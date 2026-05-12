商品撮影の課題を解決する新システム『LiveStudio』導入

株式会社クロス・マーケティンググループ

株式会社クロス・マーケティンググループのグループ会社で、3PLサービスを提供する株式会社パスクリエ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：高栖 祐介、以下「パスクリエ」）は、この度、オートリージャパン株式会社(本社：東京都台東区、代表取締役：褚 鵬程)が提供する3PL倉庫内での商品撮影業務に対応可能な新システム「LiveStudio」を導入いたしました。

導入背景

「倉庫＝出荷拠点」から「EC運営を支える拠点」へ

EC事業者を取り巻く環境は年々変化しており、物流倉庫には従来の入出庫業務だけでなく、商品撮影・画像管理・EC登録を見据えたデータ整備など、EC運営に近い領域まで含めた対応力が求められるようになっています。特に、商品撮影業務を外部スタジオや別拠点で行う場合、「商品移動」「情報連携」「品質管理」といった面で負荷が高く、課題となっていました。

また、アパレル商品のEC掲載点数が増加する中、商品の撮影から画像編集、サイトへの商品登録までの作業負荷が高まり、業務効率化がEC運営成功のポイントとなっていました。撮影品質のばらつきを調整する作業や背景処理・リサイズなどの編集作業には特に時間を要し、商品公開までのスピードに差がつく工程でもありました。



こうした背景からパスクリエでは、3PL倉庫内で撮影業務まで完結できる体制構築を目的に、新システムの導入を決定しました。

新システム導入による3PLサービスとしての新たな提供価値

物流業務の枠を超え、EC事業を下支えする実務パートナーとしての役割を強化- 倉庫内での商品撮影に対応- 撮影設定の標準化による安定した品質確保- 撮影からデータ出力までワンストップで実施- 物流オペレーションと連動した柔軟な運用

パスクリエの倉庫では保管している商品を、移送することなくそのまま撮影できるという3PLならではの強みを最大限に活かすことが可能になります。商品の撮影・画像編集・掲載データ出力をワンストップで実施できるため、撮影後の画像加工時間を大幅に削減し、商品販売ページの公開までのリードタイムを短縮することが可能です。また、ベストな光量や画角など、撮影環境をプロファイル化することで、担当者個人の撮影技術に依存しない安定した品質の画像を準備することができます。

これにより、アパレル・日用雑貨などサイズ・カラー展開の多い商品を取り扱うEC事業者の皆様が負担に感じる工程を軽減し、EC運用の品質向上にも貢献いたします。

今後の展望

パスクリエは商品撮影の効率化と品質向上を実現するだけでなく、今後のお客様の事業成長に向けた新たな可能性を切り拓きます。3PLサービスだからこそできる総合型ソリューションで、アパレルやEC事業の撮影業務を大幅に省力化し、販売プロセスの高速化を支援します。今後も、物流とデジタルの融合による業務革新を推進し、EC事業者の成長を支えるパートナーとして、より高品質かつ柔軟なサービス提供を目指してまいります。

会社概要

会社名 ：株式会社パスクリエ

代表者 ：代表取締役社長 高栖 祐介

所在地 ：東京都新宿区西新宿3丁目20番2号

設立 ：2018年3月

主な事業：物流・ロジスティクス事業、通信販売事業、卸売事業、イベント事業、各種コンサルティング事業

URL ：https://www.pathcrie.co.jp



会社名 ：株式会社クロス・マーケティンググループ（東証3675）

代表者 ：代表取締役社長兼CEO 五十嵐 幹

所在地 ：東京都新宿区西新宿3丁目20番2号

設立 ：2013年6月

主な事業：デジタルマーケティング事業及びリサーチ・インサイト事業を行う子会社等の経営管理及びそれに付帯または関連する事業

URL ：https://www.cm-group.co.jp/