERN（ミッドセンチュリーモダン）」と、意見や思考の感覚が自然と重なり合う、空間演出を構成しています。

Rinmaの日常の中にある曖昧な美しさをすくい取る視点と、Mid-Century MODERNがセレクトするデザイナーズ家具やヴィンテージプロダクトがひとつの空間の中で緩やかに交差し、展示・プロダクト・インテリアの境界が溶け合うような内容となっています。完成された空間というよりも、少しの違和感や、言葉にしきれない曖昧さが残るように設計され、来場者は、まるで「秘密基地」に遊びに来たかのような感覚で、空間全体をお楽しみいただけます。ただ商品を見るだけでなく、ふとした瞬間に「なんか良い」と感じる感覚に触れていただける場となれば幸いです。

会場では展示の一部として、ファーストコレクションの受注・先行販売を実施。あわせて、ポップアップ限定のクスっと笑えるオリジナルノベルティもご用意しています。

ブランドプロフィール

Meh（曖昧さ）と Photography（記録）を掛け合わせた造語。

フィルム写真のようなブレや粗さ、曖昧さを否定するのではなく、

それも含めて感じることを大切にします。

はっきりと言葉にできない感覚や、理由を説明しきれない「なんかいい」という気持ちを、

そのまま受け取れる感覚を残すブランドです。

【maybe, that’s enough.】多分、それでいい。

理由や正解を求められることが当たり前になった今の時代。

人は何かを好きになるとき、理由を説明することを求められます。

でも本当は、何かを好きになる瞬間はもっと個人的で、

もっと直感的で、うまく説明できないものです。

Mehlography Lab. はそんなすぐに意味を決めなくてもいい曖昧さを大切にするブランドです。

Instagram：https://www.instagram.com/mehlographylab/

ブランドディレクター

Rinma / ビジュアルディレクター

空間・服装・食卓などに、ビジュアルの視点から私らしい世界観をつくる。

その傍ら、企業のSNSクリエイティブの制作や空間プロデュース、自身のブランド「Mehlography Lab.」のディレクションを行う。

黄色が好き。

ギャグマンガ日和が好き。

北極ラーメンが好き。

色付きビニール床が好き。

新潟みかづきのソフトクリームが好き。

上野の大統領が好き。

スーツ姿の人が足を組んだときの足首が好き。

怒られるのが嫌い。

Instagram：https://www.instagram.com/kuma_pokke0209/

メッセージ

何かを好きになるとき、必ずしも理由があるわけではないと思っています。

実際のところ、私もモノを手にする際は感覚で選ぶことが多いです。

うまく説明できなくても、「なんかいい」と感じる瞬間があって、その感覚をそのまま大切にしたいと思い、このブランドを始めました。

意味を決めすぎず、それぞれが自由に受け取れる余白を残すことを意識しています。

イベント概要

イベント名：STUDY00 meh Collection with Mid-Century MODERN

期間：2026年5月16日（土）～2026年5月24日（日）

営業時間：11:00～20:00 ※最終日のみ17:00閉場

会場：calif art gallery / Mid-Century MODERN

住所：〒153-0042 東京都目黒区青葉台1-29-6 1F（ GoogleMaps ）

入場料：無料

商品紹介

STUDY00 meh Collection

意味を説明しすぎず、見る人・着る人それぞれの解釈に委ねることをコンセプトにしたコレクションです。アパレルとアートポスターを軸に展開します。

Apparel：

「Strange Print Tee」は、見覚えがあるようでいてはっきりしないグラフィックを採用したヴィンテージTシャツ。着る人によって異なる解釈が生まれるデザインです。「Old Check Shirt」はヴィンテージの風合いを再現したチェックシャツ。「Denim Flipped Bag」は内側と外側を反転させた構造のトートバッグで、普段は見えない面をあえて表に出しています。「Form Track Pants」は一見シンプルなシルエットながら、着用時に気づく独自のラインを持たせたトラックパンツです。上記の他、6月入荷商品も受注販売予定。

Lifestyle:

ブランドのコンセプトを視覚化したRinmaデザインによるオリジナルアートポスターを展開。「UMEBOSHI」「LINE」「FUSEN」など、見覚えのあるモチーフをベースに、意味をひとつに決めない曖昧さを残したビジュアルシリーズです。今後はファブリックアイテムやインテリア雑貨の展開も予定しています。

限定ノベルティー

22,000円（税込）以上お買い上げの方に、「ハイブランドポーチ」をプレゼントいたします。

思わずクスッと笑ってしまうような遊び心を添えた本アイテムは、本ポップアップ限定となります。

※数量限定の為、無くなり次第終了となります。

Mid-Century MODERN（ミッドセンチュリーモダン）

「時代を超えて愛される、デザインと暮らしの美学」Mid-Century MODERNはCharles＆Ray Eames、George Nelson、 Eero Saarinenを中心に、世界各地で生み出された数多くのミッドセンチュリーデザインを取り扱うファニチャーショップです。彼らがデザインした哲学を「未来へのバトン」として捉え、タイムレスな美しさと実用性を備えたプロダクトを提案し、現代のライフスタイルに調和する価値を提供します。

Mid-Century MODERN Online Store：https://mid-centurymodern.com/

ビーズインターナショナル公式オンラインストアcalif：https://calif.cc/pages/mcm

Instagram：https://www.instagram.com/midcenturymoderntokyo/

calif art gallery（カリフアートギャラリー）

calif art gallery（カリフアートギャラリー）は、ストリートカルチャーを編集・発信するビーズインターナショナルが、中目黒に開設したギャラリースペースです。国内外の多彩なアーティストによる展覧会をはじめ、アート作品や関連グッズの販売も行い、隣接するインテリアショップ「Mid-Century MODERN」と連動し、アートとデザインを取り入れたライフスタイルを提案します。

当ギャラリースペースは、かつてバイクガレージとして使用されていた設備を再利用しており、天高約4メートルの開放感ある設計と、道路に面した利便性の高い搬出入環境が特徴です。シャッターやビニールアコーディオンカーテンなど、機能的かつ武骨さを兼ね備えたインダストリアルな要素が、空間に独自の個性と魅力をもたらしています。

ギャラリースペースは、アートやファッションの展示会、撮影スタジオ、その他イベントの会場など様々な用途で、レンタルスペースとしてもご利用いただけます。詳しくはMid-Century MODERNスタッフまでお問い合わせください。

住所：〒153-0042 東京都目黒区青葉台1-29-6 1F（ GoogleMaps(https://maps.app.goo.gl/66dikYQcfWzxpYfu8) ）

※山手通りから目黒川方面へ一本入った通り沿いにございます。

営業時間：11:00～20:00

電話番号：03-6451-4531（ Mid-Century MODERN ）

メール：mail@mid-centurymodern.com

WEB：https://califartgallery.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/calif_art_gallery/

【会社概要】

社名：株式会社 ビーズインターナショナル

代表取締役社長：西方 雄作

本社所在地：東京都目黒区東山1-1-2 東山ビル7F

URL：https://bs-intl.jp/

公式オンラインストア：https://calif.cc/

ブランド情報：https://bs-intl.jp/brandlist/

設立年：1990年12月

従業員数：400名（2026年4月時点）

資本金：4,500万円

事業内容：衣料品・雑貨品の企画販売、販売促進、EC事業