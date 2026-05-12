いよいよ明日5/13(水)から開催！【第2回 人材不足・人手不足 対策EXPO [PEREX]】 会場案内図を公開

株式会社イノベント

人材不足・人手不足対策EXPO 実行委員会（実行委員長堀正人、運営(株)イノベント）は、

2026年5月13日(水)から5月15日(金)まで東京ビッグサイト西3・4、南１～４ホールにて人材不足にお悩みを持つ経営者・人事担当者向け「第2回 人材不足・人手不足対策EXPO［PEREX］」を開催いたします。人材不足のお悩みを解決に導く講演・セミナーに加え、担当者別交流会や体験型研修ラウンジなど「参加型企画」が盛りだくさん。目的に応じて効率的に情報収集ができる場となります。

公式ホームページ： https://perex.jp/

会場案内図を公開しました！

会場内の特別企画、出展ブースを掲載した会場案内図を公開。

会場案内図 :https://housing-biz.jp/data/2605map.pdf

新企画決定！「PEREX×snow peak BUSINESS SOLUTIONS 企画ラウンジ」

～働く環境づくりを、アウトドアの視点から～

キャンピングオフィス空間を実際に体験できます。会場内にリフレッシュ空間が登場します。

目的別に選べる展示会活用方法！

■業界の最新動向を知りたい

ここでしか聴けない最新の情報を！業界の第一人者によるセミナー。

◎追加セッションが決定しました。

5月13日(水) 12:10～12:40

労働市場の構造変化～労働力不足を解決する新たな人材活用・獲得の方法～

パーソルイノベーション(株)

lotsful Company 代表

田中 みどり 氏

5月15日(金) 12:10～12:40

この求人、どうしたら採用できる？市場データ×自社データから打つべき一手を導き出す方法

(株)フロッグ

取締役

水野 純 氏

(株)ミライル

採用コンサルティング事業部 事業部長

山下 有人 氏

5月15日(金) 13:50～14:20

生成AI時代の新卒採用：学生に選ばれる企業・淘汰される企業の差

みん就(株)

マーケティンググループ・CSグループ マネージャー

齊藤 琢真 氏

講演情報・スケジュール :https://innovent-expo.jp/perex/seminar/

■製品・サービス情報を効率よく知りたい

出展社による専門セミナーを会場内で開催【セミナー会場F】

講演情報・スケジュール :https://innovent-expo.jp/perex/seminar/

■同じ職種の方と悩みを共有したい、つながりたい！

『経営者・役員限定』『人事限定』『人材育成担当向け』などビジネスに役立つ交流会を毎日開催！

『5月13日 17:15～ 人材育成担当向け』

『5月14日/5月15日 14：00～ 人事限定』

『5月14日 17:15～ 経営者・役員限定』など

詳細を見る :https://innovent-expo.jp/perex/seminar/

■研修の導入を検討しているが内容や効果を実際に体験して知りたい！

リアル会場ならでは！検討前に気軽に体験することができる！

【当日参加可能】ビジネスマナー研修

「短時間で信頼関係を築くANA流ビジネスマナー研修」

5月13日(水)10:00～12:00

研修後には講師と参加者の交流会を開催します。

ANAの客室乗務員が機内で実践している取り組みをベースにマインドとスキルの両面から「相手と短時間で信頼関係を築く」ことのできるメソッドを実践的に体験できる研修です。

ANA グループは、英国SKYTRAX社エアラインスターランキングにおいて最高評価である5つ星を2013年より連続獲得。

本研修ではANAグループの客室乗務員やその指導者を務めた経験豊かな講師に担当いただきます。

開催場所：西ホール５F会議室

参加費：5000円/人

詳細を見る :https://innovent-expo.jp/perex/seminar/detail/#PK-1

▼▽「体験型」研修ラウンジ▽▼

健康的に働くための新習慣 疲労回復オフィス・ストレッチ

ヨガ・瞑想講師

滝田 麗 氏

社員の「声」はどう読み解く？

(株)OKAN

事業開発部

小野 有理 氏

「自分で考えて行動する」主体性を育む体感型ワークショップ

(株)エナジード

事業推進事業部 マネージャー

吉武 浩樹 氏

【無料体験】“遊び”で終わらない。チームが変わるARスポーツ研修「HADO」

HADOとは？ HADOは、AR（拡張現実）技術を使ったチーム対戦型スポーツです。

・体験詳細

日程：5月13日（水）～15日（金）

時間：各日 15:00～16:30

参加費：無料（当日飛び込み参加OK）

※途中参加・途中退出OK ※動きやすい服装推奨（スーツでも参加可能）

詳細を見る :https://inv-div2.my.canva.site/perex-taiken-training-lounge

来場には事前登録が必要です。【参加無料】

来場事前登録・来場者バッジの印刷をお済ませの上、会場にお越しください。

来場事前登録 :https://innovent-expo.jp/perex/entry/

開催概要】

○イベント名 ：第2回 人材不足・人手不足対策EXPO

○会期：2026年5月13日（水）～15日（金） 10：00～17：00

○会場：東京ビッグサイト 西3・4、南１～４ホール

○同時開催展：第６回 デジタル化・DX推進展 (ODEX)／住まい・建築・不動産の総合展［BREX］2026

○公式HP： https://perex.jp/

○主催：人材不足・人手不足対策EXPO実行委員会

○事務局：(株)イノベント 東京都港区南青山三丁目1番31号 KD南青山ビル2階

ご取材を希望される報道関係者の方は、プレス登録フォームよりお申込みください。

https://perex.jp/press.php

・会期中取材をご希望される方には、当日の受付方法等を会期前にご連絡差し上げます。

・出展社、及び出展製品を取材する場合、出展社の許可を得た上で取材・記事掲載を行ってください。