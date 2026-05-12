ユームテクノロジージャパン、損保ジャパンと自動車ディーラー代理店の教育DXで協業

ユームテクノロジージャパン株式会社

パフォーマンス向上を支援するAI活用学習プラットフォーム「UMU（ユーム）」を展開するユームテクノロジージャパン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：松田 しゅう平、以下 ユームテクノロジージャパン）は、損害保険ジャパン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：石川 耕治、以下 損保ジャパン）と、自動車ディーラー代理店向けの人材育成支援において、2026年1月より協業を開始したことをお知らせします。

本協業により、自動車ディーラー代理店はユームテクノロジージャパンが提供する学習プラットフォーム「UMU」を通じて、損保ジャパンが展開する教育プログラム「Study SOMPO（※1）」のコンテンツや保険販売ノウハウを、AIによる実践的な対話トレーニング機能「UMU AIロープレ」とともに利用することが可能となります。

■協業の背景

自動車販売業界において、保険商品は車両販売に付随する重要なサービスの一つです。しかし、多くの自動車ディーラー代理店では、近年の保険商品の複雑化や法改正に伴い、販売担当者への教育負荷が増大しています。また、従来の集合研修や紙資料を中心とした教育スタイルでは、多忙な現場での学習時間の確保や、指導者による教育品質のバラつきが課題となっていました。

これらの課題を解決するため、学習プラットフォームで実績を持つユームテクノロジージャパンと、業界トップクラスの代理店支援ノウハウを持つ損保ジャパンが連携し、自動車ディーラー代理店向けの教育DXを推進することになりました。

また損保ジャパンはこれまでも、保険募集人の育成強化を目指し、2025年4月より開講した育成プログラム「SOMPO Agent Academy」の基盤として「UMU」を採用してきました（※2）。今回、この育成スキームを、特有の商習慣や販売プロセスを持つ自動車ディーラー代理店に展開することで、業界全体の教育課題を解決し、顧客へのサービス品質向上に貢献します。

■協業の概要と提供価値

本取り組みでは、損保ジャパンが提携する自動車ディーラー代理店に対し、教育基盤として「UMU」を展開します。これにより、導入代理店に以下の価値を提供できます。



・損保ジャパンの教育コンテンツとAIトレーニングの融合による即戦力化

未経験者からベテランまで対応した段階的なカリキュラムなど、損保ジャパンが提供する高品質な教育コンテンツを「UMU」上で受講できます。テキストや動画受講でのインプットだけでなく、インタラクティブな機能を組み合わせることで、受動的な学習を防ぎ、知識の確実な定着を促します。さらに「UMU AIロープレ」の機能の一つである「AIエクササイズ」を活用することで、組織全体のトークスキルの向上と教育の質の均一化を実現します。



・柔軟なプラットフォーム活用による教育の一元化

本プラットフォームは、損保ジャパンのコンテンツ利用にとどまらず、各自動車ディーラー代理店が独自の自社教育コンテンツ（経営理念やコンプライアンス、車両販売等の関連業務教育など）を自由に搭載することが可能です。これにより、散在している学習ツールや情報を一つのプラットフォームに集約することができ、管理工数の大幅な削減とともに、学習者の利便性と学習継続率の向上を実現します。



＜学びのプラットフォーム イメージ画像＞

■損害保険ジャパン株式会社 モビリティ営業支援部 営業支援グループ 課長代理 大澤 史佳氏のコメント

自動車ディーラー代理店を取り巻く環境は、保険商品の高度化や法令対応などにより、人材育成の重要性がかつてないほど高まっています。損保ジャパンではこれまで「SOMPO Agent Academy」などを通じて人材育成のデジタル化を推進してまいりましたが、この度のユームテクノロジージャパンとの協業により、そのノウハウをより広範な自動車ディーラー代理店へ、最適化された形で提供できることを大変嬉しく思います。

UMUのAIテクノロジーと損保ジャパンの教育コンテンツが融合することで、学習者の負荷を軽減しつつ、顧客への提案力向上を実現できると確信しています。本取り組みが、自動車販売業界全体のサービス品質向上に寄与することを期待しています。

■今後の展望

ユームテクノロジージャパンは、損保ジャパンとの協業を皮切りに、自動車ディーラー代理店が自社で取り扱うさまざまな保険商品や、教育に必要なあらゆるコンテンツを自由に一元管理できる「オープンプラットフォーム」の構築を目指しています。自動車ディーラー代理店ごとに最適化された学習環境を実現することで、自動車販売業界全体のDX推進とサービス品質の向上、人材育成の高度化に貢献してまいります。

※1：損保ジャパンが提供する、自動車保険の知識を体系的に学習できる教育パッケージ

※2：ユームテクノロジージャパン株式会社「損害保険ジャパン、保険募集人育成プログラム『SOMPO Agent Academy』の学習管理システムにUMUを採用」（2025年4月7日発表）

https://umujapan.co.jp/info/sompo-agent-academyxumu/





以上





■UMUについて

UMU（ユーム）は、2014年にシリコンバレーで誕生し、現在では世界203の国と地域で100万社以上、日本では28,000社以上に導入されているグローバルAIソリューションカンパニーです。AIを活用したオンライン学習プラットフォーム「UMU」を核に、学術的な根拠に基づいた実践型AIリテラシー学習プログラム「UMU AILIT（ユーム エーアイリット）」、セールスイネーブルメントツール「UMU AIロープレ」などの提供により、AI時代の企業や組織における学習文化の醸成とパフォーマンス向上を支援しています。従業員が自律的に学び、AIリテラシーを習得・活用することで業務を効率化し、より創造的で戦略的な仕事に集中できる時間や機会を創出。これにより、企業の人的資本の最大活用と加速度的な成長に貢献します。サービスサイト：https://www.umu.co/

■損害保険ジャパン株式会社 会社概要

名称 ：損害保険ジャパン株式会社

本社 ：〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1

代表者 ：代表取締役社長 石川 耕治

設立 ：1888年10月

事業内容：国内損害保険事業

URL ：https://www.sompo-japan.co.jp/

■ユームテクノロジージャパン株式会社 会社概要

名称 ：ユームテクノロジージャパン株式会社

本社 ：〒160-0022 東京都新宿区新宿 4-1-6 JR新宿ミライナタワー 18階

代表者 ：代表取締役 松田 しゅう平

設立 ：2018年2月9日

事業内容：インターネットテクノロジーを利用した教育ラーニングプラットフォームの販売

URL ：https://www.umu.co/